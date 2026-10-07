Condenan a exobispo católico australiano por abusar de hombres indígenas

Un exobispo católico australiano fue condenado a seis años y seis meses de prisión el miércoles por abusar sexualmente de dos jóvenes indígenas.

Un jurado del Tribunal de Distrito del estado de Australia Occidental declaró en agosto a Christopher Saunders, de 76 años, culpable de 13 de 19 cargos de abuso sexual ocurridos entre 2008 y 2019 en su extensa diócesis de Broome, en la costa tropical del noroeste del país.

Saunders podrá solicitar la libertad condicional en febrero de 2031.

El religioso fue absuelto de seis cargos relacionados con un tercer denunciante. Se le acusaba de actos indecentes con un menor mayor de 16 años. La edad de consentimiento en Australia Occidental es 16, pero la ley la eleva a 18 si la persona mayor está en una posición de confianza, poder o responsabilidad.

Cuatro cargos relacionados con un menor de menos de 13 años fueron retirados el primer día del juicio de tres semanas contra Saunders.

Saunders es uno de los católicos australianos de mayor rango en ser condenado en un escándalo mundial de abusos cometidos por el clero que salpica al Vaticano desde hace años.

El cardenal George Pell fue condenado por abusar de niños del coro, y el arzobispo Philip Wilson fue condenado por encubrir abusos sexuales a menores cometidos por un sacerdote. Ambos lograron revocarar sus condenas en apelación.

Los fiscales alegaron que Saunders atraía a jóvenes indígenas a su casa, propiedad de la Iglesia, con alcohol y cigarrillos pagados con fondos de la institución.

Saunders dirigió la remota diócesis de Broome desde 1996 hasta su renuncia en 2021. La diócesis del Outback abarca un área mayor que Francia con apenas 50.000 habitantes. La mayoría de los católicos de la región son indígenas.

El arzobispo Timothy Costelloe, presidente de la Conferencia Episcopal de Australia, afirmó que la sentencia reconocía la gravedad y la seriedad de los delitos cometidos por Saunders.

Además, reconoce el profundo impacto en las víctimas y sobrevivientes de esos delitos, agregó.

“A cada víctima y sobreviviente que reveló con valentía lo que había soportado, queremos decirle esto: lamentamos el dolor y el sufrimiento que se les infligió. Lamentamos que su confianza fuera traicionada de manera tan directa y profunda por un líder de la Iglesia”, señaló Costelloe en un comunicado.

El Vaticano comenzó a investigar a Saunders en 2022 y, al año siguiente, entregó a la policía de Australia Occidental un reporte con sus conclusiones. La policía acusó formalmente a Saunders en 2024.

Aunque el informe nunca se hizo público de manera oficial, sus conclusiones se filtraron al noticiero televisivo Seven Network de Australia, que informó de que Saunders probablemente agredió sexualmente a cuatro jóvenes indígenas y que posiblemente captó a otros 67 indígenas —jóvenes y hombres.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.