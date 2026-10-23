Dron impacta y hunde buque en el Mar negro, dejando un muerto y tres desaparecidos

Un dron impactó y hundió un buque de carga en el mar Negro el viernes, lo que dejó un muerto y tres desaparecidos, informaron las autoridades, en el más reciente ataque contra el transporte marítimo comercial en la región que ha avivado los temores de una escalada en la guerra de Rusia contra Ucrania.

Las autoridades navales rumanas informaron que está en marcha una misión de rescate luego que el barco se incendiara y se hundiera a unos 13 millas náuticas (15 millas) al este de la ciudad portuaria de Constanta, cerca de las aguas territoriales de Rumania. La tripulación del barco estaba compuesta por 10 ciudadanos ucranianos y tres azerbaiyanos. Nueve fueron rescatados.

“Este es un nuevo ejemplo de las trágicas consecuencias de la agresión de Rusia contra Ucrania”, declaró el presidente rumano Nicusor Dan. “Es hora de que Rusia se tome en serio las iniciativas de paz de Estados Unidos y Europa, acepte las propuestas de alto el fuego y ponga fin a la guerra”.

Al menos otros siete buques de carga han sido atacados este mes frente a las costas del mar Negro de los miembros de la OTAN Rumania y Bulgaria, lo que ha dejado dos muertos y 25 desaparecidos.

Un video difundido por el Ministerio del Interior mostró solo el casco del barco sobresaliendo por encima de la superficie en mares agitados.

La autoridad naval identificó el barco como un buque de carga con bandera de Comoras llamado Khoryv, que, según el sitio web de datos de navegación MarineTraffic, zarpó de Turquía el 21 de octubre y se dirigía al puerto rumano de Sulina.

“Los equipos de rescate continúan las operaciones de búsqueda para localizar y rescatar a los otros tres miembros de la tripulación”, detalló la autoridad naval, que añadió que no fue posible desplegar un helicóptero debido a condiciones meteorológicas desfavorables y a la baja visibilidad.

El sábado, pilotos rumanos que realizaban tareas de patrullaje aéreo derribaron dos drones en aguas territoriales de Rumania sobre el mar Negro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.