Arrestan al exembajador Peter Mandelson por sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público

Peter Mandelson fue detenido como sospechoso de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público.

Un portavoz de la Policía Metropolitana dijo: “Los agentes detuvieron a un hombre de 72 años como sospechoso de conducta en el ejercicio de un cargo público. Fue detenido en una dirección de Camden el lunes 23 de febrero y fue trasladado a una comisaría de Londres para ser interrogado”.

“Esto se produce tras la ejecución de órdenes de registro en dos direcciones en las zonas de Wiltshire y Camden”.

El exministro de trabajo y exembajador de Estados Unidos fue acusado de filtrar correos electrónicos de Downing Street e información sensible del mercado al financiero pedófilo Jeffrey Epstein cuando era secretario comercial.

En febrero, los agentes registraron dos propiedades vinculadas a Mandelson en Londres y Wiltshire.

El video de la detención mostraba a un agente de policía vestido de civil sacando a Mandelson de una casa y llevándolo lejos de su domicilio en un coche sin licencia.

Pocos minutos antes de que la Policía Metropolitana anunciara que Mandelson había sido detenido por sospecha de conducta inapropiada en el ejercicio de un cargo público, se informó a los diputados de que se espera que el primer tramo de documentos relacionados con el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos se haga público “muy pronto, a principios de marzo”.

Sin embargo, la publicación de parte de la correspondencia entre Downing Street y el homólogo se retrasará “debido al interés de la Policía Metropolitana”, dijo el secretario principal del primer ministro, Darren Jones.

Keir Starmer se enfrentó a numerosas críticas por su decisión de nombrar a Mandelson para el cargo a pesar de sus vínculos con el pedófilo Jeffrey Epstein.

En una declaración a los Comunes el lunes, el Sr. Jones dijo: “El Gobierno tiene la intención de publicar los documentos por tramos en lugar de en una sola publicación al final del proceso, dado que no podemos confirmar cuánto durará ese proceso. Por lo tanto, el Gobierno espera poder publicar el primer tramo de documentos muy pronto, a principios de marzo. Sin embargo, debo informar a la Cámara de que sigue siendo el caso que un subconjunto de este primer tramo de documentos está actualmente sujeto a la investigación en curso de la Policía Metropolitana. Esto incluye la correspondencia entre el número 10 y Peter Mandelson, en la que se formularon una serie de preguntas de seguimiento. Debido al interés de la Policía Metropolitana en este documento, no podemos publicarlo a principios de marzo en el primer tramo, pero lo haremos público en cuanto podamos hacerlo en consulta con la Policía Metropolitana”.

“También hay una pequeña parte de ese material que se refiere a cuestiones de seguridad nacional o relaciones internacionales y, por lo tanto, el papel que esta Cámara prevé para el Comité de Inteligencia y Seguridad. Estamos trabajando con el comité para establecer los procesos para poner este material a su disposición y agradecemos al comité de antemano por su importante contribución a la revisión de estos documentos”.

Los conservadores acusaron al Gobierno de actuar “con la urgencia de un perezoso cansado un lunes festivo” al hacer públicos los documentos relacionados con el nombramiento de Mandelson como embajador en Estados Unidos.

El lunes, Mike Wood se dirigió a los Comunes: “El trabajo cuidadoso no debe convertirse en un eufemismo de retraso gestionado. Es hora de que el Gobierno deje de tratar al Parlamento como una incómoda interrupción de su agenda, deje de dar la impresión de que tiene prioridades a la hora de averiguar a quién tiene que cubrir las espaldas y empiece a dar algunas respuestas reales para que podamos empezar a llegar al fondo de este asunto turbio”.

Jones respondió que el Gobierno estaba tratando de gestionar una investigación penal, y “estoy seguro de que la Cámara no querría que interfiriéramos inadvertidamente en ese proceso”.

Traducción de Olivia Gorsin