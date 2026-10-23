Ucraniano detenido en Alemania por sospecha de espionaje para Rusia

Un tribunal alemán ordenó el viernes la detención de un ciudadano ucraniano sospechoso de espiar para Rusia, mientras el canciller Friedrich Merz advirtió que probablemente habrá más casos de este tipo.

El ucraniano, identificado únicamente como Vadym Y. conforme a las normas alemanas de privacidad, está acusado de recopilar información militar para Rusia, incluidos detalles sobre la producción de armas y sobre personal e instalaciones militares implicados en asegurar el flanco oriental de la OTAN, informaron lfiscales federales.

El hombre estuvo en contacto con un servicio de inteligencia ruso a través de un intermediario desde al menos julio de 2025, según el expediente. Parte de la información que recopiló procedía de fuentes públicas, pero otros datos fueron solicitados a representantes de la industria armamentística europea, añade.

Fue detenido en el estado de Brandeburgo, en el noreste de Alemania, señalaron los fiscales.

“Es un éxito hoy que este caso haya sido descubierto", afirmó Merz el jueves, durante una visita a Montenegro. "Pero no nos engañemos. Las actividades del servicio de inteligencia ruso en Alemania siguen siendo tan intensas como siempre”.

Agregó que es probable que habrá casos de este tipo “en los próximos meses y años”.

Varias personas han sido detenidas en Alemania este año por presuntamente espiar en nombre de Rusia. En enero, una mujer germano-ucraniana fue arrestada bajo sospecha de recopilar información de inteligencia para un contacto en la embajada de Rusia. Una mujer rumana fue detenida en marzo por presuntamente espiar a una persona que suministraba drones y componentes a Ucrania desde Alemania.

Otros detenidos han sido acusados de actuar en nombre de servicios de inteligencia chinos o iraníes.

A principios de octubre, August Hanning, quien dirigió el Servicio Federal de Inteligencia, conocido por sus siglas en alemán BND, de 1998 a 2005, fue detenido bajo sospecha de haber entregado secretos de Estado a una agencia de inteligencia extranjera. Los fiscales no identificaron la agencia a la que presuntamente transmitió la información.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.