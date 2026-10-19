Una ola de protestas, algunas de las cuales derivaron en violentos enfrentamientos, sacudió varios países de Europa en medio del creciente descontento por el aumento del costo de vida, la falta de viviendas asequibles y el deterioro de las condiciones educativas y los servicios públicos.

En Francia, hasta 550.000 personas salieron a las calles el sábado para protestar contra el deterioro de los servicios públicos, según las autoridades. En París, las manifestaciones derivaron en saqueos de comercios e incendios de vehículos, en lo que se convirtió en uno de los episodios de violencia más graves registrados en la capital francesa en los últimos años.

Por su parte, en Milán, numerosos jóvenes ondearon banderas italianas y encendieron bengalas durante una protesta contra el encarecimiento de la vida. La tensión aumentó cuando algunos manifestantes encapuchados se enfrentaron a las fuerzas de seguridad y provocaron incendios, lo que llevó a la policía a utilizar cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, condenó los incidentes.

Mientras tanto, decenas de miles de personas marcharon por el centro de Lisboa para denunciar el fuerte aumento del costo de vida y la creciente crisis de vivienda. Estas movilizaciones coincidieron con un clima de tensión social en la vecina España, donde varias semanas de protestas llevaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar elecciones generales anticipadas.

En Albania, el primer ministro Edi Rama también enfrentó una creciente presión social tras seis días consecutivos de manifestaciones contra las precarias condiciones de las universidades, el elevado costo de las matrículas y la corrupción. La situación se agravó el domingo, cuando las protestas desembocaron en violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías que se prolongaron durante varias horas.

open image in gallery Un manifestante alimenta una hoguera con material combustible junto al canal Saint-Martin durante una protesta contra el alto costo de vida en París, el 17 de octubre ( AFP/Getty )

Francia

Francia sigue sacudida por una ola de protestas masivas en todo el país, que cobró impulso tras las manifestaciones estudiantiles iniciadas el mes pasado en rechazo al hacinamiento en las aulas y la escasez de docentes.

Las autoridades informaron que más de medio millón de personas salieron a las calles el sábado, incluidas 110.000 en París. Por su parte, los organizadores estimaron la participación en cerca de 800.000 manifestantes.

Aunque cientos de miles de personas se manifestaron pacíficamente en todo el país, grupos violentos atacaron edificios públicos y vehículos policiales, además de saquear tiendas de lujo y supermercados y agredir a agentes de policía.

open image in gallery Manifestantes encapuchados caminan entre escombros volcados y una densa humareda en la plaza Pey-Berland, frente al Ayuntamiento de Burdeos, el sábado ( AFP/Getty )

El presidente francés, Emmanuel Macron, hizo un llamado a la calma el domingo, después de que algunas manifestaciones derivaran en violentos enfrentamientos con la policía. El Gobierno atribuyó los disturbios a grupos de extrema izquierda y a delincuentes que, según las autoridades, instigaron los saqueos.

Según el Gobierno, más de 2.400 personas fueron detenidas en toda Francia y cerca de 1.000 agentes resultaron heridos. El domingo por la tarde, la policía lanzó gases lacrimógenos en París, mientras que algunos manifestantes incendiaron bicicletas amontonadas.

Un manifestante murió el sábado tras sufrir un paro cardíaco durante las protestas en la capital.

open image in gallery Agentes de policía empujan a un manifestante en la plaza de la Comédie, en Lyon ( AFP/Getty )

España

Decenas de miles de personas se han manifestado en toda España en las últimas semanas tras el desalojo de María del Carmen Abascal, de 87 años, conocida como Maricarmen, de su vivienda en Madrid.

La mujer fue desalojada por la fuerza del apartamento donde había vivido durante 70 años, después de que la empresa de inversión Urbagestion adquiriera la propiedad e intentara aumentarle el alquiler un 230 %. Murió repentinamente a principios de octubre, dos semanas después del desalojo.

open image in gallery Varias personas pasan junto a un memorial improvisado en homenaje a la fallecida Maricarmen, frente a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, el sábado ( Reuters )

La muerte de Maricarmen dio un nuevo impulso a un movimiento de protesta que desde hace tiempo denuncia la escasez de viviendas y el aumento vertiginoso de los alquileres en todo el país.

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, convocó el mes pasado elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre, después de que el Parlamento rechazara las propuestas de su Gobierno para hacer frente a la creciente crisis de la vivienda.

En los últimos meses, varias personas que habían recibido órdenes de desalojo se han quitado la vida en España.

