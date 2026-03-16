Funcionarios cubanos reportan apagón en toda la isla en medio de crisis energética del país
Funcionarios en Cuba informaron que se produjo un apagón el lunes en toda la isla de unos 11 millones de habitantes, a medida que se agravan las crisis energética y económica del país.
Cuba ha atribuido sus penurias a un bloqueo energético de Estados Unidos luego que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera en enero sobre la imposición de aranceles a cualquier país que le venda o le suministre petróleo.
El Ministerio de Energía y Minas señaló en X una “desconexión total” del sistema eléctrico del país y afirmó que estaba investigando la situación.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel dijo el viernes que la isla no había recibido envíos de petróleo en más de tres meses y que estaba operando con energía solar, gas natural y plantas termoeléctricas, y el gobierno ha tenido que posponer cirugías para decenas de miles de pacientes.
Un apagón masivo de hace más de una semana afectó el oeste de la isla, dejando a millones sin electricidad.
Los envíos críticos de petróleo desde Venezuela se detuvieron luego que Estados Unidos atacara al país sudamericano a inicios de enero y arrestara a su entonces presidente Nicolás Maduro.
Aunque Cuba produce el 40% de su petróleo y ha estado generando su propia electricidad, no ha sido suficiente para satisfacer la demanda, en un momento en que su red eléctrica sigue deteriorándose.
El viernes, Díaz-Canel confirmó que Cuba estaba manteniendo conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, al tiempo que los problemas continúan agravándose.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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