En Atenas, Rubio pide que Occidente regrese a los valores fundacionales

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un discurso de amplio alcance con la Acrópolis de Atenas como telón de fondo, pidió que las naciones de Occidente regresen a sus raíces civilizatorias y restauren los valores que impulsaron el ascenso de Europa y Norteamérica al dominio global durante siglos.

Rubio, que se encuentra en Grecia para hablar sobre la profundización de la cooperación económica, energética y de seguridad, defendió el nacionalismo y, al mismo tiempo, subrayó la importancia de las alianzas globales durante un discurso dramático sobre la civilización antigua que pareció reflejar sus aspiraciones políticas más allá de ser el principal diplomático de Estados Unidos.

Rubio buscó recordar a los oyentes cualidades que, según él, nacieron en Grecia y más tarde definieron a Occidente, como la curiosidad, el valor, la ambición, un espíritu inquieto de exploración y el impulso por descubrir lo desconocido.

“Se ha puesto de moda hoy creer que una política exterior ilustrada significa priorizar a la ‘comunidad global’ por encima del propio pueblo”, expresó. “Y creo que aquí también tenemos mucho más que aprender de los hombres de la antigua Grecia. Ellos sabían que no había nada egoísta ni incorrecto en la lealtad a tu nación, ni nada egoísta ni incorrecto en luchar para defender sus intereses por encima de todo”.

Rubio elogia las alianzas con Europa, pero dice que EEUU busca el “poder nacional”

En su cargo actual, muchos ven a Rubio como el rostro amable del gobierno del presidente Donald Trump, y con frecuencia ha sido enviado para aclarar o, de otro modo, atender preocupaciones sobre las declaraciones a menudo poco diplomáticas del presidente.

Se encuentra en la segunda etapa de una gira por tres países aliados de la OTAN que ya lo llevó a Islandia y que terminará en Portugal el jueves, con el objetivo de tranquilizar a los socios de Estados Unidos de que el gobierno de Trump está comprometido con su éxito y su seguridad, pese a lo que ha sido un enfoque a menudo brusco hacia amigos tradicionales que ha generado inquietud.

“Debemos fortalecer una alianza capaz de enfrentar las amenazas de nuestra época. Y podemos hacerlo”, aseguró el funcionario al insistir en que el gobierno de Estados Unidos quería que Europa se sumara a su audaz visión del futuro.

Sin embargo, también fue claro respecto a que Estados Unidos actúa en función de sus propios intereses en todo el mundo: “O elegimos actuar ahora, o perdemos la posibilidad de actuar en absoluto. Bajo el presidente Trump, Estados Unidos ya tomó su decisión. Elegimos la búsqueda sin disculpas del poder nacional”.

Rubio advirtió a los países europeos que las decisiones que se tomen en la próxima década “determinarán si Occidente mantiene su lugar a la cabeza del mundo, o si se resigna a un futuro de atrofia y servidumbre y declive”.

Pero también argumentó que, pese a que las “pasiones” han tensado las relaciones entre Estados Unidos y Europa, los países aliados deben trabajar para “reconstruir nuestras instituciones y nuestras alianzas para enfrentar estas amenazas juntos”.

El gobierno de Trump ha acusado repetidamente a países de Europa de retroceder en sus valores tradicionales y principios democráticos al sofocar la libertad de expresión de los conservadores y no cumplir con compromisos con socios internacionales como Estados Unidos.

Muchos de esos países han rechazado las quejas y han acusado al Estados Unidos de Trump de incurrir en conductas similares y peores con su firme postura antiinmigración, que algunos consideran racista.

El discurso de Rubio ofrece tonos presidenciales

El tono y el cariz de las declaraciones de Rubio, el telón de fondo simbólico y la contratación por parte del Departamento de Estado de un equipo local de televisión para ofrecer distintos ángulos del discurso —incluida una grúa giratoria montada con cámara— se parecían más a un discurso de campaña presidencial que a una alocución pública durante un viaje diplomático.

El exsenador republicano, que se postuló para la Casa Blanca en 2016, abordó la historia de la civilización occidental y mencionó el recorrido migratorio de su familia; en un momento, se maravilló de cómo un hijo de inmigrantes cubanos podía convertirse en secretario de Estado de Estados Unidos.

“Dos siglos y medio después de la fundación de la República estadounidense, a medio mundo de distancia de donde me encuentro ahora, hoy estoy aquí como secretario de Estado de esa República y como bisnieto de colonos que llegaron al Nuevo Mundo desde España”, expresó Rubio. “Estoy aquí para dar testimonio de una deuda que ningún paso del tiempo, ninguna distancia en el espacio, podrá extinguir jamás”.

Junto con el vicepresidente JD Vance, Rubio es visto como uno de los principales aspirantes a asumir el manto de Trump al frente del Partido Republicano, que enfrenta desafíos difíciles en las elecciones legislativas del próximo mes.

El discurso, sin embargo, incluyó varios puntos históricamente dudosos, entre ellos que los fundadores de Estados Unidos habían adoptado la democracia directa por la que Atenas era conocida. Los fundadores desconfiaban de la democracia directa y por eso crearon el Colegio Electoral como un contrapeso a la voluntad popular.

Rubio también elogió al conquistador español Hernán Cortés como heredero del concepto ateniense de explorar y buscar el conocimiento por el conocimiento mismo. Cortés es visto de manera muy distinta en América Latina, donde su derrocamiento del imperio azteca y otras conquistas sangrientas se recuerdan por el enorme número de muertos y el robo de tesoros.

La visita se produce tras acusaciones de mala conducta contra la embajadora de EEUU

Antes de su discurso, Rubio declinó hacer comentarios cuando se le preguntó sobre acusaciones de mala conducta formuladas contra la embajadora de Estados Unidos en Grecia, Kimberly Guilfoyle.

En una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Exteriores griego, Rubio señaló que no abordaría el asunto mientras visitaba el país, pero añadió: “Baste decir que nuestra embajada aquí está haciendo un gran trabajo. Nuestra embajadora ha sido una embajadora sólida aquí”.

Los principales demócratas en las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, la senadora Jeanne Shaheen y el representante Gregory Meeks, han iniciado investigaciones sobre denuncias informadas el mes pasado por The Wall Street Journal, según las cuales Guilfoyle actuó de manera indebida mientras se desempeñaba como la principal enviada de Estados Unidos en Grecia.

El Journal informó que Guilfoyle dijo a invitados en una recepción que Estados Unidos podría socavar al gobierno griego si así lo decidiera, promovió los intereses empresariales de una empresa griega específica de construcción y energía, y permitió que su lobista ingresara a reuniones diplomáticas privadas.

Guilfoyle, exconductora de Fox News Channel y fiscal en California, que en su momento estuvo comprometida con Donald Jr., hijo de Trump, ha negado cualquier irregularidad, y Rubio ya la ha defendido anteriormente.

Antes de la llegada de Rubio, unas 1.500 personas se reunieron para protestar por la visita y por la guerra en Irán, coreando: “¡Asesinos estadounidenses!”.

La manifestación fue organizada por un sindicato comunista y otros grupos de izquierda, y se realizó antes de los amplios cierres de calles previstos en Atenas. Los organizadores dijeron que se realizaron protestas similares en al menos otras 12 ciudades griegas.

La policía prohibió las manifestaciones públicas el miércoles en el centro de Atenas.

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Amiri informó desde Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.