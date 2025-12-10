La duquesa de Sussex se puso en contacto con su padre, Thomas Markle, mientras él permanece hospitalizado, según confirmó su vocera.

La representante de Meghan indicó que la carta fue entregada “de forma segura” y ya está en manos de su padre, quien continúa internado y acompañado por una reportera en su habitación, “transmitiendo cada interacción”.

Según se ha reportado, Thomas Markle atravesó una cirugía de amputación en su pierna izquierda. En declaraciones al Mail on Sunday, afirmó que no quiere morir alejado de su hija y expresó su deseo de conocer a sus nietos: el príncipe Archie, de seis años, y la princesa Lilibet, de cuatro. También manifestó su esperanza de reencontrarse con su yerno, el duque de Sussex.

En un comunicado, su vocera explicó: “Dado que un reportero del Daily Mail ha permanecido junto a la cama de su padre todo este tiempo, documentando cada interacción y cruzando límites éticos evidentes, ha sido extremadamente difícil para la duquesa comunicarse con él de forma privada, pese a sus esfuerzos en los últimos días. Gracias al apoyo de contactos confiables, su carta se encuentra ahora de forma segura en sus manos”.

El pasado viernes, la vocera de la duquesa de Sussex afirmó que Meghan había “intentado comunicarse” con su padre, con quien está distanciada desde su boda en 2018, luego de que él fuera descubierto organizando fotos con un paparazzi en los días previos al casamiento. Poco después, sufrió un ataque al corazón.

Según informes, Meghan se puso en contacto con el Mail para solicitar alguna vía de comunicación con su padre, así como el nombre del hospital donde estaba internado, pero no recibió respuesta. De acuerdo con una fuente cercana, también llamó a varios hospitales en Filipinas sin éxito, ya que no tiene el número de teléfono de su padre y cree que él no dispone de un teléfono en la habitación donde recibe tratamiento.

Se entiende que la duquesa ya había intentado comunicarse con él en ocasiones anteriores.

Por su parte, un portavoz de DMG Media, empresa matriz del Daily Mail, declaró en un comunicado: “Nuestra periodista, Caroline Graham, mantiene una relación cercana con el señor Markle desde 2018. Él mismo se puso en contacto con Graham cuando enfermó, y le pidió que viajara a Filipinas para acompañarlo”.

El vocero añadió: “Nada se ha publicado sin su consentimiento específico y el de su hijo.

Graham informó a la representante de la duquesa de Sussex que el señor Markle no tiene una dirección de correo electrónico activa, pero que su número de teléfono —el mismo que la duquesa usó anteriormente para contactarlo— no ha cambiado.

Además, Graham dejó en claro que, si puede hacer algo para facilitar el contacto entre el señor Markle y su hija, lo hará con gusto. Esa disposición no ha cambiado.

Cualquier sugerencia de que hemos ‘manipulado’ al señor Markle es completamente falsa y la negamos de forma categórica”.

Según el Daily Mail, Thomas Markle se mudó de México a Filipinas y terminó en terapia intensiva el miércoles pasado, tras someterse a una operación de urgencia de tres horas. Más tarde se informó que le amputaron la pierna por debajo de la rodilla, luego de que su pie se tornara negro.

El padre de Meghan afirmó en reiteradas ocasiones ante los medios que su hija lo “rechazó”. Aunque criticó públicamente a la duquesa, también expresó su deseo de reconciliarse con ella y pidió poder ver a sus nietos, Archie y Lilibet. En 2023, declaró: “Es como si la hija que conocí ya no existiera”.

Ese mismo año, la duquesa ganó una demanda por violación de privacidad y derechos de autor contra Associated Newspapers Limited (ANL), por artículos que publicaron extractos de una carta “personal y privada” que ella escribió a su padre para pedirle que dejara de hablar con la prensa.

