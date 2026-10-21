La historia compartida de Nueva Orleans y París antes del Saints-Steelers

La NFL encontró una buena combinación entre equipo y anfitrión internacional cuando los Steelers de Pittsburgh jugaron en Dublín el año pasado. Pittsburgh tiene fuertes vínculos irlandeses, en particular con la familia Rooney, propietaria del equipo.

Esta vez podría haber sido aún mejor.

Los Saints de Nueva Orleans están en París, ciudad con toques de queda tras protestas callejeras, para disputar por primera vez en la historia de la NFL un partido de temporada regular en Francia. Casualmente, es contra los Steelers.

Antes de que se enfrenten en el Stade de France el domingo, aquí hay un vistazo a algunos vínculos entre Nueva Orleans y París:

¿Qué hay en un nombre?

El estado de Luisiana lleva el nombre de Luis XIV, quien se convirtió en rey de Francia en 1643. René-Robert Cavelier, Sieur de La Salle, había reclamado la tierra para el imperio colonial francés en 1682.

Los franceses fundaron la ciudad de “La Nouvelle-Orléans” en 1718.

Con Napoleón Bonaparte falto de dinero en 1803, Estados Unidos pagó apenas 15 millones de dólares por el Territorio de Luisiana, que hoy comprende gran parte de la zona central del país.

Nueva Orleans es famosa por su Barrio Francés, y expresiones en francés como “Laissez les bons temps rouler (Let the good times roll)” aún existen, aunque sean turísticas.

El presidente francés Emmanuel Macron paseó por las calles del Barrio Francés durante una visita en 2022.

Símbolo de la flor de lis

La flor de lis, o flor de lirio, es uno de los símbolos más reconocidos de Nueva Orleans. Es el logotipo del equipo y siempre ha estado en los cascos de los Saints.

Durante cientos de años, fue el símbolo de la monarquía francesa.

El libro de datos del estado de Luisiana señala: “La primera bandera oficial de Luisiana fue la flor de lis francesa izada por Robert Cavelier de La Salle en la desembocadura del río Misisipi en 1682, cuando reclamó para Francia el valle inferior del río”.

La flor de lis fue notable durante el comercio de esclavos. Bajo Luis XIV, un edicto de 1685 llamado el Code Noir (Código Negro) decía que las personas esclavizadas que intentaran escapar podían ser marcadas con una flor de lis como castigo. Francia abolió la esclavitud en 1848, pero el lenguaje del Code Noir había permanecido discretamente en los registros legales hasta 2026.

El jazz

Nueva Orleans es la cuna del jazz, y París fue un receptor feliz, a partir de alrededor de la Primera Guerra Mundial. Músicos y cantantes afroestadounidenses encontraron a Francia más acogedora que Estados Unidos.

Nacido en Nueva Orleans, el solista de jazz Sidney Bechet se había mudado a París en la década de 1950. “Fue una gran celebridad y un héroe nacional en Francia, aunque el público general en Estados Unidos nunca llegó a saber quién era”, dice su biografía en Blue Note Records.

Conexiones de catedrales

Los vínculos religiosos son profundos. Cuando La Salle reclamó la región para la monarquía francesa católica romana en 1682, “plantó una cruz”, señala la Arquidiócesis de Nueva Orleans.

Nueva Orleans es conocida por su celebración de Mardi Gras, que marca el final de la temporada de Carnaval antes del período cristiano de Cuaresma.

La propietaria de los Saints, Gayle Benson, oriunda de Nueva Orleans y orgullosamente católica, ayuda a recaudar fondos para restaurar tanto la Catedral de San Luis de la ciudad como la Catedral de Notre Dame en París.

El sitio web del equipo señala que la franquicia fue otorgada el 1 de noviembre de 1966 — “Día de Todos los Santos— en una ciudad donde el catolicismo, la Catedral de San Luis y el fútbol americano están bordados en una sola prenda sin costuras”.

Los Saints quieren ser el equipo de Francia

A medida que la NFL se ha expandido globalmente —esta temporada hay un récord de nueve partidos internacionales— la liga ha permitido que los equipos reclamen países en su programa de “mercados globales”.

Los Saints son actualmente el único equipo con derechos de marketing en Francia. La designación les permite firmar acuerdos comerciales y aumentar su base de aficionados en el país.

“Están en una buena posición. Se están convirtiendo en el equipo de Francia, lo cual es genial”, manifestó Brett Gosper, jefe de la NFL para Europa y Asia-Pacífico.

“No creo que pase mucho tiempo antes de que otros equipos aparezcan en Francia, porque es un mercado excelente”, añadió. “Los Saints pueden disfrutarlo por un tiempo en solitario, pero no estoy seguro de cuánto durará eso”.

No se olviden de Pittsburgh

Los Steelers también pueden citar una conexión con Francia.

“Pittsburgh lleva la marca de la historia francoestadounidense: en el siglo XVIII, los franceses construyeron allí el Fuerte Duquesne, en el territorio que se convertiría en la futura ciudad”, señaló el Ministerio francés para Europa y Asuntos Exteriores en una publicación en redes sociales esta semana.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP