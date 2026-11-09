La dramática caída en desgracia de Russell Brand: de estrella de Hollywood a violador

Russell Brand, quien en su momento fue un célebre comediante que protagonizó películas de Hollywood, fue sentenciado a más de 10 años de prisión tras ser declarado culpable de una serie de delitos sexuales.

El hombre de 51 años, que saltó a la fama al presentar el programa Big Brother's Big Mouth, fue declarado culpable de un cargo de violación y tres cargos de agresión sexual tras un mediático juicio de cuatro semanas en el Tribunal de la Corona de Southwark.

El juicio marcó una caída en desgracia extraordinaria para la personalidad mediática, que se hizo muy conocida a finales de la década de 2000 y estuvo casada con Katy Perry, una de las estrellas del pop más famosas del mundo. Más adelante en su carrera, consiguió un gran número de seguidores al difundir teorías conspirativas sobre política, sociedad y el covid-19 en videos publicados en YouTube y Rumble.

En este artículo, The Independent repasa la trayectoria profesional, las relaciones y las controversias de Brand a lo largo de sus 30 años de carrera.

open image in gallery El presentador de televisión británico Russell Brand actúa en el concierto Live Earth, celebrado en el estadio de Wembley, en el centro de Londres, el 7 de julio de 2007 ( AFP/Getty )

La carrera de Brand

Brand, nacido en Essex, es comediante, actor, presentador de pódcasts y personalidad mediática. Su trayectoria profesional lo llevó desde coprotagonizar películas junto a Alec Baldwin hasta ser editor invitado de la revista New Statesman.

Sus inicios fueron como monologuista y quedó cuarto en la final del concurso Hackney Empire New Act of the Year en el año 2000, donde consiguió un agente. Ese mismo año, participó en el Festival Fringe de Edimburgo como parte del espectáculo de monólogos Pablo Diablo's Cryptic Triptych, junto a Mark Felgate y Shappi Khorsandi.

Mientras desarrollaba su carrera como monologuista, trabajó en MTV UK como videoperiodista y presentador, un trabajo que perdió después de disfrazarse de Osama Bin Laden el día después del 11-S, según escribió en uno de sus libros.

Su carrera floreció cuando comenzó a presentar Big Brother's Big Mouth en E4, el programa hermano de Big Brother, en 2004.

El programa lo catapultó a la fama mediática y, dos años después, lanzó su primera gira nacional y se convirtió en un presentador muy solicitado en televisión y radio.

open image in gallery Russell Brand entrevista a Ed Miliband para su canal de YouTube ‘The Trews’ ( Russell Brand/YouTube )

En la cúspide de su carrera, Brand regresó a MTV como presentador del programa de entrevistas 1 Leicester Square, que contó con invitados como Tom Cruise, Uma Thurman y Boy George.

Posteriormente, presentó numerosas ceremonias de premios, como los MTV Video Music Awards y los Brit Awards, y también fue la figura principal de la gira británica del concierto benéfico Live Earth. Presentó un programa de radio en BBC 6 Music, antes de tener un programa los sábados en BBC Radio 2.

Con su fama en pleno auge, Brand debutó en la gran pantalla como Flash Harry en la comedia de 2007, Niñas bien. Su nombre llegó a Estados Unidos cuando protagonizó la película de 2008, ¿Cómo sobrevivir a mi ex? También participó en La era del rock y Misión Rockstar, donde conoció a Katy Perry, con quien posteriormente se casaría.

Además de aparecer en pantalla, Brand escribió libros; el primero de ellos fue My Booky Wook. Más tarde publicó Articles of Faith, una colección de sus columnas de The Guardian y Booky Wook 2.

Sus relaciones, que tuvieron una gran repercusión mediática

Brand mantuvo varias relaciones sentimentales con personalidades famosas, entre ellas con la cantante estadounidense Katy Perry. La pareja se casó en 2010 en una ceremonia hindú en Rajastán, India.

Poco más de un año después, solicitó el divorcio alegando diferencias irreconciliables, trámite que se finalizó en julio de 2012.

open image in gallery Russell Brand con su exmujer, Katy Perry ( PA )

Brand también mantuvo una relación con Jemima Goldsmith entre 2013 y 2014.

Desde 2015 mantiene una relación con Laura Gallacher, hermana de la presentadora de televisión Kirsty Gallacher e hija del golfista Bernard Gallacher, ganador de la Ryder Cup.

La pareja comenzó su relación en 2007, cuando la Sra. Gallacher tenía 19 años y Brand 31. Se casaron en 2017 y tienen tres hijos.

Las controversias de la marca

open image in gallery Russell Brand y su esposa, Laura Gallacher, a la salida del Tribunal Penal de Southwark ( PA )

En 2008, Brand estuvo en el centro de una de las mayores controversias en la historia de la BBC cuando él y el presentador Jonathan Ross dejaron mensajes de voz al actor Andrew Sachs, quien interpretaba a Manuel en Fawlty Towers, en directo durante un programa de radio de BBC 2, en los que detallaban cómo Brand se había acostado con la nieta de Sachs.

El escándalo, posteriormente bautizado como Sachsgate, provocó 40 000 quejas. Brand abandonó la emisora y Ross fue suspendido de la BBC durante 12 semanas, mientras que la corporación recibió una multa cuantiosa.

Brand provocó numerosas controversias a lo largo de su carrera. En una ocasión, afirmó que Bob Geldof solo era un experto en hambrunas porque llevaba “30 años comiendo en restaurantes de lujo”.

