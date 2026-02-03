Melinda Gates se pronuncia tras aparecer su nombre y el estatus de su matrimonio en los archivos de Epstein

Melinda French Gates ha hablado sobre su mención en el último lote de archivos Epstein y ha abordado las afirmaciones sobre su exesposo, Bill Gates.

La empresaria de 61 años, que comparte tres hijos con el multimillonario, apareció en el pódcast Wild Card de NPR esta semana y fue interrogada por la presentadora Rachel Martin sobre el caso Jeffrey Epstein después de que fuera mencionada en los documentos publicados el viernes por el Departamento de Justicia de EE. UU.

Melinda Gates dijo que la sociedad estaba “haciendo un ajuste de cuentas” a raíz del caso del delincuente sexual y que le “[traía] recuerdos de momentos muy dolorosos” en su matrimonio con el fundador de Microsoft.

“Pero ya lo he superado. Me distancié intencionalmente y seguí adelante”, dijo, y continuó: “Estoy en un momento realmente inesperado y hermoso de mi vida, y no sé casi nada sobre lo que pasó. Esas preguntas son para esas personas, e incluso para mi exesposo. Ellos tienen que responder sobre esas cosas, no yo”.

La pareja anunció su divorcio en mayo de 2021 tras 27 años de matrimonio.

Melinda French Gates ha hablado sobre su mención en el último lote de archivos Epstein y ha abordado las afirmaciones sobre su exesposo, Bill Gates

Martin preguntó concretamente a la filántropa por el contenido de un borrador de correo electrónico que Epstein supuestamente escribió el 18 de julio de 2013 en relación con su exmarido, y en el que se la menciona por su nombre.

“Los correos electrónicos de los archivos sugieren que Bill Gates tuvo más aventuras, que intentó conseguir medicamentos para tratar una infección de transmisión sexual, y que iba a administrárselos sin que usted lo supiera”, resumió Martin, y preguntó qué “emoción dominante” había sentido Melinda Gates tras leer los artículos periodísticos sobre el correo electrónico.

“Una tristeza increíble”, respondió Melinda Gates. “Y desde mi propia tristeza, miro a esas chicas jóvenes y digo: 'Dios mío, ¿cómo les pudo pasar eso?'”.

“Al menos en mi caso, he podido seguir adelante, y espero que ahora haya algo de justicia para esas ahora mujeres”, añadió.

Por su parte, un portavoz de Gates negó con vehemencia las acusaciones incluidas en la nota.

La pareja, fotografiada en 2020, anunció su divorcio en mayo de 2021 tras 27 años de matrimonio

“Estas afirmaciones son absolutamente absurdas y completamente falsas”, declaró el portavoz a The Independent. Y aseguró: “Lo único que demuestran estos documentos es la frustración de Epstein por no poder tener una relación regular con Gates, y hasta dónde podía llegar para tender trampas y difamar”.

El mismo año en que la pareja anunció su divorcio, Gates declaró a PBS News que había cenado con Epstein con la esperanza de recaudar fondos para la salud mundial. Describió las reuniones como “un error”.

Melinda Gates dejó la Fundación Gates en mayo de 2024.

Este correo electrónico es uno de los más de tres millones de documentos publicados el viernes por el Departamento de Justicia en cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, promulgada en noviembre.

Entre los archivos recién publicados hay miles de correos electrónicos, documentos judiciales y fotos, muchos de los cuales hacen referencia a personas de alto perfil, como el presidente Donald Trump, el expresidente Bill Clinton y Elon Musk. Aparecer en los archivos no constituye en sí mismo una prueba de delito.

Brendan Rascius contribuyó a este reportaje.

Traducción de Sara Pignatiello