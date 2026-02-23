Andrés habría utilizado fondos de los contribuyentes para pagar masajes durante su cargo, según exfuncionarios

Andrew Mountbatten-Windsor (Andrés) habría utilizado fondos públicos para pagar masajes y cubrir gastos de viaje excesivos durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido, según denuncias de exfuncionarios.

De acuerdo con la BBC, un exfuncionario se negó en un primer momento a autorizar el pago de un masaje para Andrés, aunque sus superiores revirtieron la decisión. “Me pareció incorrecto. Dije que no debíamos pagarlo, pero al final se terminó pagando”, declaró al medio.

Por otra parte, un exfuncionario de Whitehall que supervisaba las finanzas afirmó a la BBC que “no tenía absolutamente ninguna duda” sobre la veracidad de la acusación, ya que había observado gastos similares durante viajes oficiales al extranjero.

Las denuncias se producen mientras la policía tenía previsto continuar hasta el lunes los registros en Royal Lodge, la antigua residencia de Andrés en Windsor, Berkshire, tras su arresto el jueves bajo sospecha de conducta indebida en un cargo público.

El expríncipe permaneció 11 horas bajo custodia el día en que cumplió 66 años, mientras los agentes inspeccionaban su vivienda en la finca de Sandringham, en Norfolk. Luego fue liberado, aunque continúa bajo investigación.

Andrés está acusado de haber compartido información sensible con el financiero pedófilo Jeffrey Epstein durante su etapa como representante especial del Reino Unido para comercio e inversión internacional.

En una declaración en video bajo juramento en 2009, Juan Alessi, exmayordomo de Epstein en Florida, sostuvo que Andrés recibía “masajes diarios” cuando lo visitaba.

En relación con el presunto uso de fondos públicos para pagar masajes durante su labor como enviado comercial, el denunciante que habló con la BBC afirmó: “No puedo decir que eso lo hubiera detenido, pero debimos haber advertido que algo no estaba bien”.

open image in gallery Andrés está acusado de haber utilizado dinero de los contribuyentes para pagar masajes durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido ( PA Wire )

Un funcionario de Whitehall, que aseguró que Andrés reclamaba gastos por vuelos excesivos, habitaciones de hotel y cargos para su comitiva, declaró a la BBC: “No podía creerlo. Era como si no fuera dinero real, porque no estaban gastando su propio dinero”.

De cara al día de la oposición en la Cámara de los Comunes previsto para el martes, los Liberal Demócratas señalaron que podrían solicitar un debate para examinar con mayor detalle el antiguo papel de Andrés como enviado comercial del Reino Unido.

Una fuente del partido indicó que evaluaban cómo aprovechar esa jornada para “garantizar mayor transparencia y supervisión parlamentaria”.

El lunes, otra fuente liberal demócrata afirmó: “Se trata de una situación compleja y cambiante, y la policía debe continuar con su importante labor.

Sin embargo, estamos analizando cuidadosamente cómo utilizar nuestro día de la oposición para asegurar más transparencia y control parlamentario en torno a Andrew Mountbatten-Windsor y su papel como enviado comercial, en interés público”.

Diversas figuras públicas han pedido una investigación más amplia sobre los vínculos pasados de Andrés con Epstein,

acusaciones ante las que él ha negado cualquier irregularidad en su relación con el delincuente sexual condenado, aunque sin responder de forma directa a los señalamientos más recientes.

open image in gallery Agentes de policía en Royal Lodge, la antigua residencia de Andrew Mountbatten-Windsor ( Jonathan Brady/PA )

A pesar de que el año pasado fue despojado de su título, el exduque de York sigue siendo el octavo en la línea de sucesión al trono y se requeriría una ley del Parlamento para retirarlo de esa posición e impedir que alguna vez llegue a ser rey.

Según informó Press Association, el Gobierno de Sir Keir Starmer considerará presentar esa legislación una vez que la policía concluya su investigación sobre el hermano del Rey, envuelto en el escándalo.

El domingo, el príncipe y la princesa de Gales realizaron su primera aparición pública conjunta desde el arresto, al asistir esa misma noche a los premios Bafta.

Durante el evento, William comentó a Elaine Bedell, directora ejecutiva del Southbank Centre, y a Allison Kirkby, directora ejecutiva de BT Group, que todavía no había visto Hamnet y añadió: “Necesito encontrar un momento de tranquilidad, y ahora no lo tengo”.

Traducción de Leticia Zampedri