Pescadores rescatan al pianista de un crucero nueve horas después de haber caído por la borda
El hombre rescatado trabaja como músico a bordo del crucero Ovation of the Seas de Royal Caribbean, un navío de 14 cubiertas
Un empleado de Royal Caribbean fue encontrado por dos pescadores de Newport Beach flotando en el agua a 32 kilómetros de la costa de California tras caer por la borda.
El trabajador del crucero fue rescatado el viernes tras ser avistado por Sean Norton y Grant Garrett, que habían estado pescando marlín esa mañana.
"Yo pensaba: ‘Sí, es un ser humano. Paren el barco. Hay quye asegurarnos de que todas las líneas estén listas’”, relató Garrett en una entrevista con CBS Los Ángeles.
El empleado, cuyo nombre no ha sido revelado, les dijo a los pescadores que era pianista en el barco Ovation of the Seas de Royal Caribbean, un crucero de 14 cubiertas.
Norton agregó que él y Grant levantaron al hombre y que el pianista estaba “en estado de shock”.
“Lo único que me dijo fue: ‘Gracias. Pensé que iba a morir’”, señaló Norton.
Una vez que el hombre estuvo a salvo fuera del agua, los pescadores hicieron una llamada de emergencia que fue atendida por los socorristas de Newport Beach.
Las autoridades locales creen que el hombre pudo haber caído por la borda aproximadamente nueve horas antes de ser encontrado.
“Estaba aproximadamente a entre 24 y 32 kilómetros de la costa, prácticamente en medio del océano”, declaró a CBS LA Adam Yacenda, jefe del batallón de socorristas de Newport Beach.
Un portavoz de Royal Caribbean admitió el incidente y declaró a The Independent : “Estamos brindando apoyo y asistencia a nuestro miembro de la tripulación durante este difícil momento. Para respetar la privacidad de nuestro empleado, no tenemos más detalles que compartir”.
El rescate tuvo lugar durante un fenómeno de El Niño particularmente intenso este otoño, que está manteniendo el océano Pacífico cálido frente a la costa de California.
“Este año hemos tenido un El Niño súper extremo. Este hombre estuvo en el agua probablemente 10 horas, pero el agua estaba a 76 grados. En otro año, no hay manera de que lo logre”, exclamó Norton.
La Guardia Costera confirmó a The Independent el recate de un individuo consciente en el agua. Según la Guardia Costera, el hombre fue hospitalizado, pero su estado es estable. La Guardia Costera añadió que el incidente está bajo investigación.
The Independent se puso en contacto con el Departamento de Bomberos de Newport Beach en busca de comentarios.
Traducción de Michelle Padilla
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