“Shh, eres muy odiosa”: Trump apunta contra otra periodista en respuesta a las preguntas sobre la guerra de Irán

El presidente Trump mandó callar a una periodista en el Air Force One el domingo, antes de tacharla de “persona muy detestable”.

El intercambio tuvo lugar durante un encuentro con la prensa en el que Trump respondió a preguntas sobre la guerra de Irán.

La periodista había preguntado al presidente por una foto suya en una digna ceremonia de traslado de soldados muertos en el conflicto con Irán. La imagen se había utilizado en un correo electrónico de recaudación de fondos para su comité de acción política.

Cuando se le preguntó si el uso de la imagen era apropiado, Trump dijo: “Sí”.

open image in gallery El presidente Trump desvió una pregunta sobre los militares estadounidenses muertos en la guerra de Irán durante un encuentro con la prensa a bordo del Air Force One ( Getty Images )

La periodista siguió cuestionando si Trump estaba recaudando dinero de las tropas caídas. Luego, el presidente cambió de táctica y dijo que “no había visto” el correo electrónico.

“Es decir, alguien lo pone”, añadió. “Tenemos a mucha gente trabajando para nosotros”.

Siguió afirmando que “no hay nadie mejor para los militares que yo”.

Finalmente, Trump se giró hacia la periodista y le preguntó para qué medio de comunicación trabajaba. Ella respondió “ABC News”.

“Una de las peores, más falsas, más corruptas... ¿sabes qué? ABC News, creo que es quizás la organización de noticias más corrupta (sic) del planeta”, dijo. “Creo que son terribles”.

“Sos mucho mejor”, dijo dirigiéndose a un periodista masculino.

Durante la rueda de prensa, Trump levantó un dedo y mandó a callar a la periodista de ABC cuando intentaba hacer otra pregunta.

open image in gallery Trump también fue cuestionado por utilizar una fotografía tomada en una ceremonia de traspaso digna en una campaña de recaudación de fondos ( REUTERS )

“Eres una persona muy odiosa”, añadió.

En otro intercambio entre ambos, la periodista de ABC preguntó a Trump si tenía algún comentario sobre los 6 miembros del servicio estadounidense muertos en un ataque iraní con drones contra una base en Kuwait.

Mientras le hacían la pregunta, Trump miró fijamente a la periodista. Cuando terminaron, se dio la vuelta bruscamente.

“Adelante”, dijo a los demás periodistas. “¿Quién más?”

Más tarde, el domingo, el presidente publicó varios mensajes largos en Truth Social, atacando a los medios de comunicación por su cobertura de la guerra de Irán, a los jueces de la Corte Suprema que votaron en contra de sus aranceles y defendiendo al presentador de Fox News Mark Levin.

Trump se jactó en repetidas ocasiones de los éxitos militares de Estados Unidos en el conflicto con Irán.

Ayer, afirmó que una instalación petrolífera iraní había sido “totalmente demolida”, pero que Estados Unidos podía seguir bombardeando el lugar “solo por diversión”.

La semana pasada afirmó que en Irán no queda “prácticamente nada que apuntar”.

open image in gallery Trump aseguró que no había visto el correo electrónico antes de su envío ( Never Surrender Inc. )

Mientras tanto, siguen planteándose interrogantes sobre el costo de la guerra.

Estados Unidos habría utilizado municiones por valor de 11.300 millones de dólares en la primera semana de guerra, según dijeron fuentes a The New York Times.

Las fuentes afirmaron que funcionarios del Pentágono confirmaron la cifra en una reunión informativa a puerta cerrada celebrada la semana pasada, y que la enorme suma no incluía el costo de la enorme expansión militar de Estados Unidos en Oriente Próximo.

Los precios del petróleo también se dispararon como consecuencia del conflicto, presionando a Trump a nivel interno después de que prometiera bajar los precios de la energía durante su campaña presidencial.

Traducción de Olivia Gorsin