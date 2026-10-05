Protestas masivas en Francia: estudiante de 15 años pierde una mano por una granada de la policía

Un estudiante de 15 años perdió la mano tras coger una granada aturdidora utilizada por la policía, en el marco de las protestas masivas en las escuelas de toda Francia, según informaron las autoridades locales.

Se abrió una investigación sobre el incidente, según declaró a la prensa el prefecto local François-Xavier Lauch, según informa el diario francés La Voix du Nord.

El incidente se produce en un momento en que se prevé el cierre total o parcial de casi 500 escuelas tras las protestas estudiantiles en todo el país por el mal estado de las escuelas y las aulas, el hacinamiento y la escasez de profesores, que precedieron a una jornada nacional de manifestaciones el martes.

Las protestas comenzaron a finales de septiembre en un instituto de un suburbio de París por la escasez de profesores, antes de extenderse por todo el país.

“Nuestra prioridad es restablecer el orden”, declaró el lunes la portavoz del gobierno, Maud Bregeon, a la cadena de televisión CNews.

El ministro de Educación, Édouard Geffray, declaró que 24 escuelas habían sido incendiadas o saqueadas y que 78 miembros del personal docente habían resultado heridos desde el comienzo de las manifestaciones.

Un manifestante arroja una señal de “detenerse al fuego mientras unos estudiantes que protestan llevan a cabo una acción de bloqueo cerca del instituto Kerichen, en Brest, al oeste de Francia, el 2 de octubre de 2026 ( AFP/Getty )

Algunas de las imágenes más violentas que surgieron de las manifestaciones muestran ataques a policías e incendios.

La policía y los estudiantes se enfrentaron en Lille, en el norte de Francia, y se utilizaron gases lacrimógenos en Toulouse, en el suroeste del país.

Desde el pasado lunes, alrededor de 5.000 personas, en su mayoría adolescentes, fueron arrestadas en todo el país y decenas resultaron heridas. Los daños materiales se estiman en decenas de millones de euros.

Las asociaciones estudiantiles convocaron una jornada nacional de manifestaciones para el martes, ya que los responsables de seguridad temen que las manifestaciones puedan desencadenar más violencia.

La líder sindical de CGT, Sophie Binet, declaró a la cadena de televisión TF1 que los miembros asistirán para “proteger a los estudiantes de secundaria”.

“Nos horrorizó lo que vimos en los últimos 10 días y la represión sin precedentes que el gobierno organizó contra las protestas de los estudiantes de secundaria”, dijo.

El jefe de policía de París, Patrice Faure, afirmó que quienes habían convocado las protestas ya no las controlaban y pidió a los estudiantes que abandonaran los bloqueos en favor de la protesta pacífica, en una carta abierta publicada el sábado en X.

La BBC informó previamente que varios adolescentes sufrieron lesiones oculares y al menos uno perdió dientes durante los disturbios. Según los informes, algunos agresores ajenos a la escuela golpearon a un profesor de Angers en la cabeza con una barra de hierro.

El ministro de Justicia francés, Gerald Darmanin, declaró la semana pasada que hay elementos implicados en los disturbios que no parecen ser estudiantes de secundaria.

Traducción de Olivia Gorsin