Italia

La policía de Milán se enfrentó el domingo a manifestantes que lanzaron piedras y saquearon tiendas durante las protestas contra el deterioro de los servicios públicos y el aumento del costo de vida, un día después de que se registraran disturbios similares en varias ciudades italianas.

open image in gallery Manifestantes corren por una calle cubierta de escombros durante una protesta contra el deterioro de los servicios públicos y el aumento del costo de vida en Milán, el domingo ( Reuters )

Según fuentes consultadas por Reuters, la policía antidisturbios lanzó gases lacrimógenos y utilizó cañones de agua después de que varios cientos de manifestantes encapuchados rompieran escaparates e incendiaran contenedores de basura cerca de la céntrica Piazza del Duomo. Las fuentes añadieron que más de 60 manifestantes fueron detenidos para realizar controles de identificación.

Otros 28 manifestantes fueron arrestados tras los enfrentamientos registrados el sábado en varias ciudades del norte de Italia, entre ellas Milán, Bolonia, Brescia, Bérgamo y Turín, según un informe policial publicado el domingo.

La primera ministra Giorgia Meloni, que afrontará elecciones el próximo año, condenó los hechos violentos y convocó una reunión del Gobierno para el lunes con el fin de analizar cómo abordar la situación.

open image in gallery La policía italiana detiene a un manifestante durante una protesta contra el deterioro de los servicios públicos y el aumento del costo de vida en Milán ( Reuters )

Portugal

Decenas de miles de personas también marcharon el sábado por el centro de Lisboa para protestar contra el vertiginoso aumento del costo de vida y la creciente crisis de la vivienda.

La Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP), la mayor central sindical de Portugal y organizadora de la manifestación, afirmó que “varias decenas de miles” de personas abarrotaron una de las principales avenidas de la capital.

Los manifestantes denunciaron que los bajos salarios no alcanzan para hacer frente al aumento de los precios de la vivienda y otros gastos básicos, lo que dificulta que muchas personas lleguen a fin de mes.

open image in gallery Manifestantes protestan contra la escasez de viviendas, el aumento vertiginoso de los alquileres y los bajos salarios en la plaza Rossio, en el centro de Lisboa, el 17 de octubre ( AFP/Getty )

La movilización tuvo lugar tras varios días de creciente malestar social, incluida la instalación de un campamento de protesta por parte de activistas que reclaman el acceso a la vivienda en la ciudad de Oporto, en el norte del país. La policía desalojó el campamento durante un operativo realizado al amanecer del lunes.

La inflación en Portugal alcanzó el 3,6 % en septiembre, impulsada por el encarecimiento de los alimentos y los combustibles. Estos últimos registraron un aumento interanual del 15 % tras la escalada de tensiones en Oriente Medio.

Serbia

Se espera que decenas de miles de personas marchen el jueves en Belgrado, la capital de Serbia, en una manifestación electoral encabezada por activistas estudiantiles.

Durante casi dos años, el estudiantado universitario serbio ha liderado protestas masivas contra la corrupción. Ahora, el movimiento tiene un objetivo más ambicioso: derrotar al poderoso líder populista del país, Aleksandar Vučić, en las elecciones parlamentarias anticipadas de este fin de semana.

En los comicios del 25 de octubre, el expresidente, de tendencia autoritaria, buscará regresar al cargo de primer ministro para prolongar los 14 años de gobierno de su partido de derecha. Tras desafiar al oficialismo con sus manifestaciones, el movimiento estudiantil serbio se perfila como el principal obstáculo para sus aspiraciones.

A diferencia de las protestas estudiantiles en Francia, centradas en exigir mejoras educativas, el movimiento en Serbia surgió como una demanda de justicia tras una tragedia ferroviaria en el norte del país que dejó 16 muertos en noviembre de 2024. El reclamo de los estudiantes para que se determinaran responsabilidades por las muertes, que atribuyeron a la corrupción generalizada, recibió un amplio respaldo popular. Las protestas se extendieron por el país, provocaron la caída del Gobierno y debilitaron la posición de Vučić.

La incertidumbre rodea las elecciones del domingo, en medio de una elevada tensión política. Se estima que el Partido Progresista Serbio (SNS), de Vučić, y la Lista de Estudiantes, respaldada por el movimiento estudiantil, cuentan con niveles de apoyo similares, lo que dificulta prever el resultado y alimenta el temor a posibles episodios de violencia.

Traducción de Leticia Zampedri