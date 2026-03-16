Laura Loomer, personalidad de derecha en redes sociales y asesora del presidente Donald Trump, se vio obligada a dar explicaciones durante un viaje a Nueva Delhi, cuando un periodista le leyó varios de sus antiguos tuits contra India durante un evento público.

Durante el India Today Conclave, celebrado el sábado en la capital india, el periodista Rajdeep Sardesai presentó una serie de publicaciones de Loomer en las que criticaba a India y a su población. Aunque los mensajes fueron eliminados antes de su visita, otros usuarios ya los habían archivado.

En respuesta, Loomer afirmó en la conferencia que acababa de hablar con Trump y leyó un mensaje que, según dijo, provenía del presidente.

De acuerdo con Loomer, el mensaje decía: “Tengo un gran aprecio por la India, por Modi y por el pueblo indio”.

Además, los presentadores del evento también la cuestionaron por declaraciones controvertidas que ha hecho en el pasado sobre el Islam. En India, alrededor del 15 % de la población —unos 205 millones de personas— es musulmana.

TRUMP-DESPIDOS

Sin embargo, Loomer sostuvo que cree que “el islam es un cáncer para el mundo” y aseguró que no considera que “la islamofobia sea real”.

“Creo que debería ser ilegal en Estados Unidos que los musulmanes ocupen cargos públicos”, afirmó.

Antes de que le mostraran sus tuits durante el evento en Nueva Delhi, los moderadores ya le habían preguntado por comentarios despectivos que había hecho sobre India en el pasado. En ese momento, Loomer se retractó y dijo: “No debí haber dicho algunas de las cosas que dije… y pido disculpas si mis comentarios ofendieron a alguien”.

No obstante, mantuvo sus críticas al programa de visas H-1B, que muchos ciudadanos indios utilizan para trabajar en Estados Unidos. Según explicó, sus posiciones buscan defender los intereses de los estadounidenses.

“Mi trabajo es hablar en nombre de los estadounidenses y defender los intereses de Estados Unidos. Nuestras leyes de inmigración han sido explotadas y mal utilizadas, al igual que nuestras leyes laborales”, afirmó.

Hacia el final de la discusión, Sardesai —periodista de India Today— confrontó a Loomer con algunas de sus declaraciones anteriores sobre India.

El periodista leyó una publicación de 2024 en la que Loomer afirmaba que la Casa Blanca “olería a curry” si la entonces vicepresidenta Kamala Harris llegaba a la presidencia. En ese mismo mensaje también sostuvo que Estados Unidos fue construido por “europeos blancos, no por invasores del tercer mundo procedentes de la India”.

Sardesai acusó a Loomer de ser “descaradamente racista e islamófoba” y afirmó que sus comentarios reflejan “antiindianismo, aún peor islamofobia e incluso racismo”, algo que —según dijo— “no tiene cabida en el mundo actual”.

Loomer insistió en que la islamofobia no es real y aseguró que esa religión “incita explícitamente al asesinato de no musulmanes”. También sostuvo que “todo aquel que no sea musulmán debería temer sinceramente a esta ideología”.

Asimismo, defendió sus comentarios sobre Harris y aseguró que en realidad eran “a favor de los indígenas”. Según Loomer, sus críticas apuntaban a lo que considera una falta de reconocimiento de Harris hacia su herencia india durante la campaña electoral, cuando —según dijo— puso más énfasis en su origen afroamericano para atraer votantes.

Por ahora, no parece que Loomer vaya a cambiar de postura. El sábado por la tarde compartió un video que, según afirmó, muestra a musulmanes en India rodeando un restaurante sij y exigiendo que vendiera comida halal.

“El islam no tiene cabida en Occidente. ¿Estás de acuerdo con esto, @sardesairajdeep? ¿Debería permitirse que los musulmanes aterroricen a los sijs que se niegan a vender comida halal? ¿También vas a llamar islamófobos y racistas a los sijs?”, escribió en su publicación.

Loomer es una de varias figuras del movimiento MAGA —incluidos algunos legisladores— que han lanzado ataques contra el islam. El aumento de esta retórica coincide con la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán durante la presidencia de Trump.

Poco después de que Estados Unidos e Israel iniciaran ataques contra Irán, se registró una serie de agresiones violentas en Texas, Virginia y Michigan, que el FBI investiga como posibles incidentes relacionados con el conflicto.

A principios de esta semana, el senador Tommy Tuberville también fue acusado de islamofobia tras compartir una imagen del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, rompiendo el ayuno del Ramadán en el Ayuntamiento junto a una fotografía de los atentados del 11 de septiembre, acompañada del mensaje: “El enemigo está dentro de las puertas”.

The Independent se puso en contacto con Loomer para solicitar comentarios.

Traducción de Leticia Zampedri