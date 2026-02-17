El anuncio de que el rey Carlos despojaba a su hermano Andrés de los títulos que le quedaban tuvo una conmoción especial. Una cosa que nadie niega del Sr. Mountbatten-Windsor es su sentido de privilegio. En su biografía póstuma Nobody's Girl, su acusadora, Virginia Giuffre, habló de su encuentro en la casa de Ghislaine Maxwell en Belgravia en 2001: “Era bastante simpático, pero seguía creyéndose con derecho a todo, como si tuviera la convicción de que acostarse conmigo fuera un derecho innato suyo”.

Aunque Andrew Mountbatten-Windsor insiste en que niega “enérgicamente” las acusaciones que pesan sobre él, muchas personas ya tomaron una decisión. La última serie de archivos de Epstein no ayudó a su caso, ya que reveló nuevas fotografías condenatorias del expríncipe agachado a cuatro patas sobre una joven tendida en la alfombra debajo de él. Tampoco lo hicieron los correos electrónicos a Epstein en los que Andrés prometía “¡¡¡tocar más pronto!!”, dejando al descubierto la falsedad de su afirmación de que había cortado todo contacto con el delincuente sexual convicto.

Si a esto se añaden los correos electrónicos recientemente publicados, que parecen mostrar a Andrés reenviando informes desde su puesto de enviado comercial del Reino Unido, se está convirtiendo de nuevo en el foco de un renovado interés policial. Después de que la Policía Metropolitana cerró su investigación sobre las acusaciones de que, en 2011, pidió a uno de sus agentes de protección financiado por los contribuyentes que desenterrara información perjudicial sobre Virginia Giuffre, la Policía de Thames Valley está evaluando ahora las acusaciones de que Andrew Mountbatten-Windsor compartió informes confidenciales del Gobierno con Jeffrey Epstein.

El panorama que se dibuja es cada día más turbio.

open image in gallery Al ver las repeticiones de la ahora famosa entrevista de Emily Maitlis, muchos se preguntan qué hizo pensar al príncipe Andrés que podía salirse con la suya con falsedades tan audaces ( BBC Newsnight )

Al ver las repeticiones de la entrevista con Emily Maitlis, ahora tristemente célebre, muchos se preguntan qué le hizo pensar que podía salirse con la suya con falsedades tan audaces. Pero una educación en la que te tratan como “Su Alteza Real” tan pronto como empiezas a dar tus primeros pasos genera un sentido excesivo de privilegio. Andrés tiene una gran autoestima, inculcada en gran medida por su madre y gran protectora, la difunta reina Isabel II. Ella ya no está aquí para protegerlo y solo era cuestión de tiempo para que su hermano mayor, el rey Carlos, le impusiera un castigo que muchos consideraban merecido y largamente esperado.

Hubo rivalidad entre hermanos desde el principio. Cuando nació Carlos, su madre tenía poco tiempo para él. La salud de su padre se resiente y ella se ve obligada a asumir compromisos públicos en nombre del rey. El príncipe Felipe, entonces oficial de la Armada, estaba en Malta. Menos de una semana después del primer cumpleaños de Carlos, la princesa Isabel se reunió allí con él y dejó a su hijo al cuidado del personal de la guardería.

Cuando Carlos contrajo amigdalitis, ninguno de sus padres regresó a casa. Su madre lo visitó en su segundo cumpleaños, pero en el tercero estaba de gira por Estados Unidos y Canadá. Poco después, estaba en Kenia cuando el rey murió el 6 de febrero de 1952 e Isabel se convirtió en reina cuando Carlos tenía solo tres años.

Ocho años más tarde, mientras Carlos estaba en el internado, nació Andrés. Para entonces, la reina se había asentado en el papel de monarca. Redujo sus compromisos nocturnos y sus giras por el extranjero para pasar más tiempo con su nuevo hijo. Lo paseaba en su cochecito por los jardines del palacio, visitaba a los flamencos en el lago y, cuando la niñera tenía una tarde libre, se encargaba de llevarlo a la cama, cosas que Carlos rara vez o nunca había experimentado. El personal apodaba a Andrés “bebé gruñón” por sus rabietas; Felipe lo llamaba “El Jefe”. Por muy revoltoso que fuera, rara vez lo castigaban. Muchos visitantes y curiosos lo consideraban abiertamente el favorito.

open image in gallery Príncipe mimado: Andrés de bebé, fotografiado en la comodidad de su cochecito en la finca Balmoral ( PA )

Ambos fueron enviados a Gordonstoun, el austero internado escocés al que había asistido Felipe. A Carlos le pareció brutal: “Como el campo de prisioneros nazi, pero con faldas escocesas”. Cuando llegó Andrés, el régimen se había suavizado: calefacción central, alfombras, reducción de los castigos corporales y, sobre todo, niñas. Andrés empezó a ganarse su reputación de “cachondo”.

