Russell Brand es condenado más de 10 años de prisión por violación y agresión sexual

Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión el lunes por violar a una mujer y agredir sexualmente a otras tres en una época en la que su comportamiento procaz era tolerado y celebrado durante su ascenso al estrellato.

El juez Joel Bennathan denunció el “desprecio casual y arrogante” de Brand hacia cualquier mujer que le dijera que no, y lo reprendió por la serie de mentiras que contó en su testimonio al negar agresiones que se remontaban a 2004.

“Hace unos 20 años, Russell Brand, usted se estaba haciendo famoso”, señaló Bennathan. “Era ingenioso —y a los ojos de mucha gente, gracioso y carismático. También se había convertido en un depredador sexual”.

Brand mostró poca emoción durante la dura reprimenda. Se giró para articular con los labios las palabras “vamos a estar bien” a su esposa después de ponerse de pie y ser conducido fuera por agentes judiciales tras la audiencia.

El actor y comediante de 51 años, conocido por rutinas de monólogo escandalosas y un comportamiento provocador en emisiones de televisión y radio, así como por sus batallas con las drogas y el alcohol, había sostenido su inocencia y declaró que todos sus encuentros fueron consentidos.

Pero un jurado de ocho hombres y cuatro mujeres lo declaró culpable de atacar a cuatro de seis acusadoras. Fue absuelto de dos cargos de violación y de un cargo de intento de agresión indecente.

Fiscal: Brand usó la fama para cometer delitos

Las condenas, años después de que el movimiento #MeToo pusiera el foco en el abuso sexual por parte de personas poderosas y famosas, plantearon preguntas sobre cómo fue tolerado el comportamiento de Brand por las emisoras de televisión y radio para las que trabajó, incluida la BBC, y por quienes lo rodeaban.

“El señor Brand abusó de la influencia y el poder que le daba su fama”, afirmó el fiscal Riel Karmy-Jones. “Lo utilizó para facilitar el acceso a mujeres, sin el cual los delitos no podrían haber ocurrido. También alimentó su propia idea de que podía cometer esos delitos con impunidad”.

Brand contó con el apoyo de su esposa, su padre y seguidores fuera del tribunal

Brand vestía un traje gris y una camisa de cuello abierto con una corbata blanca suelta. Su cabello largo, ya encanecido, estaba recogido hacia atrás y anudado en un moño en la parte superior de la cabeza. Apretaba un crucifijo en la mano derecha.

El abogado defensor Ian Winter pidió al juez que tuviera en cuenta el buen carácter de Brand, al señalar que su única condena previa fue por posesión de marihuana en 1995 y que había realizado labores benéficas y ayudado a otros a superar el abuso de drogas y alcohol. También solicitó que se considerara el impacto de la sentencia en la familia de Brand, en particular en sus tres hijos pequeños.

Brand recibió apoyo en el tribunal de la Corona de Southwark por parte de su esposa, Laura, y su padre, Ron Brand. Laura entró al edificio del tribunal sin Brand, quien permanecía bajo custodia desde el veredicto del jueves.

Un par de simpatizantes de Brand, reflejando su reciente conversión al cristianismo, sostenían una pancarta con cruces y las palabras: “Russell Brand, estamos contigo. Cristo fue crucificado por decir la verdad. Russell es la verdad”.

Las víctimas dicen al tribunal que fue difícil ver a Brand celebrado en público

Las acusadoras se presentaron tras una investigación de 2023 de The Times y Channel 4, que difundió relatos de mujeres que dijeron haber sido abusadas sexualmente y degradadas por Brand.

Una de las mujeres cuyo abuso sustentó una de las condenas habló ante el tribunal sobre el trauma que le causó el delito. Las otras presentaron declaraciones que leyó el fiscal.

Una mujer a la que Brand manoseó durante una fiesta de cumpleaños en un bar de Londres en 2004 dijo que la agresión la dejó en estado de shock y confusión, y la hizo sentirse como “mercancía dañada”.

“Era imposible evitar verlo por todas partes en los medios, siendo celebrado por su comportamiento repugnante contra las mujeres como si todo fuera una broma”, manifestó.

Brand miró fijamente al frente mientras ella hablaba detrás de una cortina que la ocultaba de la vista del público para preservar su identidad.

Bennathan dijo que el entorno de Brand pudo haber desestimado la agresión sexual como algo “de machotes”, el comportamiento grosero y desagradable por el que Brand era conocido y con el que creía que podía salirse con la suya.

“Fue indignante y posiblemente propio de machotes, pero también un delito sexual, y como resulta, no se ha salido con la suya”, expresó el juez.

La víctima de violación se sintió “sin poder”

Una exfanática, a la que fue declarado culpable de violar analmente en su casa tras conocerla entre bastidores en uno de sus espectáculos de comedia en 2009, dijo que quedó con ansiedad y humillación, tuvo dificultades para comer y dormir, y atravesó periodos de consumo excesivo de alcohol.

Contó que pasó meses temiendo haber contraído VIH y que le tomó años hablar. Solo denunció después de que la policía abriera una investigación tras el documental.

“Sentía que si lo denunciaba, no me creerían”, dijo en la declaración leída por Karmy-Jones. “Su fama, riqueza e influencia crearon un desequilibrio de poder que me hizo sentir sin poder”.

Winter, el abogado defensor, sostuvo que Brand debía ser “considerado como un hombre que se excedió y anuló un consentimiento que se había dado” tras sexo consentido.

El juez señaló lo irrespetuosamente que Brand trató a la mujer, incluido el hecho de guardarla en los contactos de su teléfono bajo la letra “T” por “tart”.

Una mujer a la que fue declarado culpable de besar y manosear en una emisora de radio de Londres en 2004 o 2005 dijo que eso tuvo un impacto duradero en su vida.

“Desde la agresión sexual... Russell Brand ha logrado seguir adelante e incluso olvidar”, afirmó. “Con los años, escuchar su voz en televisión, en redes sociales o ver su imagen me hacía sobresaltarme”.

Una mujer dice que fue silenciada por la “cultura de la época”

La última condena fue por agredir sexualmente a una mujer que dijo que el comediante exigió un masaje y presionó su rostro contra su ingle durante la grabación de un anuncio en 2009.

“Inmediatamente después del incidente hablé, y tristemente la alta dirección lo barrió bajo la alfombra”, declaró. “Había una cultura en ese momento que significaba que sentía que tenía que seguir adelante y no hablar más del tema, lo que hizo que no me diera tiempo para lamentarlo; lo guardé en una caja y lo aparté”.

Brand fue absuelto de violar a otra mujer en una habitación de hotel durante la conferencia anual del Partido Laborista en la localidad costera de Bournemouth en 1999, y de intentar agredir indecentemente a una mujer al arrastrarla al baño de hombres en la oficina londinense del canal musical MTV.

The Associated Press no identifica a víctimas de presunta violencia sexual, y la ley británica protege sus identidades frente a los medios de por vida.

Brand, conocido por rutinas de monólogo provocadoras y sus batallas con las drogas y el alcohol, alcanzó notoriedad a comienzos de la década de 2000 al presentar programas de televisión y su propio programa de radio en la BBC. Apareció en películas de Hollywood, entre ellas “Forgetting Sarah Marshall” y “Get Him to the Greek”, y estuvo casado brevemente con la estrella del pop Katy Perry.

En años recientes se ha alejado de los medios tradicionales, se ha trasladado a Florida y ha construido una gran audiencia en línea con videos que mezclan bienestar, teorías conspirativas y discusiones sobre su devoción religiosa.