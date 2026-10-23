Francia se prepara para nuevas protestas este fin de semana tras una semana de disturbios y conmoción en todo el país, y a raíz de los saqueos y choques violentos del fin de semana pasado.

El país se enfrentó a una violencia sin precedentes después de que las protestas estudiantiles derivaran en enfrentamientos con la policía, que provocaron que al menos un adolescente perdiera la mano por la explosión de una granada aturdidora y que un niño de un año fuera hospitalizado después de que un petardo explotara cerca de su cochecito.

El ministro de Justicia francés, Gerald Darmanin, declaró que al menos 217 personas habían sido encarceladas en relación con la violencia ocurrida la semana pasada, y luego sometidas a juicios acelerados para frenar los disturbios.

Además, según el ministro del Interior del país, Jean-Didier Berger, el despliegue policial se incrementará en un 20 %.

Por su parte, el presidente Emmanuel Macron afirmó que las manifestaciones de este fin de semana se limitarían estrictamente a las organizadas por los sindicatos autorizados.

open image in gallery La policía se enfrenta a unos manifestantes que portan una pancarta en la que se lee: “Los estudiantes de secundaria apuntan al Bac. El Bac (Brigada Antidelincuencia) apunta a la cabeza”, mientras se concentran para protestar contra las malas condiciones educativas en París, el jueves 22 de octubre de 2026 ( AP )

Ciudades como Niza y Lyon han impuesto prohibiciones totales, pero Macron afirmó que solo se proscribirían las protestas “ilegítimas”.

“La recomendación general es que no haya manifestaciones”, anunció, y continuó: “Quienes deseen seguir manifestándose, cuando se trate de organizaciones sindicales, contarán con rutas alternativas propuestas por los prefectos”.

“Cuando no sean de organizaciones sindicales, en la medida de lo posible, las protestas serán prohibidas”, afirmó.

Las autoridades temen que al país le espere otro fin de semana conflictivo, ya que han comenzado a gestarse nuevas manifestaciones.

El principal sindicato estudiantil de Francia, el UNEF, convocó manifestaciones para el sábado, mientras que el movimiento antisistema de los “chalecos amarillos” ha presentado planes para una marcha por el centro de París.

Como consecuencia, varios comercios del centro de París comenzaron a tapiar sus vitrinas ante la posibilidad de actos violentos, y la cadena de artículos de lujo Hermès anunció que había reforzado las medidas de seguridad en sus tiendas.

Durante los disturbios de la semana pasada, se vieron tiendas con los escaparates destrozados e incendiadas. Tiendas de lujo como Louis Vuitton sufrieron saqueos generalizados, ya que la gente aprovechó el caos para robar artículos caros de la marca.

Tanto Louis Vuitton como Hermès denunciaron saqueos durante los disturbios del fin de semana pasado.

open image in gallery Un hombre lanza un cono de tráfico de plástico contra una barricada en llamas en medio de los enfrentamientos que se produjeron durante una jornada de manifestaciones contra el costo de la vida y la subida de los precios del combustible en París, en el marco de las protestas a nivel nacional convocadas por el movimiento de los chalecos amarillos, a las que se sumaron estudiantes de secundaria y universitarios franceses, profesores y padres que exigían mejores condiciones escolares y medidas por parte del Gobierno, así como sindicatos, trabajadores, agricultores y jubilados. Francia, 17 de octubre de 2026 ( Reuters )

El jueves, el equipo de fútbol americano Pittsburgh Steelers canceló un evento para aficionados previsto para el fin de semana en París, mientras las autoridades francesas se preparaban para nuevas protestas antes del primer partido de la temporada regular de la NFL en la capital.

El equipo se enfrentará a los New Orleans Saints en el estadio Stade de France de Saint-Denis el domingo, que se encuentra a unos 10 km de la Plaza de la Bastilla, donde se espera que comiencen las protestas del sábado. En este sentido, Los Steelers anunciaron que el evento para aficionados, Steelers House, que iba a celebrarse en el vecindario de Bastille, ya no se llevaría a cabo.

Darmanin declaró el jueves, en una entrevista con el canal de noticias francés LCI, que alrededor de 2.700 personas habían sido detenidas por la policía desde el sábado en relación con los disturbios y saqueos.

La policía francesa ha recibido duras críticas por su actuación durante las protestas, ya que algunos han criticado a las fuerzas del orden por usar demasiada mano dura contra los manifestantes, utilizando gases lacrimógenos y porras.

Un adolescente declaró a los medios que la experiencia lo había dejado traumatizado. Según el canal Al Jazeera, Enzo (17) fue golpeado por la espalda con una porra por un policía mientras otro lo sujetaba del brazo. Como consecuencia, terminó con la cabeza cubierta de sangre y necesitó puntos de sutura.

“Sigo traumatizado. En lugar de protegernos, nos atacan”, dijo Enzo.

Otro menor, Eden (14), quedó mudo tras sufrir una fractura de mandíbula después de que un agente de policía le disparara una granada de gas lacrimógeno en la cara en Saint-Ouen-l'Aumone.

“Están perdiendo a una generación”, declaró a Al Jazeera Ainoha Pascual, abogada del Colegio de Abogados de París. Prosiguió: “El Gobierno está implementando una estrategia de terror. Porque cuando se mutila a alguien, cuando se hiere gravemente a alguien, significa que esa persona, y de hecho todos los que la rodean, no volverán a manifestarse”.

open image in gallery Se ve a una persona caminando por una calle a través de una valla publicitaria rota, días después de las protestas a nivel nacional contra el coste de la vida y la subida de los precios del combustible convocadas por el movimiento de los chalecos amarillos, y antes de una segunda ronda de manifestaciones, en Marsella, Francia, el 21 de octubre de 2026 ( Reuters )

Según datos de Acled analizados por The Guardian, Francia no tiene el mayor número de protestas en Europa, pero sí registra una aceleración más rápida hacia disturbios de alta intensidad.

Miles de ciudadanos franceses también han protestado contra la introducción de leyes que podrían proteger aún más a la policía, en lo que denominan una cláusula de “licencia para matar” que afianza la presunción de inocencia cuando un agente hace uso de la fuerza.

Varias manifestaciones del movimiento de los chalecos amarillos han sido prohibidas tras ser señaladas como responsables de gran parte de las protestas de la semana pasada. El grupo ha anunciado una segunda oleada esta semana.

Alrededor de 550.000 personas participaron en las protestas del fin de semana pasado. Estas comenzaron como un movimiento contra la falta de personal docente y el mal estado de los edificios escolares, y desde entonces se han convertido en una protesta de mayor alcance contra otros problemas, incluido el aumento del costo de vida.

En declaraciones realizadas el jueves, Macron culpó a elementos de lo que él denominó la “izquierda radical” de los disturbios.

“El sábado pasado se produjeron actos políticos y sediciosos por parte de grupos de ultraizquierda cuyo objetivo es derrocar a la república”, afirmó.

Las manifestaciones han coincidido con protestas en Italia, Albania y otros países europeos.

Traducción de Sara Pignatiello