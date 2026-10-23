La duquesa de Sussex aseguró estar “muy afectada” por las graves acusaciones contra su padre, Thomas Markle, de las que, según explicó, tuvo conocimiento en 2018 y que fueron remitidas a la Policía Metropolitana de Londres.

Meghan difundió la declaración después de que surgieran informes según los cuales Thomas Markle, con quien no mantiene una relación cercana desde su boda con el príncipe Harry en 2018, estaba siendo investigado por presuntamente guardar imágenes de abuso sexual infantil en su antigua vivienda en Filipinas.

La duquesa explicó que en 2018 recibió información sobre una carta enviada a la Policía Metropolitana y a la unidad de Protección de la Realeza y Personalidades Especializadas, en la que se exponían las acusaciones contra su padre. Según afirmó, en aquel momento le aseguraron que los señalamientos estaban siendo investigados.

Ante las nuevas informaciones, Meghan expresó su preocupación por cualquier niño que pudiera haber resultado perjudicado y reveló que, para proteger a sus hijos, nunca permitió que su padre, de 82 años, conociera al príncipe Archie, de siete, ni a la princesa Lilibet, de cinco.

Por su parte, Markle rechazó las acusaciones en una entrevista con el Daily Mail, en la que las calificó de “mentiras repugnantes”.

Sin embargo, según trascendió, la Policía Metropolitana no investigó ni mantiene abierta ninguna investigación contra Thomas Markle. En cambio, los agentes realizan una revisión interna para determinar si la unidad de protección real entregó a la duquesa una carta que contenía acusaciones contra su padre.

open image in gallery Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, con quien mantiene una relación distante, estaría siendo investigado por la policía tras el presunto hallazgo de cajas con material de abuso sexual infantil en su vivienda de Filipinas ( ITV/GMB )

En su declaración, Meghan expresó:

Estoy muy afectada por las revelaciones de las últimas 24 horas y quiero expresar mi solidaridad con los niños que pudieron haber sido víctimas de algún abuso.

En 2018 se envió una carta a la Policía Metropolitana y a la unidad de Protección de la Realeza y Personalidades Especializadas. Tiempo después, recibí ese documento, que contenía acusaciones muy graves contra mi padre, y me aseguraron que las autoridades estaban investigando el caso.

Espero que ahora se entienda que, a pesar de cómo algunos medios distorsionaron la situación durante años, me alejé de mi padre y decidí que no tuviera contacto con nuestros hijos por una sola razón: protegerlos. Confiaba en que las autoridades también estuvieran protegiendo a otras familias.

Aunque lo que salió a la luz es mucho más perturbador de lo que cualquiera podría imaginar, espero de corazón que se haga justicia y que la seguridad y el bienestar de los niños sigan siendo la máxima prioridad.

La duquesa está distanciada de su padre, quien trabajó como director de iluminación en televisión, desde las semanas previas a su boda con el príncipe Harry en 2018, cuando se reveló que había organizado y vendido fotografías a los paparazzi.

open image in gallery Meghan aseguró estar “profundamente consternada” por las acusaciones ( Instagram )

No está claro si Meghan recibió la carta de Scotland Yard antes o después de su boda con el príncipe Harry, celebrada en mayo de 2018 en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor.

Por su parte, Thomas Markle Jr., medio hermano de la duquesa, aseguró a The Sun que su padre estaba siendo investigado tras el presunto hallazgo de “cientos” de imágenes de abuso sexual infantil en computadoras y un teléfono celular. Según su versión, los dispositivos quedaron en la antigua vivienda de Thomas Markle en Cebú, Filipinas, cuando se mudó del país a principios de este año.

Markle Jr. afirmó que presentó una declaración ante la policía filipina y explicó al periódico por qué decidió denunciar a su padre.

“Cuando encontré ese material, quedé horrorizado y sentí que no tenía otra opción que denunciarlo”, declaró.

“Lo apoyé, lo cuidé y lo ayudé durante años, pero eso se terminó. No volveré a hablar con mi padre, a menos que me llamen a declarar en su contra”, agregó.

