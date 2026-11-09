¿Qué pasó entre Meghan Markle y su padre? La historia de su relación en medio de las acusaciones contra Thomas

El padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex, ha sido acusado de presunta posesión de material de abuso infantil, incluyendo imágenes de sí mismo con niñas pequeñas.

Se espera que Thomas Markle padre comparezca ante el tribunal en Tampa, Florida, Estados Unidos, el viernes, tras ser imputado con un cargo de posesión de imágenes de abuso sexual infantil.

Supuestamente, el material incautado fue encontrado en dos depósitos de la zona de Los Ángeles, California, que él había alquilado durante casi dos décadas.

El hermanastro de Meghan, Thomas Markle jr., denunció a su padre ante la policía de Filipinas y el FBI el mes pasado tras supuestamente encontrar imágenes ilegales entre las pertenencias de su padre en la ciudad de Cebú, donde antes vivían ambos.

En una entrevista concedida al periódico británico Daily Mail el mes pasado, Thomas sr. negó poseer imágenes de abuso sexual infantil, calificando las acusaciones de “mentiras repugnantes”.

open image in gallery Thomas Markle ha sido acusado de un delito de posesión de material de abuso infantil ( Channel 5 )

La duquesa de Sussex, que lleva años distanciada de su padre, declaró en aquel momento que las autoridades se habían puesto en contacto con ella en 2019 tras recibir una carta que contenía “acusaciones preocupantes e inquietantes” contra Thomas sr.

Thomas sr. ha hecho varias declaraciones en los medios de comunicación a lo largo de los años en contra de su hija desde que no fue invitado a su boda con el príncipe en 2018. Ha hablado en varias ocasiones con el semanario Mail on Sunday y el programa Good Morning Britain para hablar sobre su distanciamiento de su hija, su tensa relación con su yerno, y el hecho de que no ha conocido a sus nietos.

Tras las acusaciones, Meghan dijo que esperaba que las mismas pudieran ayudar al público a comprender su distanciamiento de su padre y su decisión de no permitirle ningún contacto con sus dos hijos, Archie y Lilibet, que comparte con el príncipe Harry.

A continuación, una cronología de su difícil relación a lo largo de los años:

Relación antes del distanciamiento

Thomas sr. ya era padre de Samantha y Thomas jr. cuando se casó con Doria Ragland en 1980. Un año después, tendría a Meghan, y la pareja se divorció en 1987.

La pareja divorciada emitió un comunicado a través del Palacio de Kensington en 2017, tras el anuncio del compromiso de Harry y Meghan.

“Estamos inmensamente felices por Meghan y Harry. Nuestra hija siempre ha sido una persona amable y cariñosa. Verla unirse a Harry, quien comparte esas mismas cualidades, es motivo de gran alegría para nosotros como padres”, decían en el comunicado, y añadían: “Les deseamos una vida llena de felicidad y nos entusiasma mucho su futuro juntos”.

open image in gallery Meghan Markle y su padre, Thomas Markle sr. ( Instagram )

Mayo de 2018: Meghan revela que su padre no asistirá a su boda

Dos días antes de la muy publicitada boda de Meghan con el príncipe Harry, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado en su nombre para confirmar que Thomas sr. no asistiría a la boda.

“Lamentablemente, mi padre no podrá asistir a nuestra boda. Siempre me he preocupado por mi padre y espero que se le pueda dar el espacio que necesita para concentrarse en su salud”, expresó.

“Quisiera agradecer a todos los que nos han enviado mensajes de apoyo tan generosos. Sepan que Harry y yo estamos deseando compartir nuestro día especial con ustedes el sábado”, añadió.

Thomas sr., un exdirector de iluminación televisiva conocido por su reclusión, debía acompañar a su hija al altar, pero se encontraba en México recuperándose tras someterse a una cirugía cardíaca el miércoles para la implantación de tres estents. También se vio envuelto en una polémica tras ser supuestamente sorprendido posando para fotografías con los paparazzi.

Junio de 2018: Thomas Markle sr. aparece en Good Morning Britain

Un mes después de la boda, Thomas sr. apareció en Good Morning Britain, en la que sería la primera de muchas apariciones en los medios. El padre de Meghan compartió detalles sobre cómo se había enterado de la relación de su hija y de cómo el príncipe Harry le había pedido permiso para casarse.

