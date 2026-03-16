El presidente de EE. UU., Donald Trump, dejó el lunes al presidente de la Cámara de Representantes del país, Mike Johnson, y a otros visiblemente conmocionados al revelar información médica privada sobre un legislador republicano mientras las cámaras de televisión retransmitían la escena.

Trump estaba hablando durante una rueda de prensa improvisada —donde se esperaba que respondiera a algunas preguntas sobre la actual guerra de Irán— antes de un almuerzo programado con miembros de la junta del Centro Kennedy, cuando comenzó a elogiar la forma en que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha logrado mantener su mayoría a pesar de tener solo un margen de dos votos desde principios de este año.

Sentado entre Johnson y la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, de quien Trump había revelado antes que está luchando contra un cáncer de mama en fase inicial, preguntó al presidente de la Cámara por un miembro del Partido Republicano que estaba “muy enfermo”. Johnson replicó que Neal Dunn, representante de Florida, había estado sufriendo “serios problemas de salud” y había recibido un “diagnóstico bastante sombrío”, pero no había dejado de trabajar y votar, por lo que lo calificó de “auténtico campeón y patriota”.

Trump intervino entonces para preguntar por el diagnóstico de Dunn, y Johnson respondió que había sido “un diagnóstico terminal”.

“Podría estar muerto en junio”, acotó Trump, lo que provocó que Johnson volviera a intervenir, más que sorprendido.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, flanqueado por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano del estado de Luisiana), y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, habla durante un almuerzo con los miembros de la junta del Centro Kennedy en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 16 de marzo de 2026 ( REUTERS/Jonathan Ernst )

“Vale, eso no era público”, dijo Johnson.

Johnson añadió que Trump se había puesto en contacto con Dunn para ofrecerle sus condolencias y más tarde dispuso que recibiera tratamiento de los galenos de la Unidad Médica de la Casa Blanca y de otros médicos militares en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, en Bethesda, Maryland.

“El hombre tiene ganas renovadas de vivir. Actúa como si tuviera 30 años menos. Cuando entró en la reunión de la conferencia, pensamos que habíamos visto un fantasma; sin embargo, cuando hablé con él el fin de semana, lo vi animado y agradecido; da las gracias al presidente por su liderazgo e intervención”, dijo Johnson.

Trump retomó la conversación al relatar cómo Johnson le había dicho que Dunn había estado “terminal” con un “corazón enfermo” y comentó que no había “nada que pudieran hacer” por el veterano representante de Florida.

“Me di cuenta de que tengo médicos en la Casa Blanca. Son increíbles y me han ayudado con otras personas. Me están ayudando con gente ahora mismo, gente que está muy enferma. Hacen milagros. Dije, 'tengo que llamarlos'. Y llamé a los dos médicos, ambos son geniales. Inmediatamente fueron a ver al congresista, y, como dos horas después, ya estaba en la mesa de operaciones”, dijo Trump.

A principios de año, Dunn dijo que no se presentaría a la reelección en el distrito 2 de Florida. El mes pasado, en medio de rumores de que Dunn podría dimitir antes de tiempo, su oficina dijo al medio en línea Politico que cumpliría su mandato.

Desde enero, los republicanos de la Cámara de Representantes han estado operando con solo 218 escaños —una mayoría virtual de dos escaños— tras el fallecimiento del representante Doug Lamalfa, de California, y la dimisión de la exrepresentante Marjorie Taylor Greene, de Georgia.

Debido a que el representante Thomas Massie (republicano del estado de Kentucky) con frecuencia vota en contra del liderazgo republicano de la Cámara, Johnson a menudo ha luchado por mantener su conferencia unida para aprobar la legislación de línea de partido o las normas de procedimiento necesarias para debatir y aprobar proyectos de ley sin recurrir a un procedimiento de vía rápida que requiere dos tercios de la Cámara para apoyar un proyecto de ley.

Su margen se estrechó efectivamente a principios de este mes cuando el representante de California, Kevin Kiley, anunció que se registraba como independiente, aunque aclaró que seguiría participando en las reuniones electorales del Partido Republicano y apoyaría el liderazgo de Johnson.

Traducción de Sara Pignatiello