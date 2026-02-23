Expríncipe Andrés: cómo pasó de ser el favorito de la reina a ser arrestado en su cumpleaños por el caso Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor, considerado el hijo “predilecto” de la difunta reina Isabel, ha caído en desgracia durante la última década.

Acechado por una serie de controversias, la última de ellas es su detención por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, tras las acusaciones de que compartió información confidencial con el financiero y pedófilo Jeffrey Epstein mientras ocupaba el cargo de enviado comercial del Reino Unido.

La policía de Thames Valley confirmó la detención el jueves tras las denuncias presentadas contra el expríncipe después de la publicación de millones de archivos relacionados con Epstein, que incluían mensajes intercambiados meses después de que Mountbatten-Windsor afirmara haber puesto fin a su amistad con el delincuente sexual convicto.

Con respecto al arresto, circulan por Internet imágenes de coches de policía sin distintivos llegando a Wood Farm, en la finca de Sandringham (Norfolk), con agentes vestidos de civiles y reunidos ante la casa de Mountbatten-Windsor el día en el que cumple 66 años.

El mismo día, la policía de Thames Valley confirmó que también estaba evaluando las acusaciones de que Epstein traficó a una mujer en el Reino Unido para mantener un encuentro sexual con Mountbatten-Windsor. El hermano del rey Carlos III ha negado sistemáticamente cualquier delito.

Al parecer, los correos electrónicos entre Andrés de Windsor y Epstein muestran que siguieron intercambiando mensajes al menos hasta finales de febrero de 2011, cuando el duque escribió: “Mantente en contacto y pronto jugaremos más”.

Vehículos policiales sin distintivos entran por las puertas de Royal Lodge, la antigua residencia de Andrew Mountbatten-Windsor en Windsor Great Park ( Getty )

Como consecuencia de ello, en octubre fue despojado de los títulos reales que le quedaban y se vio obligado a abandonar su casa de Windsor, Royal Lodge, para trasladarse a un domicilio privado más pequeño en Sandringham.

Con la publicación de los llamados archivos de Epstein y las memorias póstumas de Virginia Giuffre, su relación con el financiero, que se quitó la vida en 2019 mientras estaba en la cárcel, ha vuelto a acaparar la atención de los noticieros.

En su libro, Giuffre afirma que Mountbatten-Windsor consideraba que su “derecho de nacimiento” era acostarse con ella cuando tenía 17 años. Aunque reconoce que Giuffre puede haber sido víctima de abusos por parte de Epstein, Mountbatten-Windsor siempre ha negado las acusaciones que ella planteó en su contra.

Los vínculos de Mountbatten-Windsor con el pederasta convicto lo obligaron finalmente a renunciar a sus funciones reales, y en enero de 2022 fue despojado de sus patrocinios reales.

En los años siguientes, se ha enfrentado a otros escándalos, como la expulsión del Reino Unido de un “confidente íntimo” suyo, acusado de ser un espía chino.

A continuación, The Independent hace un repaso cronológico de la caída en desgracia de Mountbatten-Windsor y su desaparición del ojo público.

El favorito de la reina

La reina Isabel con su hijo en 2019 ( PA Archive )

La reina Isabel apoyó a Mountbatten-Windsor incluso cuando se vio envuelto en el escándalo de Jeffrey Epstein en 2019 y “se apartó de los deberes reales para el futuro previsible”.

En octubre de 2021, se afirmó que la monarca tenía intención de gastar millones de libras en financiar de forma privada la defensa de su hijo contra las acusaciones de abuso sexual que presentó Virginia Giuffre, víctima de Epstein.

También señaló su apoyo a su hijo caído en desgracia cuando llegó junto a él al funeral del príncipe Felipe en marzo de 2021.

Mountbatten-Windsor ayudó a la reina a entrar en la Abadía de Westminster para rememorar la vida de su marido, pocas semanas después de que este llegara a un acuerdo extrajudicial multimillonario con Giuffre.

Amistad con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein ( US District Court for the Southern District of New York )

Durante su entrevista de 2019 con Newsnight de la BBC, Mountbatten-Windsor reveló que conocía a la socialité británica Ghislaine Maxwell, hija del magnate de los medios de comunicación y exparlamentario Robert Maxwell, desde que estaba en la universidad.

Ella le presentó a Mountbatten-Windsor a su entonces novio Jeffrey Epstein en 1999.

El trío mantenía una estrecha amistad, incluso después de que Epstein fuera declarado culpable de reclutar niñas para prostitución y solicitar servicios de trabajadoras sexuales en 2008.

