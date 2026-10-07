Bulgaria dice que guerra en Ucrania ha vulnerado la seguridad en el mar Negro

La presidenta de Bulgaria afirmó el miércoles que la guerra de Rusia en Ucrania ha provocado “un deterioro significativo” de la seguridad en la región del mar Negro.

La presidenta Iliana Yotova habló con periodistas después de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad del país, tras ataques con drones contra barcos frente a la costa búlgara del mar Negro. Aunque no culpó directamente a Rusia por esos ataques porque hay una investigación en curso por parte de las autoridades búlgaras, Yotova manifestó que la guerra en Ucrania estaba socavando la seguridad de los buques comerciales.

“La guerra de Rusia contra Ucrania ha provocado un deterioro significativo del entorno de seguridad en la región del mar Negro. Hay una tendencia creciente de ataques con drones marítimos y aéreos contra buques comerciales, lo que provoca daños y el hundimiento de barcos, así como pérdida de vidas”, declaró Yotova.

Altos funcionarios del gobierno y de seguridad analizaron la seguridad marítima y la infraestructura crítica del país balcánico en el contexto de la guerra en Ucrania.

“El Consejo de Seguridad condena categóricamente los ataques contra buques comerciales en el mar Negro como una grave violación del derecho internacional y exige una verificación rápida para identificar a los responsables”, señaló Yotova.

Dos buques comerciales fueron alcanzados por drones el martes, en el primer ataque contra la navegación dentro de la zona económica exclusiva de Bulgaria en el mar Negro.

Drones marítimos y aéreos atacaron a los dos barcos a unos 128 kilómetros (80 millas) de la costa de Bulgaria.

El buque Alfa Watan, con bandera de Togo, sufrió daños estructurales críticos y se hundió en el lugar. La segunda embarcación, el Able, con bandera de Palaos, se incendió tras el ataque. Un ferry búlgaro evacuó a los 18 tripulantes.

Las autoridades marítimas búlgaras informaron el miércoles que los esfuerzos de búsqueda de la tripulación del Alfa Watan habían sido suspendidos y no se reanudarían.

El vicealmirante Rumen Nikolov, quien encabezó la operación de rescate, indicó que no se habían encontrado sobrevivientes ni cuerpos. Explicó que el ataque con drones había provocado una explosión extremadamente potente y que el barco se hundió casi al instante.

Las autoridades búlgaras dijeron que el origen de los drones estaba bajo investigación, pero el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy culpó a Rusia.

En un comunicado enviado a medios locales el miércoles, la embajada rusa en Sofía rechazó las acusaciones al afirmar que “no estaban entre los objetivos alcanzados por las fuerzas armadas rusas”.

Citando al Ministerio de Defensa en Moscú, señaló que “para determinar la ‘nacionalidad’ de los drones utilizados para atacar los barcos, es necesario esperar los resultados de la investigación”.

Los ataques del martes ocurrieron un día después de que un buque de carga de propiedad turca que transportaba maíz se incendiara tras un ataque con drones y posteriormente se hundiera en el mar Negro. Dos personas murieron y 11 tripulantes fueron rescatados.

Mientras Bulgaria y Rumania aún reducen la lista de sospechosos, la Comisión Europea confirmó el miércoles que habían solicitado imágenes satelitales tras los ataques, y que la Unión Europea, que cuenta con un centro que analiza datos procedentes del espacio, se las está proporcionando.

Si las acusaciones formuladas por Zelenskyy resultan ciertas, los ataques realizados en territorio de un miembro de la OTAN marcarían una nueva escalada en lo que líderes europeos y funcionarios de inteligencia han descrito como una creciente campaña híbrida de Rusia contra la alianza militar y a la Unión Europea.

Los ataques híbridos pueden buscar desestabilizar a un país, poner a prueba sus defensas, tensar sus recursos o influir en la opinión pública, a menudo de una manera que dificulta identificar a los responsables.

Un mapa interactivo de The Associated Press que sigue los incidentes de ataques híbridos muestra una escalada, de 59 en marzo de 2025 a más de 200 en este momento.

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Lorne Cook contribuyó con esta nota desde Bruselas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.