Melania Trump ayuda a forjar tregua en ciudad ucraniana, dice la Casa Blanca

La primera dama Melania Trump ha logrado a forjar una tregua humanitaria en la ciudad de Oleshky en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, anunció la Casa Blanca el viernes.

El alto el fuego localizado está previsto para comenzar el 29 de octubre y servirá para permitir la ayuda humanitaria y la evacuación de civiles, según la presidencia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.