Incluso se alega que Mountbatten-Windsor habría invitado a la pareja a Balmoral, la residencia escocesa de la reina, en 1999.

Maxwell fue sentenciada a 20 años de prisión en junio de 2022 tras un juicio por tráfico sexual celebrado en Nueva York por conseguir niñas y adolescentes para que Epstein abusara de ellas.

Jeffrey Epstein fue declarado culpable por delitos sexuales contra menores en 2008 ( New York State Division of Criminal Justice )

Mountbatten-Windsor siguió visitando a Epstein en Nueva York tras la sentencia del financiero por delitos sexuales contra menores en 2008.

Epstein recibió una condena de 18 meses, pero se le permitió ir a trabajar a su oficina la mayoría de los días y quedó en libertad condicional al cabo de 13 meses.

Mountbatten-Windsor se enfrentó a críticas cuando surgieron fotos de él abriendo la puerta de la casa palaciega de Epstein en el East Side en diciembre de 2010 y la pareja paseando por Central Park.

El exmiembro de la realeza había afirmado antes que había cortado el contacto con Epstein en diciembre de 2010.

2011: renuncia como enviado comercial

Tras enfrentarse a duras críticas por su continua relación con Epstein, Mountbatten-Windsor acepta renunciar como enviado comercial y el palacio de Buckingham confirma que solo apoyará a empresas del Reino Unido.

Las fotos de él en Nueva York con Epstein habían ejercido una intensa presión sobre la realeza, y el expríncipe reconoció que había cometido un error al visitar al pedófilo condenado.

Fue la última de una serie de controversias que plagaron su mandato como enviado comercial, entre las que se incluían críticas por su uso de aviones privados y sus vínculos con dictadores y líderes empresariales extranjeros de dudosa reputación.

2015: acusaciones de Virginia Giuffre

En abril de 2015, surgieron acusaciones en documentos judiciales presentados en Florida de que Mountbatten-Windsor había mantenido relaciones sexuales con Virginia Giuffre cuando ella tenía 17 años.

Tanto el palacio de Buckingham como Mountbatten-Windsor niegan enérgicamente las acusaciones.

2019: caso de abuso sexual de Virginia Giuffre

El entonces duque de York, Virginia Giuffre y Ghislaine Maxwell ( US Department of Justice )

En 2019, la acusadora de Epstein, Virginia Giuffre, antes conocida como Virginia Roberts, presentó una demanda en Manhattan en la que alegó que Epstein la traficó para tener relaciones sexuales con Mountbatten-Windsor en tres ocasiones cuando tenía 17 años y era menor de edad según la ley estadounidense.

Giuffre acusó a Mountbatten-Windsor de abusar sexualmente de ella en la isla privada de Epstein, Little St. James, cuando era adolescente, una denuncia que el expríncipe negó “rotundamente”.

2019: entrevista en ‘Newsnight’ de la BBC

El exduque de York habla de sus vínculos con Epstein en una entrevista con Emily Maitlis, de 'Newsnight' de la BBC ( Mark Harrison/BBC/PA )

Mountbatten-Windsor fue criticado por una entrevista de la BBC Newsnight que se emitió el 16 de noviembre de 2019, en la que abordó los informes sobre su relación con Epstein y Giuffre.

Durante la entrevista, negó haberse acostado con Giuffre con el argumento de que el encuentro no habría sido posible porque se encontraba en una sucursal de Pizza Express en Woking con su hija, la princesa Beatrice.

Asimismo, manifestó que la descripción de Giuffre de que estaba sudado en un club nocturno era falsa porque una “sobredosis de adrenalina en la guerra de las Malvinas” lo había dejado incapaz de sudar.

El público se indignó ante sus declaraciones. Defensores de la igualdad afirmaron que era “demasiado estúpido para fingir siquiera preocupación por las víctimas de Epstein”.

2019: retiro de la función pública

Cuatro días después, Mountbatten-Windsor anunció que la reina le había otorgado permiso para retirarse de sus funciones públicas a raíz de la entrevista.

Señaló que en los últimos días le había quedado claro que su asociación con Epstein se había convertido en una “gran distracción” para el trabajo de la familia real.

El miembro de la realeza dijo que lamentaba su asociación con Epstein y que “simpatizaba profundamente” con sus víctimas.

