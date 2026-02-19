Línea de sucesión británica: ¿quién heredará el trono y cuál es la situación del expríncipe Andrés?

El expríncipe Andrés, cuyo nombre completo es Andrew Mountbatten-Windsor, ha sido arrestado por sospecha de mala conducta en el ejercicio de funciones públicas y se encuentra bajo custodia policial. Se trata del primer miembro de la realeza británica en ser detenido en los tiempos modernos.

Las acusaciones contra el hermano del rey Carlos III han surgido tras la publicación de millones de páginas de archivos sobre el delincuente sexual infantil y financiero convicto Jeffrey Epstein.

La policía puso en marcha una investigación ante las acusaciones de que el expríncipe había compartido información sensible con el difunto pederasta mientras ejercía de enviado comercial del Reino Unido.

open image in gallery El expríncipe Andrés ( Copyright 2025 The Associated Press. Todos los derechos reservados )

Mountbatten-Windsor, que el año pasado se vio obligado a renunciar a sus títulos de príncipe y duque de York, ha negado sistemáticamente cualquier delito.

La detención no afecta inmediatamente a la actual línea de sucesión al trono británico, que durante cientos de años ha determinado quién será el próximo rey o reina del Reino Unido.

Eliminar a alguien de la línea de sucesión es imposible sin una nueva legislación. El antiguo rey Eduardo VIII y sus descendientes fueron destituidos por la Ley de Declaración de Abdicación de 1936 tras abdicar.

Tanto Rachael Maskell, diputada laborista por York Central; como el diputado conservador Chris Philp, han afirmado que el antiguo duque de York no debería seguir en la línea de sucesión al trono.

Ahora, con una nueva generación de miembros de la realeza, hay una larga lista de personas que podrían ser el próximo monarca, algunas de las cuales son relativamente desconocidas para el gran público.

Desde el príncipe William hasta la princesa Eugenie, pasando por todos los demás, estos son los candidatos más cercanos al trono británico.

El rey Carlos ascendió al trono en septiembre de 2022 tras la muerte de su madre, Isabel II. Fue coronado en mayo de 2023.

Príncipe William, príncipe de Gales

El príncipe William (43) pasó a ser el primero en la línea de sucesión al trono británico después de que su padre se convirtiera en rey.

open image in gallery El príncipe William y sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, son los siguientes en la línea de sucesión al trono ( Getty Images )

Antiguo duque de Cambridge, William se convirtió en príncipe de Gales tras la muerte de la reina. Es el primer hijo del rey Carlos III y cuando se convierta en rey, su esposa, Catherine (conocida como Kate, 44) la princesa de Gales, será conocida como reina consorte.

Príncipe George

El primer hijo de los príncipes William y Kate, el príncipe George, es el segundo en la línea de sucesión al trono.

El niño de 12 años será conocido como rey Jorge VII cuando algún día se convierta en monarca, pero hasta entonces, sus padres quieren que tenga una educación lo más normal posible.

open image in gallery Carlos y Camilla se casaron en 2005 ( AFP via Getty Images )

Princesa Charlotte

Tras una enmienda introducida en la Ley de Sucesión a la Corona en 2013 —que implica que los hijos mayores, independientemente de su sexo, sucederán primero al trono—, la princesa Charlotte (10) es la tercera en la línea de sucesión al trono después de su hermano mayor.

Antes de la modificación de la Ley, su hermano menor, Louis, habría estado por delante de ella en la línea de sucesión simplemente por su sexo. Pero, si el príncipe George tiene hijos algún día, se situarán detrás de él en la línea de sucesión.

Príncipe Louis

El príncipe Luis, de siete años, tercer hijo del príncipe William y Kate Middleton, es actualmente el cuarto en la línea de sucesión al trono después de sus hermanos mayores.

