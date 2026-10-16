Se publicó una foto del tigre que mató a un hombre en Yorkshire, mientras los visitantes vuelven al recinto

Los visitantes regresaron al parque de vida silvestre casi una semana después de que un joven murió tras ser atacado por uno de sus tigres.

William Chapman, de 24 años, falleció el sábado en el Yorkshire Wildlife Park (YWP) en Doncaster tras saltar dos vallas en el recinto “Land of the Tigers” de la atracción, según se supo en la investigación judicial.

Según se informó al juez de instrucción, Chapman tenía un diagnóstico de esquizofrenia, había sufrido episodios de psicosis previos y su familia había expresado “varias preocupaciones” en relación con su contacto con los servicios de salud mental.

El viernes, el parque abrió sus puertas por primera vez desde la tragedia, incluida la atracción “Land of the Tigers”.

El tigre siberiano macho de cinco años involucrado en el incidente, llamado Altai, se encontraba en uno de los recintos, comiendo mientras estaba tumbado sobre una plataforma de madera.

open image in gallery El tigre siberiano Altai, en el recinto ‘Land of the Tigers’ del Yorkshire Wildlife Park de Doncaster, que reabrió sus puertas a los visitantes casi una semana después de que uno de sus tigres matara a zarpazos a un joven ( PA )

Unos pocos visitantes lo observaban desde la pasarela de madera elevada, esperando a que se pusiera de frente para tomarse fotos con ellos.

Altai llegó al parque en 2025 procedente de un zoológico noruego, como parte de un proyecto de conservación global.

Vive con la hembra, Tschuna, que llegó a Doncaster en 2013.

‘Land of the Tigers’ es un recinto de casi una hectárea que cuenta con bosques y una piscina con cascada.

Los dos tigres suelen mantenerse en recintos separados.

El viernes, Tschuna se encontraba en el recinto donde Chapman fue atacado, mientras que Altai estaba en la zona contigua.

Ambos están flanqueados por una pasarela de 300 metros de longitud que ofrece a los visitantes una vista elevada de los tigres siberianos, también conocidos como tigres de Amur, que son los felinos más grandes del mundo.

En la audiencia preliminar de la investigación judicial celebrada el jueves, se informó que Chapman era un comerciante en línea autónomo que residía en Doncaster en el momento de su muerte.

Estaba bajo la atención de los servicios de salud mental para adultos en Doncaster, pero era “muy funcional e independiente, sin necesidad de cuidados”.

El juez de instrucción supo que la fundación del Servicio Nacional de Salud (NHS) de Rotherham, Doncaster y South Humber había iniciado una investigación.

La autopsia inicial determinó que había muerto a causa de múltiples lesiones traumáticas tras su encuentro con el tigre.

open image in gallery William Chapman falleció tras ser atacado por un tigre ( Fotografía facilitada por la familia )

Durante la investigación, se supo que Chapman acudió al parque alrededor de la 1:30 p. m. del sábado, saltó dos vallas y entró en el recinto de los tigres.

La forense declaró que la familia de Chapman “estaba pasando por un momento increíblemente difícil” y que había decidido no asistir a la audiencia, pero que su personal les informaría posteriormente.

El Ayuntamiento de Doncaster, responsable de la concesión de licencias al parque, está llevando a cabo una investigación sobre salud y seguridad y comunicó que compartirá los resultados con el forense, según se informó en la audiencia.

En un comunicado anterior publicado en las redes sociales, el parque de vida silvestre afirmó que “muchísimas personas” se habían puesto en contacto con ellos en relación con Altai, el tigre de Amur involucrado en el incidente, y confirmó que se encuentra “sano y salvo” y que no será sacrificado.

open image in gallery No se sacrificará a ltai tras el ataque ( Yorkshire Wildlife Park )

El jueves, el parque confirmó que reabrirá el viernes y afirmó que el bienestar continuo de Altai en YWP sigue siendo una prioridad para nuestro experimentado equipo de cuidado animal.

El comunicado continuaba diciendo: “Seguimos colaborando con la policía de South Yorkshire y otros organismos pertinentes en sus investigaciones en curso sobre las circunstancias de este trágico incidente”.

“Al dar la bienvenida de nuevo a los visitantes, les pedimos a todos que sean comprensivos y respetuosos con nuestro equipo de trabajo, que demostró una gran profesionalidad y dedicación durante un momento excepcionalmente difícil”.

“Estamos brindando apoyo especializado en casos de trauma y atención continua a los afectados”.

Y agregó: “Dado que las investigaciones siguen en curso, no sería apropiado que hiciéramos más comentarios sobre las circunstancias en este momento”.

“Queremos agradecer a todos su paciencia, comprensión y apoyo durante este difícil período y esperamos dar la bienvenida de nuevo a los visitantes al parque”.

Traducción de Olivia Gorsin