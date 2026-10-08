Hospitalizan a un bebé tras sufrir lesiones de fuegos pirotécnicos durante las protestas estudiantiles en Francia

Un bebé de un año ingresó al hospital tras sufrir lesiones por fuegos pirotécnicos mientras estaba en su carriola durante las protestas estudiantiles a nivel nacional que han sacudido Francia.

Un estudiante de secundaria fue arrestado en relación con el incidente, que tuvo lugar cerca de una escuela bloqueada en Santi-Cyr-l’Ecole, en las afueras de París , cerca de Versalles. El menor recibió tratamiento por tinnitus, según informó RMC.

El incidente ocurrió después de que al menos 260.000 personas participaran en marchas por todo el país el martes, según el Ministerio del Interior francés, mientras que los organizadores afirman que la cifra se acerca a las 450.000.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, declaró que al menos 215 adolescentes y 85 miembros del personal escolar resultaron heridos en los enfrentamientos, y calificó este como el “mayor número de víctimas que ha sufrido el sistema educativo en décadas”. Añadió que más de 700 agentes de policía también resultaron heridos.

open image in gallery Manifestante observa junto a un fuego durante una manifestación de estudiantes de preparatoria, como parte de un movimiento de protesta a nivel nacional por las condiciones de estudio, en Lyon, el 6 de octubre de 2026 ( AFP/Getty )

Como consecuencia de las protestas, la mitad de las 3.700 escuelas secundarias del país cerraron total o parcialmente.

Las manifestaciones comenzaron como una petición de mejores condiciones, pero, en las últimas dos semanas, se han intensificado y provocado enfrentamientos.

En uno de los videos que se volvieron virales, el alcalde de Saint-Denis, Bally Bagayoko, se ve protegiendo a los manifestantes de la policía durante las protestas. Según Al Jazeera, el político fue rociado con gas lacrimógeno.

La policía ha utilizado cañones de agua y gas lacrimógeno contra los manifestantes a medida que han escalado los enfrentamientos.

Algunas escuelas han sido incendiadas y varios policías han resultado heridos durante los disturbios. Asimismo, varios escaparates han sufrido daños.

“Existe una enorme brecha entre las élites y nosotros”, manifestó Hugo Vetzel, un recién graduado de secundaria en Estrasburgo.

Omar Slaouti, profesor de secundaria en Argenteuil, un suburbio al noroeste de París, planteó: “Quieren dividir a los jóvenes entre buenos y malos manifestantes”.

open image in gallery ( Reuters )

Y agregó: “De no ser porque había contenedores de basura en llamas, el gobierno no habría dado un paso atrás ni se habría percatado de los problemas que estaban en juego”.

El Ministerio del Interior francés informó que 488 personas fueron arrestadas el martes y que 48 miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos.

Según los informes, un estudiante de 15 años perdió la mano en un accidente tras tomar una granada aturdidora el lunes.

Lecornu condenó la “violencia extrema” y declaró: “Incendiar una escuela secundaria no mejora el estado de los edificios escolares. Linchar a un profesor no ayuda a reemplazar a los docentes”.

Anunció que las clases se suspenderían durante el resto de la semana en un intento por calmar la situación.

El líder describió las manifestaciones como las protestas estudiantiles más violentas en décadas.

La policía de París informó que los enfrentamientos en la capital se produjeron cuando unas 300 personas, la mayoría encapuchadas o enmascaradas, se enfrentaron a las fuerzas de seguridad. Añadieron que, en general, la protesta transcurrió sin incidentes graves en el resto del país.

Traducción de Michelle Padilla