De acuerdo con The Sun, el hallazgo se produjo cuando Markle Jr. buscaba un teléfono para el padre de su pareja entre las cajas de pertenencias de su propio padre. Fue entonces cuando, según relató, encontró las imágenes y los videos.

El medio también señaló que, en julio, Markle Jr. denunció el supuesto hallazgo ante la línea de denuncias del FBI, la Policía Estatal de Pensilvania y el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos.

Sin embargo, Thomas Markle rechazó categóricamente las acusaciones de su hijo.

“Estoy conmocionado, dolido y muy molesto de que mi hijo me acuse de algo así. Jamás haría lo que dice que hice. Es la peor acusación que alguien podría hacerme”, afirmó.

“Todo esto es absurdo. No son más que mentiras. Es repugnante. No entiendo por qué Tom intenta destruirme con estas acusaciones falsas”, añadió.

Su hija mayor, Samantha Markle, también salió en su defensa y acusó a su hermano de inventar las denuncias para obtener dinero.

“Estas acusaciones repugnantes no tienen ningún fundamento. Mi hermano es despreciable por inventarlas. Quiere destruir a nuestro padre. ¡Debería darle vergüenza!”, declaró al Daily Mail.

Samantha sostuvo, además, que las acusaciones surgieron después de que su padre dejara de darle dinero a Thomas Jr.

“Mi hermano empezó a inventar estas mentiras apenas unos días después de que mi padre dejara de darle dinero. Durante años lo utilizó como fuente de ingresos y, cuando dejó de recibirlos, comenzó a inventar las historias más disparatadas para sacar provecho de los medios de comunicación”, aseguró.

open image in gallery La duquesa de Sussex ( AFP/Getty )

“Esas computadoras estuvieron fuera del alcance de mi padre durante dos años, así que hubo tiempo de sobra para que alguien manipulara su contenido. Son acusaciones sin fundamento. Cualquiera pudo haber tenido acceso a ellas durante ese tiempo”, afirmó Samantha Markle.

“Mi papá no tenía acceso a esas computadoras. Cualquiera pudo haber colocado ese material allí”, insistió.

Thomas Markle no asistió a la boda de Meghan con el príncipe Harry en 2018. Por ese motivo, fue el rey Carlos III, entonces príncipe de Gales, quien la acompañó al altar. Su madre, Doria Ragland, fue la única integrante de su familia que estuvo presente en la ceremonia.

Años después, en 2021, Meghan ganó una demanda por violación de la privacidad y de los derechos de autor contra Associated Newspapers Limited (ANL), la empresa editora del Daily Mail. El caso surgió a raíz de la publicación de fragmentos de una carta manuscrita, de carácter personal y privado, que la duquesa había enviado a su padre para pedirle que dejara de hablar con la prensa.

La carta, de cinco páginas y escrita en agosto de 2018, contenía un mensaje emotivo y fue redactada después de que Meghan recibiera consejos de dos integrantes de alto rango de la familia real, cuyas identidades no se dieron a conocer.

Meghan es la única hija del matrimonio de Thomas Markle con Doria Ragland. Su padre también tiene otros dos hijos, Samantha y Thomas Jr., de una relación anterior.

En los últimos años, Thomas Markle vivió en Cebú, Filipinas, aunque tuvo que regresar a Estados Unidos debido a problemas de salud. Tras sufrir un accidente cerebrovascular y desarrollar un coágulo sanguíneo, le amputaron la pierna izquierda.

En diciembre pasado, una portavoz de Meghan confirmó que la duquesa había logrado enviarle una carta mientras él recibía tratamiento hospitalario. Esto ocurrió después de que Markle expresara públicamente que no quería morir sin reconciliarse con su hija.

Según trascendió, actualmente reside en un centro de rehabilitación en Florida, donde recibe terapia para volver a caminar.

Por otra parte, Harry y Meghan regresaron a vivir al Reino Unido en agosto, seis años después de renunciar a sus funciones como miembros activos de la familia real y mudarse a Estados Unidos.

The Independent se puso en contacto con la Policía Metropolitana de Londres para solicitar comentarios sobre el caso.

Traducción de Leticia Zampedri