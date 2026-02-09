Expríncipe Andrés habría compartido con Epstein reportes confidenciales sobre comercio

El exduque de York, Andrew Mountbatten-Windsor, presuntamente compartió con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein notas confidenciales de su función como enviado comercial del Reino Unido.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó a principios de febrero correos electrónicos entre Andrés y el financiero pedófilo, que murió en 2019.

Tales documentos indican que el exduque compartió informes de sus visitas oficiales a Singapur, Hong Kong y Vietnam.

Andrés reenvió un correo electrónico de noviembre de 2010 apenas cinco minutos después de recibirlo de su entonces asesor especial, Amir Patel.

Andrés mantuvo reuniones y conversaciones comerciales durante las visitas, que se realizaron en su calidad de enviado comercial a finales de 2010.

Además, en la víspera de Navidad de 2010, Andrés informó de manera confidencial a Epstein sobre las oportunidades de inversión en la reconstrucción de la provincia afgana de Helmand.

Andrés ha negado con vehemencia cualquier delito.

La comunicación ocurrió después de que Epstein fuera declarado culpable en 2008 por solicitar servicios de prostitución de una menor.

Andrés había dicho a Newsnight de la BBC en 2019 que había cortado el contacto con el pedófilo convicto en diciembre de 2010 durante una visita a Nueva York.

El 9 de febrero de 2011, Andrés le dijo a Epstein que la semana anterior había visitado una empresa de capital riesgo y “pensó” en él.

Las directrices oficiales del Gobierno británico establecen que la función de un enviado comercial conlleva un deber de confidencialidad en relación con la información delicada.

“Puede incluir información delicada, comercial o política compartida sobre mercados/visitas relevantes”, explican las directrices.

Y agregan: “Este deber de confidencialidad seguirá vigente tras la expiración de su función. Además, se aplicarán las Leyes de Secretos Oficiales de 1911 y 1989”.

El exduque fue representante especial del Reino Unido para el comercio y la inversión entre 2001 y 2011.

Vince Cable, secretario comercial en aquel momento, habló con la BBC sobre los correos electrónicos: “Desconocía que Andrés [...] había compartido información sobre oportunidades de inversión [en Afganistán]; es la primera vez que me entero”.

El exduque aparece varias veces en la última publicación de documentos, incluidas imágenes en las que aparentemente se le ve a gatas sobre una mujer no identificada en lo que parece ser la mansión neoyorquina de Epstein.

En 2022, el exduque pagó millones de libras a su principal acusadora, Virginia Giuffre, a pesar de afirmar que no la conocía.

Posteriormente, el rey Carlos III le despojó de sus títulos a raíz de la publicación póstuma de un libro de Giuffre, quien alega que fue víctima de trata por parte de Epstein y su antigua novia, Ghislaine Maxwell, a la edad de 17 años.

Se entiende que Andrés ya se mudó de Royal Lodge y se trasladó a Norfolk a una propiedad en la finca Sandringham del rey a principios de este mes. Según The Sun, el exduque se alojará de manera temporal en Wood Farm Cottage.

Se cree que el nuevo hogar, Marsh Farm, aún no está listo, pero supuestamente se instalará a principios de abril.

Se sabía que el expríncipe abandonaría Royal Lodge al comienzo del nuevo año y no se cree que la mudanza esté relacionada con las últimas revelaciones de los archivos de Epstein.

Andrés aún tiene vigente el contrato de arrendamiento de su propiedad de Windsor hasta octubre, pero se entiende que ha hecho la parte sustantiva de su traslado a su nuevo hogar.

Sin embargo, el proceso puede tardar algunas semanas en completarse y es probable que se vea al antiguo príncipe en Royal Lodge de vez en cuando.

Andrew Mountbatten-Windsor fue contactado en busca de comentarios.