En una nueva serie de fotografías compartidas por la duquesa de Sussex, el príncipe Harry aparece lanzando a la princesa Lilibet a una piscina durante unas vacaciones familiares de verano.

Meghan publicó las imágenes el jueves en su cuenta de Instagram, acompañadas del mensaje: “Vacaciones de verano”.

Las fotografías ofrecen un vistazo a la vida de los duques de Sussex y muestran a la familia mientras pasean por la playa, practican surf y recorren distintos destinos durante su viaje por Europa.

Entre las imágenes también aparece el matrimonio riendo mientras comparte una comida y otra en la que Meghan descansa en una tumbona mientras observa a un perro.

open image in gallery El príncipe Harry lanza a la princesa Lilibet a una piscina durante las vacaciones de verano de la familia ( Instagram )

open image in gallery El duque y la duquesa de Sussex sonríen y ríen durante una cena ( Instagram )

Otra de las fotografías muestra al príncipe Archie, de siete años, sentado en la cabina de un avión junto a varios pilotos. En otra imagen, la princesa Lilibet pasea por unos jardines mientras su padre y su hermano caminan unos pasos por delante.

Además, en un posible guiño a su serie de estilo de vida de Netflix, Con amor, Meghan, la duquesa aparece recorriendo una tienda de artículos para el hogar.

open image in gallery Meghan disfruta de un momento al sol junto a un amigo de cuatro patas ( Instagram )

open image in gallery El príncipe Archie disfruta de la experiencia de sentarse en el asiento del piloto, dentro de la cabina de un avión ( Instagram )

A principios de este mes, Meghan y sus hijos viajaron en un avión privado desde Europa hasta Londres para acompañar a Harry durante su visita al Reino Unido con motivo de la promoción de la próxima edición de los Juegos Invictus.

Durante ese viaje, el príncipe Archie y la princesa Lilibet se reencontraron con su abuelo por primera vez en cuatro años, en una visita a Highgrove, donde fueron recibidos por el rey Carlos III y la reina Camila.

El reencuentro se produjo después de años de distanciamiento entre ambas partes, marcado por las críticas públicas de Harry hacia su padre, la reina Camila, su hermano, el príncipe de Gales, y Catalina, princesa de Gales. El duque expresó esas diferencias en su entrevista con Oprah Winfrey, en la serie documental de Netflix y en sus memorias Spare, tras abandonar sus funciones como miembro activo de la familia real hace seis años.

open image in gallery Harry visitó el Reino Unido este verano para promocionar la próxima edición de los Juegos Invictus ( Getty )

El reencuentro se produjo la misma tarde en que el príncipe Guillermo participaba en un partido benéfico de polo en Windsor, un hecho que volvió a poner de relieve la persistente distancia entre los dos hermanos.

Mientras tanto, a principios de esta semana, los príncipes de Gales celebraron el cumpleaños de su hijo, el príncipe George, con la publicación de un video en el que el joven aparece disfrutando de unas vacaciones en Cornualles.

En las imágenes, George, que cumplió 13 años el 22 de julio, aparece escalando rocas, acariciando a su perro y jugando al críquet en la playa.

“Gracias por todas las felicitaciones de cumpleaños para George hoy”, escribió la cuenta oficial de Kensington Royal al compartir el video.

La publicación llegó horas después de que Kate y Guillermo difundieran una fotografía inédita del adolescente, tomada durante el desfile Trooping the Colour del mes pasado, para desearle un feliz cumpleaños.

Traducción de Leticia Zampedri