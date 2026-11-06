Thomas Markle, padre de Meghan Markle, fue arrestado por sospecha de delitos sexuales a menores

Thomas Markle fue arrestado y acusado de posesión de imágenes de abuso sexual infantil.

El padre de la duquesa de Sussex, de 82 años, fue arrestado el viernes por la mañana en la residencia de ancianos Maravida Senior Living en Lakeland, cerca de Tampa, Florida, tras haber regresado al estado para recuperarse de un tratamiento médico reciente. Apareció en una fotografía en silla de ruedas mientras unos agentes del FBI se lo llevaban.

El primer fiscal adjunto de los Estados Unidos para California, Bill Essayli, anunció el arresto de Markle padre en X y publicó una copia de la denuncia penal presentada en su contra. Allí señaló que el delito grave del que se lo acusa conlleva una pena máxima de 20 años de prisión federal.

Citando una declaración jurada, afirmó que agentes especiales del FBI habían allanado dos depósitos supuestamente alquilados por el sospechoso en la zona de Los Ángeles y habían recuperado 78 objetos, entre ellos tres imágenes de Markle padre con menores de edad.

“Estas acusaciones son graves e inquietantes”, escribió Essayli. “Tenemos la intención de procesar a Markle con todo el peso de la ley federal”.

open image in gallery Según se informa, Thomas Markle fue detenido por el FBI por presunta posesión de pornografía infantil ( ITV/GMB )

El director del FBI, Kash Patel, declaró en un comunicado adjunto: “Markle presuntamente tenía como objetivo a niños inocentes y buscaba robarles su inocencia mediante sus acciones delictivas. En colaboración con nuestros socios del Departamento de Justicia, nuestros agentes actuaron con rapidez, identificaron y localizaron el material explícito y arrestaron a Markle en Florida”.

“El FBI utilizará todos y cada uno de los recursos a su alcance para proteger a los niños inocentes; ningún depredador que ataque a menores encontrará refugio seguro en este país ni en ningún otro lugar donde intente esconderse”.

Según el comunicado, se espera que Markle comparezca hoy mismo ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito Medio de Florida, en Tampa.

El hijo de la duquesa, Thomas Markle Jr., de 60 años, denunció al padre de la duquesa ante la policía de Filipinas y el FBI el mes pasado. Markle entregó una serie de supuestas imágenes de abuso infantil que encontró entre las pertenencias de su padre en la ciudad de Cebú, donde se está llevando a cabo una investigación.

Según se informó, la semana pasada se descubrió un segundo alijo en un cuarto que, al parecer, Markle había alquilado cerca de su antigua vivienda en Rosarito (México), durante una redada de la policía mexicana.

El señor Markle, director de iluminación y fotografía de televisión jubilado, admitió haber pagado por servicios sexuales en Filipinas, pero negó haber poseído en ningún momento imágenes de abuso infantil y calificó las acusaciones de su hijo de “mentiras repugnantes”.

Meghan declaró el mes pasado que las acusaciones la habían dejado “profundamente angustiada” y reveló que hace siete años recibió una carta a través de la Policía Metropolitana y el Servicio de Protección de la Realeza y Especializada que contenía “acusaciones preocupantes e inquietantes” sobre su padre. Según afirmó, le aseguraron que se estaban investigando.

open image in gallery La duquesa de Sussex se quedó “profundamente consternada” por las acusaciones contra su padre, según declaró el mes pasado ( PA )

La Policía Metropolitana admitió que nunca compartió los detalles con otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, y el organismo de control policial, la Oficina Independiente de Conducta Policial, está investigando su conducta ahora.

Según fuentes cercanas, la duquesa quiso “pronunciarse” inmediatamente después de leer la carta, pero la policía le aconsejó que no lo hiciera.

The Independent se puso en contacto con el Departamento de Justicia y la Policía Metropolitana para obtener declaraciones. Tanto el Palacio de Buckingham como la duquesa rechazaron hacer comentarios por el momento.

En respuesta a las acusaciones contra su padre, con quien está distanciada, la duquesa declaró el mes pasado: “Espero que ahora se entienda que, a pesar de la distorsión que ciertos medios de comunicación hicieron a lo largo de los años, cualquier distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos se debieron a una sola razón: protegerlos”.

“Si bien la magnitud de lo que se descubrió es más repugnante de lo que uno podría imaginar, mi más sincera esperanza es que se haga justicia plenamente y que la prioridad siga siendo la seguridad y la protección de los niños inocentes”.

El jueves, el secretario del Interior de Filipinas, Jonvic Remulla, declaró que Markle Jr., hermanastro de la duquesa, había sido señalado como persona de interés en la investigación sobre su padre.

“Hay indicios que sugieren que el hijo también podría estar involucrado en el crimen”, dijo en una conferencia de prensa en Manila. “Pero hasta el momento solo es una persona de interés; aún no se le trata como sospechoso. Lo sabremos en los próximos días”.

Según Remulla, entre las pertenencias del señor Markle padre se encontraron más de 7000 fotos y un video, todos ellos de menores de edad, tanto varones como mujeres, de ascendencia asiática, latina y europea, algunos de tan solo 10 y 11 años.

Describió las imágenes como “las muestras más deplorables de impunidad hacia la actividad sexual que jamás haya visto”.

Si eres menor de edad y necesitas ayuda porque te ocurrió algo, puedes llamar a Childline de forma gratuita al 0800 1111. También puedes llamar a la NSPCC si eres adulto y te preocupa un menor, al 0808 800 5000. La Asociación Nacional para Personas Abusadas en la Infancia (Napac) ofrece apoyo a adultos en el 0808 801 0331.

Traducción de Olivia Gorsin