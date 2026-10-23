Alerta de tsunami en Italia tras una serie de 12 terremotos registrados frente a la costa mediterránea

Las autoridades de Italia emitieron una alerta de tsunami tras registrar una serie de terremotos frente a la costa mediterránea del país.

Hasta el mediodía del viernes se habían detectado al menos 12 sismos cerca de Sicilia, algunos con magnitudes de hasta 5,0, lo que llevó a evacuar de manera preventiva varias escuelas de Palermo y Messina.

Según medios locales, las autoridades activaron una alerta naranja por tsunami y pidieron a los residentes de las zonas costeras mantenerse atentos y extremar las precauciones. Como parte de las medidas de seguridad, también se desalojaron oficinas públicas y edificios educativos.

open image in gallery Un terremoto de magnitud 5,7 se registró el viernes frente a las costas de Italia ( USGS )

En Trapani, una ciudad de la costa occidental de Sicilia, se evacuó un tribunal, mientras que en Lipari, una isla situada entre Sicilia y la península italiana, estudiantes y empleados municipales tuvieron que abandonar sus edificios.

El epicentro de los temblores se localizó a menos de 97 km de Palermo, capital de Sicilia, que cuenta con unos 648.260 habitantes. Los movimientos también se sintieron en Patti, Licata, Capo d'Orlando y Campofelice di Roccella, pese a que Licata se encuentra a unos 180 km del epicentro.

Según las autoridades, los otros 11 sismos registrados tuvieron magnitudes superiores a 3,0. Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó sobre un terremoto de magnitud 5,7, ocurrido a las 10:19 a. m., hora local, a una profundidad de 10 km al norte de la isla.

Hasta el momento de la publicación, no se habían reportado personas heridas ni daños materiales.

open image in gallery Un tornado azotó a principios de mes la ciudad de Marsala y otras localidades de Sicilia, en un fenómeno que los expertos calificaron como casi sin precedentes en la isla mediterránea ( Reuters )

Ante la situación, el alcalde de Palermo, Roberto Lagalla, aseguró que las autoridades seguían de cerca la actividad sísmica y habían adoptado medidas preventivas para proteger a la población.

“Por ahora no recibimos reportes de personas heridas ni de daños materiales, pero consideramos que es nuestra obligación tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos”, afirmó en un comunicado.

En ese sentido, explicó que “la posible evacuación de algunos edificios públicos es una medida exclusivamente preventiva, adoptada para actuar con rapidez y prudencia”.

Finalmente, pidió a los residentes, especialmente a quienes viven cerca de la costa, que se mantuvieran alejados del mar y siguieran las indicaciones de las autoridades.

¿Sentiste el terremoto? Escríbenos a james.reynolds@independent.co.uk.

open image in gallery Un hombre observa un camión volcado tras el paso de un tornado por Marsala, una ciudad de la costa occidental de Sicilia ( Reuters )

A principios de octubre, un tornado azotó la ciudad siciliana de Marsala y varias localidades cercanas, en un fenómeno que los expertos calificaron como casi sin precedentes en la isla mediterránea.

El 9 de octubre, la fuerza de los vientos volcó varios vehículos y dejó a dos personas gravemente heridas. Además, destruyó una vivienda y causó daños en una escuela y otros edificios de la zona.

“Fue casi como un tornado de Estados Unidos. No se había visto algo tan violento en los últimos tiempos”, declaró a Reuters Salvatore Cocina, responsable de Protección Civil de Sicilia.

El fenómeno ocurrió después de que, a principios de septiembre, la agencia advirtiera que las altas temperaturas del verano habían provocado una acumulación de calor capaz de favorecer episodios meteorológicos extremos durante el otoño.

Traducción de Leticia Zampedri