Thomas sr. dijo que había sido difícil decirle a su hija que no podría asistir a la boda, pero que ella lo había entendido.

“Estaban decepcionados, y Meghan lloró, estoy seguro de que lloró. Y ambos dijeron: 'Cuídate, estamos muy preocupados por ti'”, relató.

Julio de 2018: las entrevistas públicas provocan una ruptura entre padre e hija

En diálogo con TMZ, Thomas sr. afirmó que las entrevistas que había concedido a medios de comunicación habían provocado que su hija dejara de hablarle.

“Guardé silencio durante un año entero y la prensa me acosaba a diario, diciendo que era un ermitaño escondido en México, así que conté mi historia. Al parecer, esa entrevista hizo que la familia real guardara silencio... así que di otra entrevista para romper el silencio. Solo tienen que hablar conmigo”, declaró.

Agosto de 2018: Thomas Markle relata cómo le colgó el teléfono al príncipe Harry

open image in gallery El príncipe Harry y Meghan Markle, fotografiados el día de su boda ( AFP/Getty )

Thomas sr. declaró al Mail on Sunday que había discutido por teléfono con el príncipe Harry tras conocerse la noticia de que había escenificado fotografías con los paparazzi.

Según declaró al periódico, el príncipe le había advertido que no acudiera a la prensa y lo había acusado de mentir cuando le preguntaron si había colaborado con un fotógrafo paparazzi para posar para las fotos.

El señor Markle dijo que el príncipe le había comentado: “Si me hubieras hecho caso, esto nunca habría sucedido”.

Dijo que respondió: “Tal vez sería mejor para ustedes si yo estuviera muerto… así podrían fingir que están tristes”, antes de colgar.

Diciembre de 2018: el padre de Meghan afirma que ha sido excluido

En otra entrevista con el citado programa de televisión, el padre de Meghan afirmó que la familia lo estaba ignorando. En el programa de televisión, dijo: “Te quiero mucho, eres mi hija y me gustaría mucho saber de ti. Sean cuales sean nuestras diferencias, deberíamos poder solucionarlas”.

Dijo: “Llevo varias semanas intentando ponerme en contacto con ella; todos los días intento enviarle un mensaje de texto, pero no he recibido ninguna respuesta. Sigo pidiéndole que me responda, sin éxito. También le he enviado cartas”.

open image in gallery Thomas afirmó que nunca había conocido al príncipe Harry ni a su nieto Archie ( Getty )

Febrero de 2019: el Mail on Sunday publica la carta que Meghan envió a su padre

El periódico publicó una carta que Meghan le había enviado a su padre en un intento por conseguir que dejara de hablar con la prensa. Posteriormente, se reveló que dos miembros de alto rango de la familia real le habían aconsejado escribir la carta debido a su “angustia” por la cobertura mediática que recibía su padre.

Agosto de 2019: Thomas Markle afirma que nunca ha conocido al príncipe Harry ni a sus nietos

Thomas sr. declaró al Mail on Sunday que nunca había conocido a su yerno y que aún no había conocido a su nieto Archie.

“Por supuesto que me decepciona no ver a Archie. Tenía la esperanza de que convertirse en madre suavizara a Meghan y que se pusiera en contacto conmigo”, afirmó.

Octubre de 2019: Meghan y Harry demandan por la publicación de la carta privada

Los duques de Sussex anunciaron que emprenderían acciones legales contra el Mail on Sunday después de que el periódico publicara ilegalmente una de las cartas privadas de la duquesa.

En una extensa y muy personal declaración publicada en el sitio web oficial de la pareja real, el príncipe Harry dijo que se habían visto obligados a emprender acciones legales tras el “doloroso” impacto de la “incesante propaganda” contra su esposa por parte de la prensa sensacionalista británica.

Haciendo referencia a la cobertura de prensa sobre su madre, la princesa Diana, el duque dijo que su “mayor temor [era] que la historia se [repitiera]”.

Enero de 2020: Thomas Markle vuelve a intentar hablar con su hija y su exesposa

En declaraciones a Good Morning Britain, el padre de Meghan dijo que había intentado hablar con su hija y su exesposa, la Sra. Ragland, pero que no había tenido suerte en reconciliarse con ellas.

“He hablado con Doria y le he enviado cartas para intentar contactar con Meghan, pero tampoco ha dado resultado. Así que sigo estando a su merced”, confesó.

