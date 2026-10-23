Arrestan a sospechoso tras tiroteo que dejó un muerto y varios heridos en suburbio de París

Una persona murió y otras varias resultaron heridas, incluida una niña de 12 años, cuando se efectuaron disparos desde un vehículo en un suburbio parisino el viernes, en lo que las autoridades francesas sospechan pudo haber sido un ataque con motivación racial.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia asumió el caso y el ministro del Interior, Laurent Nuñez, habló de un “crimen terrorista”.

La policía indicó que un sospechoso fue detenido y puesto bajo custodia policial. Nuñez detalló que los disparos ocurrieron en tres lugares distintos en las localidades de Trappes y La Verrière, cerca de París, y que en total duraron menos de 15 minutos.

“Una mortífera ola de violencia tuvo lugar esta mañana”, dijo a los periodistas en Trappes. Según Nuñez, el atacante mató a tiros a una persona e hirió a otras cinco, tres de ellas gravemente, con sus vidas en peligro.

El ministro agregó que el suceso es considerado un “crimen terrorista” con un posible motivo racista.

Elogió a los cinco agentes de la brigada anticrimen que detuvieron al sospechoso.

“Los felicito por su rápida respuesta”, manifestó.

Aurore Bergé, la ministra de Igualdad de Género y Lucha contra las Discriminaciones, indicó que la niña de 12 años resultó muy gravemente herida.

“Si se establece un motivo racista, espero que toda la nación esté al lado de los residentes de Trappes, La Verrière y las víctimas. No podemos tolerar ni el más mínimo comentario racista en la República Francesa”, afirmó.

Preguntado sobre reportes de que la vivienda del sospechoso había sido preparada con trampas con cilindros de gas, Nuñez dijo: “Hemos escuchado esos reportes. La investigación establecerá los hechos”.

Añadió que el sospechoso disparó “lo que parece haber sido un arma de grado militar, o al menos un arma automática”.

El alcalde de Trappes, Ali Rabeh, declaró que el tirador aparentemente disparó de manera relativamente aleatoria, apuntando contra transeúntes en varios lugares, incluido un parque infantil.

“Probablemente este sea uno de los primeros intentos de asesinatos masivos motivados por la islamofobia y el racismo”, dijo a los periodistas. “Fue un ataque terrorista con connotaciones racistas, probablemente islamófobas” .

Rabeh señaló previamente que la persona fallecida era de origen africano y que una de las personas heridas de gravedad era de origen norteafricano.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia informó que abrió una investigación penal por varios delitos, entre ellos “asesinato en relación con una empresa terrorista con la circunstancia agravante de que el acto se cometió debido a la pertenencia real o percibida de la víctima a una determinada raza, grupo étnico, nacionalidad o religión”.

El tiroteo ocurrió en un momento en que Francia se prepara para otro día de protestas contra el alto costo de la vida el sábado, con importantes museos cerrando sus puertas y el gobierno desplegando una fuerte presencia de seguridad para evitar que se repita la violencia de la semana pasada.

El presidente francés Emmanuel Macron expresó su “profunda tristeza” tras el tiroteo y rindió homenaje a las víctimas.

“En esta terrible prueba, la nación está con ellos”, escribió en X .

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La corresponsal Sylvie Corbet contribuyó con esta nota desde París.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.