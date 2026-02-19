“Nunca fue un príncipe”: familiares de Virginia Giuffre opinan sobre el arresto de Andrew Mountbatten-Windsor

La familia de Virginia Giuffre recibió con satisfacción la noticia de la detención de Andrew Mountbatten-Windsor: “Nunca fue un príncipe”

Las autoridades del Reino Unido detuvieron el jueves al exmiembro de la realeza “bajo sospecha de mala conducta en un cargo público” en relación con su antiguo papel como enviado comercial, y permanece bajo custodia policial.

Aunque la detención no estaba relacionada con las acusaciones de abusos sexuales contra el Sr. Mountbatten-Windsor, la familia de Giuffre, que se encontraba entre sus acusadores, emitió un comunicado.

“Por fin, hoy, nuestros corazones rotos se alegraron por la noticia de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza”, dijeron los hermanos de Giuffre en un comunicado compartido con CBS News.

“En nombre de nuestra hermana, Virginia Roberts Giuffre, le expresamos nuestro agradecimiento a la policía británica de Thames Valley por su investigación y la detención de Andrew Mountbatten-Windsor. Nunca fue un príncipe. Para los supervivientes de todo el mundo, Virginia hizo esto por ti”.

open image in gallery Andrew Mountbatten-Windsor se enfrentó a repetidos llamados a testificar ante el Congreso sobre su amistad con Jeffrey Epstein ( AP )

El expríncipe fue objeto de un nuevo escrutinio después de que la última serie de material publicado de los llamados archivos Epstein clarificó su relación con el difunto pedófilo Jeffrey Epstein.

El Sr. Mountbatten-Windsor negó sistemáticamente haber cometido delito alguno y no respondió a las insistentes solicitudes de testificar en Estados Unidos sobre lo que sabía acerca del alcance de los diversos delitos de Epstein.

El Congreso solicitó formalmente por escrito una entrevista con él el pasado mes de noviembre. El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental afirmó haber identificado “registros financieros con anotaciones como ‘masaje para Andrew’ que plantean serias dudas”.

En su carta a Mountbatten-Windsor, el comité citó “acusaciones bien documentadas” que involucran al expríncipe y a la acusadora Giuffre, y un intercambio de correos electrónicos de 2011 recientemente revelado en el que el Mountbatten-Windsor le dijo a Epstein: “Estamos juntos en esto”.

open image in gallery El entonces Príncipe Andrés con Virginia Giuffre y Ghislaine Maxwell. Él negó reiteradas veces las acusaciones de Giuffre de que fue víctima de trata con fines de explotación sexual ( US Department of Justice )

El comité dijo que esto “confirma aún más nuestra sospecha de que usted puede tener información valiosa sobre los delitos cometidos por el Sr. Epstein y sus coconspiradores”.

A principios de esta semana, un abogado de Giuffre dijo que debería concederse a Mountbatten-Windsor un “salvoconducto” a EE. UU. para testificar sobre Epstein.

En su intervención en el programa Piers Morgan Uncensored, David Boies argumentó que el Mountbatten-Windsor tiene la “obligación” de revelar lo que sabe sobre el difunto financiero y debería poder hacerlo sin temor a ser detenido.

Las declaraciones se produjeron después de que Hillary Clinton afirmó que cualquier persona a la que se pidiera que testificara sobre Epstein, incluido el expríncipe, debería comparecer ante una comisión del Congreso.

“Tiene la obligación de contar lo que sabe”, dijo Boies.

“Ahora, también creo que si tiene miedo de ser detenido en Estados Unidos, deberíamos darle un salvoconducto para que venga a Estados Unidos a declarar, porque no queremos que haya ninguna excusa para que no venga y cuente lo que sabe”.

En enero, entre los tres millones de documentos de Epstein publicados por el Departamento de Justicia de EE. UU. figuraban fotografías en las que aparecía Mountbatten-Windsor agachado sobre una mujer no identificada.

El primer ministro británico, Keir Starmer, declaró unos días después que Mountbatten-Windsor debería estar dispuesto a declarar ante el Congreso.

Starmer sugirió que el expríncipe estaría fallando a las víctimas si sigue negándose a hacerlo. Pidió un enfoque “centrado en la víctima” para tratar el caso Epstein y afirmó que “cualquiera que tenga información debe estar dispuesto a compartirla de la forma que se le pida”.

Traducción de Olivia Gorsin