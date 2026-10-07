Henri B. Kagan y Kenso Soai ganan el Premio Nobel de Química

Henri B. Kagan y Kenso Soai ganaron el miércoles el Premio Nobel de Química por su descubrimiento de los efectos no lineales y de la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica.

“Henri Kagan y Kenso Soai han proporcionado una solución a un misterio químico que tiene más de un siglo: cómo la homociralidad puede surgir espontáneamente”, dijo Heiner Linke, presidente del Comité Nobel de Química, en un comunicado. “Las reacciones químicas que han desarrollado son espectaculares”.

Sus descubrimientos “han sido decisivos para los químicos que diseñan reacciones para la fabricación de productos farmacéuticos”, agregó la nota.

Kagan, nacido en Francia, está afiliado a la Université Paris-Sud en Orsay, Francia, y Soai, de 95 años y nacido en Japón, a la Universidad de Ciencias de Tokio.

La llamada “reacción de Soai” debe su nombre al experimento del científico.

El año pasado, se premió a tres científicos por el desarrollo de nuevas estructuras moleculares que pueden atrapar enormes cantidades de gas en su interior, sentando las bases para la posible extracción de gases de efecto invernadero de la atmósfera o para recolectar humedad en entornos desérticos.

El anuncio de los premiados con los Nobel este año comenzó con el de Medicina, otorgado el lunes a tres científicos cuyo trabajo condujo a una herramienta que utiliza la luz para ayudar a desentrañar el funcionamiento del cerebro. El premio de Física, revelado el martes, reconoció los esfuerzos de un científico para desmitificar un grupo raro de neutrinos.

Está previsto que el galardón de Literatura se anuncie el jueves, un día antes del de la Paz. El Premio Nobel Memorial de Ciencias Económicas se dará a conocer el lunes.

La dotación del premio es de 12 millones de coronas suecas (unos 1,2 millones de dólares), ya sea para una persona, un pequeño grupo o una organización.

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Dazio informó desde Berlín.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.