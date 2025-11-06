El rey Carlos III formaliza el retiro del título de príncipe a Andrés tras el caso Epstein

El rey Carlos retiró formalmente a su hermano Andrés Mountbatten Windsor tanto el tratamiento de alteza real como el título de príncipe, en medio del creciente escándalo por sus vínculos con el financista pedófilo Jeffrey Epstein.

La decisión, que se había anunciado con fuerza hace una semana, se oficializó a través de una Carta Patente emitida bajo el Gran Sello del Reino, y fue publicada este miércoles en The Gazette, el boletín público oficial del Reino Unido.

“El rey ha tenido a bien, mediante Carta Patente fechada el 3 de noviembre de 2025, declarar que Andrés Mountbatten Windsor ya no tendrá derecho a ostentar ni disfrutar del tratamiento, título o atributo de ‘su alteza real’, ni de la dignidad titular de ‘príncipe’”, se señala en la publicación oficial.

Mediante otro anuncio, se confirmó además su eliminación del Roll of the Peerage como duque de York, decisión también ya anticipada.

El texto señala: “El rey ha tenido a bien, mediante orden firmada con su propia mano el 30 de octubre de 2025, instruir a su secretario de Estado para que proceda a retirar al duque de York del Registro de la Nobleza con efecto inmediato”.

La decisión marca un punto final en la relación oficial de Andrés con la familia real y representa la medida más severa tomada hasta ahora por Carlos III para distanciar a la monarquía del prolongado escándalo que rodea a su hermano.

Andrés (en la imagen) ha enfrentado un creciente escrutinio por su relación con el fallecido financista Jeffrey Epstein ( PA Wire )

La relación de Andrés con Jeffrey Epstein aumentó la presión sobre la familia real para actuar. Tras el anuncio del Palacio de que perdería todos sus títulos reales, se informó también que abandonaría su mansión de 30 habitaciones en Windsor.

La decisión se conoció luego de que en octubre resurgieran correos electrónicos de 2011 que mostraban que Andrés seguía en contacto con Epstein meses después de haber afirmado públicamente que su amistad había terminado.

La presión creció aún más tras la publicación póstuma de las memorias de Virginia Giuffre, quien reiteró las acusaciones de que, cuando era adolescente, fue obligada a mantener relaciones sexuales con Andrés en al menos tres ocasiones. El duque niega categóricamente esas acusaciones.

Según se muestra en documentos judiciales, Andrés le escribió a Epstein asegurando que sería “bueno ponerse al día en persona”, pocos meses después de que el financista saliera de prisión por cargos de prostitución, incluida la prostitución de menores.

En un correo fechado el 15 de abril de 2010, tras la sugerencia de Epstein de que Andrés conociera al banquero estadounidense Jes Staley, el príncipe respondió que intentaría “pasar por Nueva York” más adelante ese año.

Ambos fueron fotografiados juntos en diciembre de 2010 en Nueva York, en un encuentro que Andrés describió en su entrevista con Newsnight en 2019 como el momento en que rompió su relación con Epstein.

Sin embargo, tras la publicación en 2011 de una fotografía suya junto a Virginia Giuffre, Andrés volvió a escribirle a Epstein: “¡Estoy igual de preocupado por ti! ¡No te preocupes por mí! Parece que estamos juntos en esto y vamos a tener que superarlo. Mientras tanto, sigamos en contacto y ya jugaremos otra vez pronto”.

Virginia Giuffre afirmó que Jeffrey Epstein tomó la foto en la que aparece con el príncipe Andrés cuando ella tenía 17 años. Él negó recordar haberla conocido ( US Department of Justice )

Durante la entrevista de 2019, Andrés afirmó que “no recordaba haber conocido a esa mujer” y negó “categóricamente” haber mantenido relaciones sexuales con Virginia Giuffre entre 2001, cuando ella tenía 17 años, y 2002.

Posteriormente, el príncipe anunció que se retiraría de la vida pública, y en 2022 se comunicó que ya no utilizaría el tratamiento de “Su Alteza Real” en ninguna función oficial. Más tarde, llegó a un acuerdo económico con Giuffre para poner fin a una demanda civil, aunque negó cualquier conducta indebida.

Virginia Giuffre se suicidó en abril de 2025. En sus memorias póstumas, publicadas en octubre, relató en detalle sus experiencias con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, e incluyó también los supuestos encuentros con Andrés.

Traducción de Leticia Zampedri