Septiembre de 2023: Thomas Markle reitera su petición de ver a sus nietos

Thomas sr. volvió a aparecer en el programa de televisión británico e hizo un llamamiento para ver a sus nietos. El ruego se produjo después de que el padre de Meghan sufriera un derrame cerebral, tras lo cual afirmó que ella no había hecho ningún esfuerzo por hablar con él durante su enfermedad.

“Todavía no he visto a mis nietos. Quiero ver a mis nietos y creo que al rey también le gustaría verlos”, reclamó, y continuó: “Estoy muy molesto porque es muy cruel hacerle esto a un abuelo, por no hablar del rey de Inglaterra”.

Diciembre de 2025: Meghan se pone en contacto con su padre mientras es trasladado de urgencia al hospital

Mientras Thomas sr. estaba hospitalizado en Filipinas para que le amputaran la pierna, un portavoz dijo que Meghan se había puesto en contacto con su padre por carta.

En un comunicado, su portavoz declaró: “Dado que un reportero del Daily Mail ha permanecido al lado de su padre en todo momento, retransmitiendo cada interacción e infringiendo claros límites éticos, ha sido extremadamente difícil para la duquesa contactar con su padre en privado, a pesar de sus esfuerzos durante los últimos días”.

“Gracias al apoyo de contactos fiables y de confianza, su correspondencia está ahora a salvo en sus manos”, agregó.

open image in gallery La pareja, justo después de su compromiso en 2017 ( PA )

Octubre de 2026: Meghan se pronuncia en medio de las acusaciones de abuso sexual contra su padre

Meghan Markle emitió un comunicado tras las acusaciones de abuso sexual infantil formuladas contra su padre.

“Me siento profundamente consternada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con los niños que puedan haber resultado perjudicados”, declaró, y agregó: “En 2018, se envió una carta a la Policía Metropolitana [de Londres] y a la Oficina de Protección de la Realeza y Personalidades Especializadas. Posteriormente, esa carta me fue compartida”.

“Se hicieron acusaciones preocupantes e inquietantes contra mi padre y se me aseguró que se estaban investigando”, prosiguió.

“Espero que ahora se entienda que, a pesar de la distorsión que ciertos medios de comunicación han hecho a lo largo de los años, cualquier distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos se debió a una sola razón: protegerlos. Confiaba en que las autoridades estaban haciendo lo mismo por otras familias”, expresó.

open image in gallery Meghan afirmó que se sentía “profundamente consternada” por las acusaciones contra su padre ( PA Archive )

“Si bien la magnitud de lo que se ha descubierto es más repugnante de lo que uno podría imaginar, mi más sincera esperanza es que se haga justicia plenamente y que la prioridad siga siendo la seguridad y la protección de los niños inocentes”, incorporó.

La Policía Metropolitana de Londres ha admitido que nunca compartió los detalles con otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, y el organismo de control policial para Inglaterra y Gales, la Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC), está investigando ahora la conducta del cuerpo de seguridad.

Según fuentes cercanas, la duquesa había querido “denunciar públicamente” inmediatamente después de leer la carta, pero la policía le aconsejó que no lo hiciera.

Cuando al Sr. Markle le amputaron una pierna en Filipinas el año pasado, suplicó a la duquesa que se pusiera en contacto con él. Se dice que Meghan le escribió una última carta en la que le decía que sabía que era un maltratador y que nunca volvería a ver a sus nietos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

Noviembre de 2026: Thomas Markle Sr. es acusado

Thomas Markle Sr. fue detenido por agentes del FBI el jueves. El primer fiscal adjunto de EE. UU., Bill Essayli, declaró: “El Sr. Markle está acusado de posesión de material de abuso sexual infantil, incluidas fotografías en las que aparece con niñas menores de edad”.

“Estas acusaciones son extremadamente graves y procesaremos al Sr. Markle con todo el peso de la ley federal”, añadió.

Si eres menor de edad y necesitas ayuda porque te ha ocurrido algo, puedes llamar a Childline de forma gratuita al 0800 1111. También puedes llamar a la NSPCC si eres adulto y te preocupa un menor, al 0808 800 5000. La Asociación Nacional para Personas Abusadas en la Infancia (Napac) ofrece apoyo a adultos en el 0808 801 0331.

Traducción de Sara Pignatiello