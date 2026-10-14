La familia de un joven de 23 años que murió tras ser atacado por un tigre en un parque de vida silvestre lo recordó como una persona “brillante, cariñosa y encantadora”.

William Chapman sufrió heridas mortales el sábado después de ingresar al recinto de los tigres del Yorkshire Wildlife Park, ubicado en Doncaster, Inglaterra.

En un comunicado difundido el martes, su familia reveló que el joven padecía “una enfermedad mental grave desde hacía varios años”.

“Estamos destrozados por la muerte de William y todavía nos cuesta asimilar lo sucedido”, expresó la familia. “Ver cómo se difunde contenido tan ofensivo nos causa aún más dolor en estos momentos. Les pedimos que, por respeto a nuestra familia, dejen de compartirlo. Confiamos en que las autoridades puedan ayudarnos a entender qué llevó a nuestro querido hijo a actuar así”.

En el comunicado, sus familiares también recordaron con cariño al joven: “William era un joven muy inteligente, cariñoso y lleno de encanto. Lo queríamos muchísimo y sabemos que él también nos quería”.

“Por desgracia, llevaba años luchando contra una enfermedad mental grave y tenía que tomar medicamentos fuertes. Será el médico forense quien determine qué papel pudo haber tenido esta situación en su muerte”.

open image in gallery La familia de Chapman reveló en un comunicado que el joven padecía una enfermedad mental grave desde hacía varios años ( Imagen cedida )

“Pedimos que respeten ese proceso”.

Chapman había estudiado en la escuela de artes escénicas Jackie Palmer, ubicada en High Wycombe, Buckinghamshire, Inglaterra.

Según IMDb, participó en el programa May Contain Nuts, de ITV, junto a Shirley Henderson, actriz de la saga Harry Potter, y en la serie True Stories, de la BBC.

La escuela Jackie Palmer también le rindió homenaje a través de un emotivo comunicado.

“Nos entristece profundamente la noticia del fallecimiento de nuestro exalumno William Chapman. Acompañamos de corazón a su familia y amigos en este momento tan difícil”, expresó la institución.

“Fue una alegría verlo crecer, tanto en lo personal como en lo artístico, durante los años que pasó con nosotros. Nos sentimos afortunados de haber sido parte de su formación y todos los que tuvimos la oportunidad de conocerlo lo recordaremos con mucho cariño”.

“Vamos a extrañar muchísimo a William, quien siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones. Descansa en paz, William”.

Los servicios de emergencia recibieron una llamada poco después de la 1:30 p. m. del 10 de octubre, cuando Chapman, quien según la policía había acudido solo al parque, ingresó al recinto de los tigres.

Los equipos de emergencia confirmaron su muerte en el lugar.

El parque permanecerá cerrado el miércoles por quinto día consecutivo tras el ataque.

open image in gallery Colocaron flores en la entrada del parque de vida silvestre Yorkshire Wildlife Park ( Dave Higgens/PA )

Según las imágenes difundidas por los medios, Chapman habría grabado el momento en que se acercó al tigre.

En un breve video, aparentemente publicado en una cuenta de Instagram que ya fue eliminada, se observa al animal recostado sobre una plataforma de madera, a pocos metros de la persona que sostiene la cámara.

En la grabación se escucha la respiración agitada de quien filma, mientras varias personas gritan a lo lejos: “¡Dios mío!” y “¡No puede ser!”.

El martes por la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en su plataforma Truth Social un video del momento en que Chapman fue atacado por el tigre, acompañado de un mensaje que decía: “¡Nunca te metas con la naturaleza!”.

Poco después, Trump publicó otro video que parecía mostrar una recopilación de ataques de leones contra distintas personas, acompañado de música animada.

El parque permanecerá cerrado el miércoles por quinto día consecutivo tras el ataque.

Los servicios de emergencia recibieron una llamada poco después de la 1:30 p. m. del 10 de octubre, cuando Chapman, quien según la policía había acudido solo al parque, ingresó al recinto de los tigres. Los equipos de emergencia confirmaron su muerte en el lugar.

Por su parte, el Ayuntamiento de Doncaster, responsable de otorgar las licencias de funcionamiento del parque, anunció el lunes que había iniciado una investigación para determinar si se cumplieron las normas de salud y seguridad.

Dan Swaine, director ejecutivo de Urbanismo del Ayuntamiento de Doncaster, explicó: “Como autoridad responsable de otorgar las licencias al Yorkshire Wildlife Park, puedo confirmar que el ayuntamiento inició una investigación sobre salud y seguridad, de acuerdo con nuestras obligaciones legales”.

“También estamos trabajando con distintos organismos, entre ellos la policía y los servicios de salud, y brindando apoyo al Yorkshire Wildlife Park tras lo ocurrido”, agregó.

“Por el momento, no haremos más comentarios sobre la persona involucrada ni sobre la investigación. Pedimos que se respete la privacidad de todos los afectados durante estos momentos difíciles”.

En un comunicado publicado en redes sociales, el parque respondió a los numerosos mensajes de preocupación por Altai, el tigre de Amur involucrado en el ataque, y confirmó que el animal se encuentra “sano y salvo” y no será sacrificado.

Traducción de Leticia Zampedri