2022: despojo de títulos militares y patrocinios reales

Tres años después de perder su condición de militar en 2022, Mountbatten-Windsor fue despojado de sus títulos reales ( AFP/Getty )

En enero de 2022, la reina despojó a Mountbatten-Windsor de sus títulos militares y patrocinios reales a raíz de que un juez estadounidense permitió que el caso civil de abuso sexual de Giuffre contra su hijo pasara a juicio.

Dejó de utilizar su tratamiento protocolario de “alteza real” y sus funciones (entre ellas la de coronel de los Grenadier Guards, uno de los regimientos más antiguos del ejército británico) pasaron a manos de otros miembros de la familia real.

Entre sus otros títulos militares destacan el de comodoro honorario de la Real Fuerza Aérea Lossiemouth; coronel jefe del Real Regimiento Irlandés; coronel jefe del Small Arms School Corps; comodoro jefe del Fleet Air Arm; coronel real de los Royal Highland Fusiliers; coronel jefe adjunto de los Royal Lancers (Queen Elizabeths’ Own); y coronel real del Real Regimiento de Escocia.

2022: acuerdo extrajudicial

En marzo de 2022, Mountbatten-Windsor pagó a Giuffre un acuerdo extrajudicial multimillonario, con lo que ambas partes evitaron que el caso fuera a juicio.

Como parte del acuerdo, debía pagar daños y perjuicios a Giuffre y una donación a una organización benéfica “en apoyo de los derechos de las víctimas”.

Mountbatten-Windsor se ha enfrentado a peticiones para que confirme cómo financió el acuerdo (que, según los informes, asciende a 15 millones de dólares) y si la reina o incluso el rey Carlos, entonces príncipe de Gales, contribuyeron a la suma.

Diciembre de 2024: prohíben entrada en el Reino Unido a un “confidente” por acusaciones de ser un espía chino

En diciembre de 2024, circuló la noticia de que un “confidente cercano” del miembro de la realeza fue vetado de ingresar al Reino Unido después de que las autoridades lo señalaran como una posible amenaza para la seguridad nacional.

Yang Tengbo llevó el caso a la Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración (SIAC) después de que la entonces ministra del Interior, Suella Braverman, manifestara que debía ser excluido del Reino Unido en marzo de 2023.

Las autoridades británicas alegan que el empresario trabajaba en nombre del Departamento de Trabajo del Frente Unido, un brazo del Partido Comunista Chino que se utiliza para influir en entidades extranjeras.

Se dice que visitó en dos ocasiones la residencia real como invitado del hermano menor del rey y fue descrito como un “confidente cercano” de Mountbatten-Windsor.

Mountbatten-Windsor insiste en que “cesó todo contacto” con el empresario acusado de ser un espía chino cuando surgieron las primeras dudas sobre él. Se reunió con el individuo a través de “canales oficiales” y “nunca se habló de nada delicado”, según un comunicado de su oficina.

Enero de 2025: nuevos mensajes revelan que los vínculos con Epstein continuaron durante meses tras su visita a Nueva York

Circulan mensajes que revelan que el duque de York siguió en contacto con Epstein hasta febrero de 2011, a pesar de haber afirmado que había terminado su relación con él en diciembre de 2010.

Al parecer, los correos electrónicos entre Mountbatten-Windsor y Epstein muestran que siguieron intercambiando mensajes al menos hasta finales de febrero de 2011, cuando el duque escribió: “Mantente en contacto y pronto jugaremos más”.

Ambos intercambiaron mensajes el mismo día en que se publicó una fotografía de Mountbatten-Windsor con Virginia Giuffre, de 17 años, y Ghislaine Maxwell, que actualmente se encuentra tras las rejas por reclutar y traficar con chicas menores de edad para Epstein, informa Bloomberg.

Bloomberg obtuvo los correos electrónicos después de que se revelaran en una presentación oficial de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA). La divulgación se produjo como parte de la defensa del organismo en una apelación presentada por el exdirector de Barclays, Jes Staley. El banquero impugna la decisión de la FCA de prohibirle trabajar en el sector financiero, al acusarlo de haber engañado a los reguladores sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein.

( AFP via Getty Images )

Octubre de 2025: Mountbatten-Windsor se ve obligado a renunciar al título de duque de York

Mountbatten-Windsor se vio obligado a poner fin al uso de títulos, entre ellos el de duque de York y caballero de la Orden de la Jarretera, a medida que se aclaraban los detalles sobre su antigua amistad con Epstein.

Mountbatten-Windsor renunció a su título de Caballero Gran Cruz de la Real Orden Victoriana y a su función de Caballero Real Compañero de la Muy Noble Orden de la Jarretera.