Príncipe Harry

open image in gallery El príncipe Harry y sus dos hijos, Archie y Lilibet, son quinto, sexto y séptima, respectivamente, en la línea de sucesión al trono ( Getty Images )

Como segundo hijo del rey Carlos III y de la fallecida princesa Diana, el príncipe Harry (41) es el quinto en la línea de sucesión al trono después de su hermano, sus sobrinos y su sobrina. Su esposa, Meghan Markle, no está en la línea de sucesión al trono —al igual que la duquesa de Cambridge—, pero sus dos hijos sí.

Príncipe Archie Mountbatten-Windsor

Archie Mountbatten-Windsor, de seis años, primer hijo de los duques de Sussex, es el sexto en la línea de sucesión al trono después de su padre, su tío y sus primos.

Princesa Lilibet Mountbatten-Windsor

La segunda hija de los duques de Sussex, Lilibet, de cuatro años, es la séptima en la línea de sucesión al trono. El nombre de la pequeña es un guiño al apodo de la familia real para la difunta reina Isabel II, y su segundo nombre es Diana, en honor a la difunta madre de Harry, la princesa Diana.

Expríncipe Andrés (Andrew Mountbatten-Windsor)

open image in gallery La princesa Eugenie, la princesa Beatrice y el expríncipe Andrés, exduque de York (de izda. a dcha.), también están en la línea de sucesión real ( Getty )

Aunque ya no es miembro de la realeza, este controvertido hombre de 66 años es el tercer hijo de la reina Isabel II y el hermano menor del rey Carlos III. A pesar de renunciar a sus títulos y honores reales, sigue siendo el octavo en la línea de sucesión al trono.

Mountbatten-Windsor renunció a su título de duque de York —el más alto rango de la nobleza británica— el pasado mes de octubre, cuando empezó a destaparse el escándalo Epstein.

Luego, en noviembre de 2025, el rey lo despojó formalmente, mediante un mecanismo llamado Cartas Patentes, del título de príncipe y del estilo de Alteza Real (SAR).

Tiene dos hijas con su exesposa, Sarah Ferguson. Sus hijas también están en la línea de sucesión, así como sus nietos.

Princesa Beatrice de York

La princesa Beatriz (37) es la novena en la línea de sucesión al trono.

Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi

Su hija Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi, de cuatro años, que comparte con su esposo Edoardo Mapelli Mozzi, es la décima en la línea de sucesión.

Princesa Eugenie de York

La princesa Eugenia (35), hermana menor de la princesa Beatriz, es la undécima en la línea de sucesión al trono.

August Brooksbank

El hijo de Eugenie con su marido Jack Brooksbank, August Brooksbank, de cinco años, es el duodécimo en la línea de sucesión.

Ernst Brooksbank

A August le sigue en la línea de sucesión su hermano menor, Ernest, nacido en mayo de 2023, que es el 13º en la línea de sucesión al trono.

Príncipe Eduardo, duque de Edimburgo

Tras las princesas de York y sus hijos en la sucesión se encuentra el príncipe Eduardo (61), duque de Edimburgo, que es ahora el 14º en la línea de sucesión al trono.

James Mountbatten-Windsor, conde de Wessex

El 15º en la línea de sucesión al trono es el hijo menor del príncipe Eduardo, James (18), que es también el nieto más joven de la reina.

Louise Mountbatten-Windsor

Al conde de Wessex le sigue en la línea de sucesión su hermana mayor, Louise (22), 16ª en la línea de sucesión al trono.

La princesa real

La princesa real (75), también conocida como princesa Ana, es la 17ª en la línea de sucesión al trono.

Peter Phillips

A la princesa Ana le sigue en la línea de herederos su hijo mayor, Peter Philips (48), 18º en la línea de sucesión al trono.

Savannah Phillips

Savannah Phillips (15), hija mayor de Peter, es la 19ª en la línea de sucesión al trono.

Isla Phillips

El puesto número 20 en la línea de sucesión al trono lo ocupa la nieta menor de la princesa Ana, Isla Philips (13).

Zara Tindall

La hija menor de la princesa Ana y nieta mayor de la reina, Zara Tindall (44), es la 21ª en la línea de herederos.

Traducción de Sara Pignatiello