Durante su presentación de los MTV Video Music Awards en 2008, Brand dijo que George W. Bush, quien era presidente de Estados Unidos en ese momento, era un “vaquero retrasado” mientras instaba a los votantes estadounidenses a apoyar a Barack Obama.

En 2013, fue expulsado de los premios GQ tras hacer una broma en el escenario sobre que el patrocinador del evento, Hugo Boss, fabricaba uniformes nazis.

Brand siempre fue sincero sobre su consumo de drogas ilegales y se describió públicamente como un adicto al sexo.

open image in gallery Russell Brand y Jonathan Ross afirmaron que lamentaban haber desencadenado el escándalo del “Sachsgate” ( PA )

Sus puntos de vista políticos y teorías de conspiración

Además de su destacada carrera en el mundo del espectáculo, Brand no se mantuvo al margen de la política a lo largo de los años.

En su momento, fue un destacado activista de izquierdas. Escribió columnas de opinión para The Guardian y, en el lanzamiento de su colaboración como editor invitado en New Statesman, declaró en una entrevista con Jeremy Paxman: “Nunca voté ni lo haré”. Afirmó que buscaba “sistemas políticos alternativos” que “no destruyeran el planeta, no generaran enormes desigualdades económicas ni ignoraran las necesidades de la gente”.

Compareció como testigo ante la Comisión Selecta de Asuntos Internos del Parlamento británico en 2012 para prestar declaración en el marco de su investigación sobre la política de drogas.

Brand protagonizaría un enfrentamiento sobre inmigración en el programa Question Time con Nigel Farage en 2014, el mismo año en que lanzó The Trews en YouTube, una serie web de comedia política que contó con invitados como Alistair Campbell y George Monbiot.

Quizás el punto álgido de la legitimidad política de Brand se produjo cuando Ed Miliband apareció en el programa en 2015 como parte de su campaña para convertirse en líder del Partido Laborista, en una entrevista que fue vista 1,4 millones de veces.

open image in gallery Russell Brand (a la izquierda), Robert F. Kennedy Jr. (en el centro) y Mehmet Oz posan juntos mientras Kennedy sostiene un lagarto ( Robert F. Kennedy Jr./X )

Pero desde la pandemia de covid-19, su canal de YouTube, seguido por más de seis millones de personas, dio un giro hacia un contenido más conspirativo. Comenzó a difundir negacionismo sobre el covid-19 y otras teorías conspirativas; incluso llegó a promover afirmaciones infundadas sobre laboratorios de armas biológicas estadounidenses en Ucrania.

En septiembre de 2022, YouTube eliminó uno de sus videos por desinformación médica sobre el covid-19. Trasladó su canal a la plataforma de streaming de tecnología alternativa Rumble, donde lanzó un programa diario en directo titulado Stay Free with Russell Brand. Su canal de YouTube fue desmonetizado en 2023.

Posteriormente, ofreció un monólogo cómico en un acto de campaña de Robert F. Kennedy Jr. cuando este se postulaba a la presidencia en 2024, a quien apoyó. Ese mismo año, asistió a la Convención Nacional Republicana. Un año después, intervino en el AmericaFest de Turning Point USA.

Desde entonces, su canal de YouTube dio un giro para compartir fragmentos de sus transmisiones en directo, que graba los lunes, miércoles y viernes, así como un servicio dominical con la familia Brand, junto a su esposa Laura Gallacher.

Las acusaciones en su contra

Tras una investigación realizada por The Sunday Times y Channel 4 Dispatches, Brand fue acusado de tres cargos de violación, tres cargos de agresión sexual y un cargo de intento de agresión sexual, relacionados con seis mujeres a lo largo de una década, desde 1999 hasta 2009. Se declaró inocente de todos los cargos.

El juicio profundizó en los detalles de las acusaciones contra Brand. En un caso, Brand fue acusado de violar a una mujer en una habitación de hotel después de que ella asistiera a la Conferencia del Partido Laborista de 1999 y de intentar agredir sexualmente a una trabajadora de MTV arrastrándola a un baño en 2001.

También fue acusado de agredir sexualmente a otra empleada de MTV en el baño de un bar de Soho durante una fiesta en 2004, de besar y manosear a una trabajadora de radio en un pasillo en 2005 y de violar a una fan de 21 años que conoció tras una actuación de comedia en el Hammersmith Apollo en 2009.

También se alegó que Brand había metido su cabeza en el regazo de una empleada de Channel 4 en 2009, cuando ella se vio obligada a darle un masaje.

El veredicto

Brand fue declarado inocente de la violación de una mujer a la que conoció en un espectáculo de cabaret en los márgenes de la conferencia del Partido Laborista de 1999 en Bournemouth.

El jurado también lo declaró inocente del cargo de intentar arrastrar a una empleada de MTV a un baño para agredirla sexualmente en 2001.

Fue declarado culpable de manosear a otra empleada de MTV durante una fiesta en un bar de Soho en 2004, pero no culpable de haberla violado oralmente en un baño.

El jurado declaró a Brand culpable de agredir sexualmente a una empleada de Capital Radio tras encontrarse con ella en un pasillo en 2005.

Fue declarado culpable de violar a una fan de 21 años tras conocerla en un espectáculo de comedia en vivo en el Hammersmith Apollo en 2009.

Y también es culpable de agredir sexualmente a una trabajadora de Channel 4 durante un masaje forzado en 2009.

Traducción de Olivia Gorsin