Hizo público un comunicado en el que afirmaba que él, el rey y su familia llegaron “a la conclusión” de que las continuas acusaciones sobre su persona distraen de “la labor de su majestad y de la familia real”.

Mountbatten-Windsor camina detrás del féretro durante la procesión ceremonial del féretro de la reina Isabel II desde el palacio de Buckingham hasta Westminster Hall el 14 de septiembre de 2022 ( Getty )

Y además compartió: “He decidido, como siempre he hecho, anteponer mi deber para con mi familia y mi país. Mantengo mi decisión de hace cinco años de retirarme de la vida pública”.

La anterior esposa de Mountbatten-Windsor, Sarah Ferguson, también fue despojada del título de duquesa de York.

La noticia surgió tras la publicación de extractos de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, víctima de Epstein. En el libro, Giuffre afirmaba que Mountbatten-Windsor consideraba que su “derecho de nacimiento” era acostarse con ella.

En su declaración, emitida el 17 de octubre, Mountbatten-Windsor repitió que negaba “enérgicamente las acusaciones” en su contra.

Diciembre de 2025: publicación de nuevas fotos en relación con Epstein

Los demócratas publicaron una versión recortada de una foto profesional que muestra a Mountbatten-Windsor con Bill Gates, procedente del patrimonio de Epstein ( House Oversight Committee )

Mountbatten-Windsor aparecía en un conjunto de imágenes procedentes del patrimonio de Epstein difundidas por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. No se sabe cuándo se tomaron las fotos, ya que no tienen fecha. Tampoco se han proporcionado pies de foto ni contexto para ninguna de las imágenes.

De las 19 fotos compartidas por los demócratas, solo hay una foto de Mountbatten-Windsor en la que aparece junto al magnate y filántropo de Microsoft Bill Gates durante la Cumbre sobre la Malaria celebrada en Londres en 2018.

Epstein no aparece en la imagen, que parece ser una versión recortada de una fotografía tomada por un profesional, que excluye al entonces príncipe Carlos, que también aparecía en el encuadre. Sigue sin estar claro por qué la foto formaba parte del patrimonio de Epstein. El simple hecho de que Mountbatten-Windsor aparezca en la foto no es indicio de delito.

Otras fotos personales muestran a Epstein con el director Woody Allen y el magnate de Virgin, Richard Branson. Branson y muchas otras personas fotografiadas con Epstein han negado cualquier delito en su asociación con el desprestigiado financiero.

Enero de 2026: nuevas imágenes muestran al príncipe hincado sobre una mujer acostada en el piso

Una fotografía en la que parece aparecer Andrew Mountbatten-Windsor agachado sobre una mujer no identificada, que ha sido publicada en la última revelación de archivos relacionados con Jeffrey Epstein ( US Department of Justice )

Nuevas imágenes de otra parte de los archivos de Epstein provocaron un mayor escrutinio sobre el hermano del rey, ya que en una de ellas se le ve agachado sobre una mujer que yace en el suelo.

En las imágenes sin fecha, el miembro de la realeza parece estar arrodillado en el suelo mientras se inclina sobre una mujer no identificada, mientras que en otro ángulo se ve cómo le toca el abdomen a la mujer.

Los correos electrónicos también parecen sugerir que invitó al delincuente sexual a cenar en el Palacio de Buckingham y accedió a reunirse con una «hermosa» mujer rusa de 26 años.

Febrero de 2026: arresto de Mountbatten-Windsor

El día en que cumplió 66 años, el expríncipe fue detenido por agentes de la policía de Thames Valley en su nueva residencia de Sandringham, bajo sospecha de conducta inapropiada al ejercer un cargo público.

Anteriormente, la policía había declarado que estaba analizando las acusaciones de que Jeffrey Epstein había llevado a una mujer al Reino Unido para que mantuviera relaciones sexuales con Mountbatten-Windsor, así como las afirmaciones de que compartió información confidencial con el pedófilo mientras ocupaba el cargo de enviado comercial del Reino Unido.

Se están llevando a cabo redadas en domicilios de Berkshire y Norfolk, indicó la fuerza.

El ayudante del jefe de policía Oliver Wright declaró: “Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta acusación de conducta indebida en un cargo público. Es importante que protejamos la integridad y objetividad de nuestra investigación mientras trabajamos con nuestros compañeros para investigar este presunto delito”.

Y señaló: “Entendemos el importante interés público que suscita este caso, y proporcionaremos actualizaciones en el momento oportuno”.