Mientras los disturbios eclipsan los últimos meses de Macron, aspirantes se disputan sucederlo

El centrista Emmanuel Macron ha entrado en el tramo final de su presidencia de una década mientras Francia enfrenta una ola de protestas intensas, con pocas señales de que pueda evitar que un candidato de los extremos políticos lo suceda.

Macron fue fotografiado en un concierto de Celine Dion en la víspera de una gran protesta prevista para el 17 de octubre. A primera hora del lunes volaba al extranjero, con las ciudades francesas aún humeantes y cubiertas de escombros por los disturbios, para cerrar un acuerdo favorable de suministro de combustible.

Aspirantes presidenciales de la extrema derecha y la extrema izquierda aprovecharon la agitación para atacarlo. El propio Macron reconoció “fallos” en la planificación y en la recopilación de inteligencia.

La Constitución le impide buscar un tercer mandato consecutivo, y el presidente de centroderecha llegó a la crisis con su popularidad en su nivel más bajo desde que asumió el cargo en 2017 —por debajo incluso de los niveles registrados durante las protestas de los “chalecos amarillos” contra la injusticia social y la desigualdad que comenzaron en 2018.

Aún no ha respaldado a ningún candidato, y no está claro cuánta influencia tendría su apoyo. Las encuestas muestran a los moderados por detrás de los aspirantes de extrema derecha y extrema izquierda.

A continuación, un vistazo al panorama político de Francia y a cómo los candidatos se están posicionando para suceder a Macron, mientras se prevén nuevas protestas previstas para el jueves y el sábado.

La extrema derecha busca ampliar el apoyo a la candidatura de Le Pen

La líder de extrema derecha Marine Le Pen, considerada la favorita en las elecciones del próximo año, ha intentado convertir la indignación por los disturbios en apoyo a su candidatura presidencial, presentándose como la alternativa a un gobierno que describe como impotente.

“Nos enfrentamos a un Estado que se está derrumbando”, declaró Le Pen el miércoles a la emisora FranceInfo. “Nos enfrentamos a un gobierno en sus últimos días que, en realidad, ha perdido el control y ya no puede mantenerlo”, añadió, al atribuir la violencia a “alborotadores de extrema izquierda” y a “saqueadores de los suburbios”.

A principios de este año, un tribunal de apelaciones de París despejó el camino para que Le Pen se postule al acortar una inhabilitación para ejercer cargos públicos que había amenazado sus ambiciones presidenciales. Ahora es “la única candidata que capitaliza este acontecimiento”, según Frédéric Dabi, director general de Ifop, una firma encuestadora. Eso hace difícil imaginar que no llegue a la segunda vuelta, agregó.

Jordan Bardella, presidente del partido Agrupación Nacional de Le Pen, ha instado a los ciudadanos a canalizar su enojo en votos y prometió que, si ella resulta elegida, “restablecerá la seguridad”. Él y Le Pen han pedido más equipamiento y personal policial, así como penas más duras para los alborotadores.

Las autoridades han culpado repetidamente de la violencia a “radicales de extrema izquierda” y a delincuentes oportunistas.

La extrema izquierda respalda las quejas de los manifestantes

El aspirante presidencial de extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon ha respaldado el movimiento de protesta, al tiempo que condenó los saqueos y el vandalismo. Ha acusado al gobierno de avivar las tensiones por su actuación policial y por no atender las demandas de los manifestantes.

Los manifestantes piden salarios y pensiones más altos, mejor atención sanitaria y otros servicios públicos, y más financiación para la educación.

Mélenchon, que se sumó a la marcha pacífica del sábado por París, ha enfrentado acusaciones de adversarios de que sus críticas a la policía justifican la violencia.

Su partido, Francia Insumisa, también ha respaldado las protestas estudiantiles y los bloqueos de institutos que comenzaron a mediados de septiembre, apoyando demandas de más docentes, mejores instalaciones y cambios en el acceso a la universidad.

Observadores señalaron que era demasiado pronto para saber si Mélenchon ganaría o perdería apoyo. La violencia atribuida a activistas radicales de extrema izquierda podría profundizar las reservas entre votantes moderados, mientras que su respaldo destacado a las demandas de los manifestantes podría reforzar su atractivo en la izquierda.

Amplio abanico de candidatos compite por suceder a Macron

Analistas políticos también subrayan que los efectos electorales de sucesos como la violencia del fin de semana pasado deben medirse con el tiempo.

Las encuestas anteriores a la violencia del sábado y la única realizada después muestran a Le Pen como clara favorita, y sitúan a Mélenchon en segundo lugar, aunque seguía en una contienda ajustada con aspirantes más moderados.

“Detrás de ella, nada está escrito, nada está garantizado”, afirmó Dabi en Sud Radio, y subrayó que tres candidatos parecen estar en posición de llegar a la segunda vuelta.

El amplio abanico de candidatos incluye a varios centristas, entre ellos dos ex primeros ministros nombrados por Macron. A principios de este mes, los socialistas y sus aliados eligieron como candidata presidencial a una eurodiputada de centroderecha.

Ninguno ha logrado despegar en los sondeos de opinión. La primera vuelta de las elecciones presidenciales está prevista para el 18 de abril y la segunda vuelta para el 2 de mayo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.