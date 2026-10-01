Según informaron las autoridades, un director de escuela fue rociado con gasolina y se provocaron incendios en dos centros educativos, en medio de las violentas protestas estudiantiles que azotan Francia y parte de Bélgica.

El director de la escuela secundaria Victor Hugo de Marsella resultó herido tras el ataque, según informó la Fiscalía del país, mientras miles de jóvenes se manifestaban contra la escasez de personal y el mal estado de los edificios escolares.

En las afueras de la secundaria Saint-Exupéry, en la misma localidad, cientos de jóvenes rodearon un camión de bomberos que había llegado para sofocar un incendio en el edificio escolar, obligando a los bomberos a huir del vehículo antes de prenderle fuego.

open image in gallery Unos estudiantes franceses provocaron incendios durante los enfrentamientos con la policía en una marcha por las calles de la comuna de Aubervilliers el 1° de octubre ( Getty )

open image in gallery Las asociaciones de estudiantes han hecho un llamamiento a los jóvenes para que sigan llevando a cabo acciones directas ( AFP/Getty )

Más de 600 personas han sido arrestadas en medio de la violencia generalizada, que se propagó rápidamente después de comenzar como protestas mayoritariamente pacíficas contra el estado del sistema educativo, exigiendo mejores recursos, renovaciones de edificios y buenas condiciones de aprendizaje.

La oficina del primer ministro Sébastien Lecornu celebró una reunión de crisis el jueves por la tarde para abordar las protestas, mientras París intenta evitar que la violencia se extienda aún más.

El ministro de Educación francés, Édouard Geffray, declaró posteriormente que se reuniría con las asociaciones estudiantiles el viernes, con el objetivo de “convertir estos intercambios en avances concretos al servicio de los estudiantes, el personal y las escuelas”.

Las manifestaciones y los bloqueos se han convertido en un punto álgido de tensión política en un momento delicado para el Gobierno, después de que este anunciara el jueves una serie de recortes de gastos impopulares en su presupuesto de 2027.

open image in gallery Se ha detenido a más de 600 jóvenes ( AFP/Getty )

open image in gallery Los alumnos organizaron bloqueos frente al instituto Le Corbusier, en Aubervilliers ( AFP/Getty )

Asimismo, varias escuelas de Lieja, una ciudad francófona de Bélgica, fueron blanco de protestas por parte de manifestantes enfurecidos, tras lo que el ministro del Interior belga, Bernard Quintin, describió como una “minoría de activistas” que habían estado “avivando las llamas, sembrando el caos en la educación y arrastrando a los jóvenes consigo”.

En la ciudad de Nantes, al oeste de Francia, se produjo un incendio en la escuela secundaria Nelson Mandela, y la subdirectora del centro, Gaelle Cordier, condenó el acto como “incendio provocado”.

Adicionalmente, en la comuna de Étampes, cerca del instituto Geoffroy Saint-Hilaire, los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes dejaron trece agentes con heridas leves, según el periódico Le Parisien.

En el departamento de Aude, se registraron bloqueos en varias zonas, donde se incendiaron contenedores de basura y se lanzaron otros proyectiles, incluidos fuegos artificiales.

open image in gallery Un estudiante sostiene un cartel en el que se lee: “Queremos el BAC (título de bachillerato), no las BAC (unidades anticriminalidad)” ( AP )

Según informó el prefecto del departamento, se efectuaron doce detenciones por “posesión de artefactos explosivos, intento de incendio provocado, incitación a la rebelión o insultos a personas con autoridad pública”.

Mientras tanto, en el suburbio parisino de Saint-Denis, multitudes de jóvenes se congregaron frente a un cordón policial. Un estudiante sostenía un cartel que decía: “¿Podemos explicarnos sin que nos lancen gases lacrimógenos?”.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, condenó el ataque contra el camión de bomberos y declaró: “Este acto de violencia gratuita y grave es inaceptable. Estas mujeres y estos hombres intervienen día y noche para rescatar a la población de Marsella”.

open image in gallery Los disturbios también se produjeron en la comuna de Saint-Denis, cerca de París ( Reuters )

Sin embargo, los estudiantes han acusado a la policía de emplear tácticas represivas, incluido el uso de gases lacrimógenos. El Gobierno ha criticado la violencia que se ha desatado durante algunas de las protestas, pero ha afirmado que las dificultades en las escuelas secundarias deben ser reconocidas y abordadas.

Nuñez afirmó que, en algunos lugares, los alborotadores se desplazaban de escuela en escuela para incitar a la violencia. Por su parte, Geffray pidió que las escuelas impartieran clases a distancia si los manifestantes bloqueaban sus instalaciones.

“La violencia no impedirá que nuestros estudiantes ejerzan su derecho fundamental a la educación”, afirmó en una publicación en la red social X.

Las asociaciones estudiantiles han hecho un llamamiento a los jóvenes para que continúen las protestas en todo el país, que, según se informa, han afectado a más de 350 escuelas en Francia.

“¡Con la fuerza de nuestros números lograremos doblegar al Gobierno y a su mundo! ¡Nos vemos mañana en todos nuestros centros de estudio y el próximo martes en las manifestaciones para la tercera fase de este movimiento!”, declararon las organizaciones.

Traducción de Sara Pignatiello