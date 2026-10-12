Un hombre murió en un ataque de tigre en Yorkshire: ¿qué pasó?

Un hombre murió tras ser atacado por un tigre después de trepar al recinto de los animales del Yorkshire Wildlife Park el viernes.

Según testigos, el hombre posó para una foto con el tigre antes de entrar al recinto.

Los servicios de emergencia fueron contactados poco después de la 1:30 p. m. del 9 de octubre, cuando entró en el recinto.

El hombre fue declarado muerto en el lugar de los hechos, según informó la policía de South Yorkshire, que añadió que su familia fue notificada.

La policía también confirmó que el tigre resultó ileso en el incidente.

open image in gallery El incidente tuvo lugar dentro del recinto de los tigres siberianos del parque ( PA/DannyLawson/PA Wire )

¿Qué ocurrió?

En los videos que circulan por internet se ve cómo Altai araña y forcejea con un hombre en el recinto de los tigres del parque, cerca de Doncaster.

En otra grabación parece oírse la voz del hombre, aún sin identificar, pidiendo a la gente que le hiciera una foto con el tigre, antes de que ocurriera el incidente.

Se sabe que el hombre se coló en el recinto de los tigres, pero otros visitantes intentaron detenerlo.

Anthony Hunt y su novia Scarlet Hogan, que visitaban el Yorkshire Wildlife Park el sábado, contaron a The Telegraph que una mujer “intentó desesperadamente detener” a la víctima cuando esta intentaba saltar al recinto.

El hombre redujo a la mujer, que estaba con sus dos hijos en ese momento, y saltó desde un puente hacia el recinto de los tigres, según declaró el señor Hunt al periódico.

open image in gallery El Yorkshire Wildlife Park sigue cerrado después de que un hombre murió tras ser atacado por un tigre ( Annabel Lee-Ellis/PA/PA Wire )

“El hombre empezó a rezarle al tigre, inclinándose ante él; el tigre parecía un poco confundido”, dijo la Sra. Hogan. “Hasta que fue atacado, era como si estuviera en trance, completamente desconectado de la realidad”.

“Tenía los brazos abiertos, listo para que el tigre lo atacara. Fue terrible. Nos quedamos paralizados… lo último que vimos fue la mandíbula del tigre clavada en su cuello”, añadió.

Los testigos también describieron cómo se efectuaron disparos en un intento por distraer al tigre y permitir que los servicios de emergencia entraran en el recinto.

Los visitantes fueron evacuados del parque y se movilizaron ambulancias aéreas, pero el hombre fue declarado muerto posteriormente en el lugar de los hechos, según informó la policía de South Yorkshire.

La policía declaró que la investigación continúa e instó a la población a no compartir las imágenes perturbadoras que aparecieron en las redes sociales.

¿El zoológico sigue abierto?

Tras el incidente, el parque fue evacuado y aún no reabrió sus puertas.

El parque natural Yorkshire Wildlife Park comunicó que permanecerá cerrado durante todo el lunes mientras continúan las investigaciones sobre la muerte del hombre.

¿Qué le sucederá al tigre?

El Yorkshire Wildlife Park declaró que el tigre involucrado en el ataque se encuentra “sano y salvo” y que no será sacrificado tras el incidente.

El comunicado del Yorkshire Wildlife Park decía: “Queremos agradecer a todos los que expresaron su preocupación tras el trágico incidente de ayer”.

“Nuestros pensamientos y más sentidas condolencias siguen estando con la familia y los seres queridos del hombre que lamentablemente perdió la vida”.

“El parque permanecerá cerrado hoy mientras el equipo de empleados, que se vio profundamente afectado por los acontecimientos, recibe apoyo especializado.

Y concluyó: “Muchas personas se pusieron en contacto con nosotros para preguntar por Altai, el tigre. Queremos asegurarles a todos que está sano y salvo y que no será sacrificado a raíz de este incidente”.

Traducción de Olivia Gorsin