Los hermanos siguieron a su padre en la Marina Real británica. Mientras Carlos llegó a comandar un viejo dragaminas en aguas nacionales, Andrés pilotó helicópteros en el conflicto de las Malvinas. A su regreso, fue aclamado como un héroe, lo que no hizo más que aumentar su sentimiento de privilegio. Siguieron los honores. En 2003, Andrés fue nombrado Caballero Comandante de la Real Orden Victoriana; en 2011, la reina lo elevó privadamente a Caballero Gran Cruz de la misma orden. Recogió medallas y se reunió con ella para tomar el té.

Cuando Carlos se casó con Diana y tuvo dos hijos, Andrés se deslizó por la línea de sucesión y, como muchos "recambios", luchó por conseguir un propósito. Tras dejar la marina, se convirtió en enviado comercial del Reino Unido. Andrés acumulaba gastos, viajaba por todo el mundo, jugaba al golf, se relacionaba con personajes dudosos y suscitaba críticas, pero la reina nunca tuvo debilidad por él.

Sin embargo, ese aura de intocabilidad se vino abajo en 2010, cuando el News of the World publicó una fotografía suya con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein. Él se retiró. El palacio esperaba que eso acabara con todo. Pero Virginia Giuffre ya estaba hablando con la policía. En 2009, presentó una demanda anónima como Jane Doe contra Epstein y Ghislaine Maxwell, que ahora se encuentra en Estados Unidos cumpliendo una condena federal de 20 años por tráfico de menores.

open image in gallery Andrew, Virginia Giuffre y Ghislaine Maxwell en la casa de Maxwell en Belgravia, Londres, en marzo de 2001 ( US District Court/Southern District of New York )

A pesar de las acusaciones de que Giuffre había sido víctima de trata y obligada a mantener relaciones sexuales con Andrés, que él —niega—, la Policía Metropolitana de Londres se negó a investigar. El Departamento de Justicia de EE. UU. solicitó en repetidas ocasiones el Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT) para que Andrés fuera entrevistado por el FBI. Dijo que cooperaría, pero nunca lo hizo. Según el protocolo MLAT, si Andrés se negaba, el Ministerio del Interior debería haber facilitado el interrogatorio de la policía. Nada de esto ocurrió, lo que suscitó preguntas sobre quién podría haberlo estado protegiendo.

En agosto de 2021, Giuffre presentó una demanda civil en Nueva York acusándolo de agresión sexual. Ella escribió en sus memorias que cuando se iniciaron los procedimientos, los documentos legales no pudieron ser notificados porque Andrés “huyó a Balmoral y se escondió detrás de sus puertas”. El juez Lewis Kaplan dictaminó finalmente que los documentos podían notificarse a través de sus abogados de Los Ángeles.

La demanda se resolvió sin admisión de responsabilidad por un importe de 12 millones de libras. Una fuente familiarizada con el acuerdo dijo que solo se firmó una vez que Andrés mostró la prueba de los fondos de la venta de aproximadamente USD 23.164.200 de un chalet suizo. Se informó ampliamente de que la reina contribuyó significativamente al pago con cargo a sus fondos privados, incluida una donación personal a la organización benéfica de víctimas de Giuffre. Incluso entonces, Andrés conservó privilegios: consejero de estado, duque de York y vicealmirante. En el funeral del príncipe Felipe, Andrés escoltó a la reina, lo que muchos consideran una señal inequívoca de su inquebrantable apoyo.

open image in gallery El príncipe Andrés, la reina Isabel II y la reina madre a bordo del tren real de camino a Sandringham House en Norfolk para Navidad, el 21 de diciembre de 1961 ( Getty )

La protección de su madre forjó su sensación de invulnerabilidad. Pero ella se fue, y Carlos finalmente hizo caer su espada, despojándolo de sus casas y desalojándolo de su residencia real en Windsor. Sin embargo, esto dista mucho de haber terminado.

Los miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes solicitaron formalmente que Andrés conceda una “entrevista transcrita” al comité como parte de su investigación sobre la red de tráfico sexual del difunto delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Mientras que los abogados de las víctimas de Epstein dicen que hacerlo podría aclarar el alcance total de la red criminal de Epstein y de quienes la facilitaron, los miembros del Congreso dicen que no recibieron respuesta a su invitación

Se trata de algo más que de títulos o residencias. Murió una joven cuyas denuncias eran lo bastante creíbles para un tribunal federal estadounidense. La opinión pública sigue creyendo que alguien debe rendir cuentas o, al menos, verse obligado a contar todo lo que sabe. Andrés sigue negando todas las acusaciones. La policía de Thames Valley sigue en modo “revisión”, sin investigar activamente.

Mientras el resto de nosotros se tambalea ante las últimas revelaciones de los archivos Epstein, los poderosos guardan silencio. Esos expedientes pueden seguir siendo la única vía hacia la verdad y la rendición de cuentas, si es que alguna vez se hace verdadera justicia.

Nigel Cawthorne es autor de La guerra de los Windsor (Welbeck) y El príncipe Andrés: Epstein, Maxwell y el Palacio (Gibson Square).

Traducción de Olivia Gorsin