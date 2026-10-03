Protestas estudiantiles sacuden Francia: miles de detenidos, escuelas incendiadas y decenas de profesores heridos

Miles de personas han sido arrestadas, más de 500 escuelas han cerrado y decenas de profesores han sido atacados mientras las protestas estudiantiles en Francia se intensifican.

Las violentas manifestaciones contra la escasez de profesores y el mal estado de los edificios escolares provocaron el incendio de un edificio escolar y han dejado heridos a adolescentes, profesores y agentes de policía.

Un video difundido por el Daily Mail parece mostrar a un grupo de estudiantes persiguiendo a una agente de policía que portaba una granada de gas lacrimógeno por una calle, donde posteriormente la patean y la golpean.

open image in gallery El viernes ardían fuegos en las calles cercanas a la Place de la Nation, en París ( AFP/Getty )

open image in gallery La policía antidisturbios acudió al sitio para hacer frente a las crecientes protestas ( AP )

La BBC informó que varios adolescentes sufrieron lesiones oculares y al menos uno perdió dientes durante los disturbios. Un profesor de Angers fue presuntamente golpeado en la cabeza con una barra de hierro por agresores ajenos al colegio.

Según el ministro de Educación francés, Edouard Geffray, la policía arrestó a 1.949 personas el jueves. Al menos 65 miembros del personal escolar resultaron heridos durante los disturbios, entre ellos 40 directores de centros educativos.

En una reunión del gobierno celebrada el jueves ante la crisis, los servicios de inteligencia del país afirmaron que las manifestaciones habían sido iniciadas por políticos de extrema izquierda, incluidos miembros de La France Insoumise (LFI), según una persona cercana al primer ministro.

El diputado del LFI, Louis Boyard, negó la acusación en declaraciones a las emisoras francesas.

open image in gallery Un estudiante patea un bote de gas lacrimógeno durante las protestas en Lille, en las que se exigen más recursos para las escuelas ( AP )

open image in gallery Miles de personas han sido detenidas tras el giro violento que tomaron las manifestaciones ( AFP/Getty )

Geffray declaró el jueves por la noche que se reuniría el viernes con representantes de los sindicatos de personal, las asociaciones de padres y las asociaciones estudiantiles. Reconoció que las exigencias de los estudiantes eran “legítimas”.

El ministro de Justicia francés, Gerald Darmanin, afirmó que hay elementos involucrados en los disturbios que no parecen ser estudiantes de secundaria. Según afirmó, esta “minoría activa y violenta” ha contribuido a la escalada de violencia.

“No estamos del todo seguros de que sean siquiera estudiantes de secundaria”, declaró a la emisora de radio francesa RTL, y añadió que dos tercios de los detenidos han sido puestos bajo custodia policial.

“Hemos pasado de manifestaciones estudiantiles de secundaria a disturbios del orden público. Cuando la gente ataca autobuses y prende fuego a escuelas, ya no se trata simplemente de una protesta”, planteó.

open image in gallery Decenas de maestros han resultado heridos en medio del caos ( Getty )

open image in gallery La entrada calcinada de la escuela secundaria Mandela tras un incendio en Nantes ( AFP/Getty )

Algunos de los peores disturbios del jueves se registraron en Marsella, la segunda ciudad más grande del país.

El jueves, estudiantes manifestantes provocaron incendios en al menos dos escuelas secundarias y al menos un coche fue incendiado en Estrasburgo, en el este, mientras que la policía antidisturbios se enfrentó a jóvenes en Toulouse, en el suroeste.

La fiscalía informó que varios profesores fueron agredidos y rociados con gasolina en la escuela Victor Hugo de la ciudad. Dos profesores resultaron salpicados accidentalmente con gasolina cuando un alumno intentaba arrojarla a un contenedor.

Frente al instituto Saint-Exupéry de Marsella, cientos de jóvenes obligaron a los bomberos a huir de su camión y luego le prendieron fuego. El transporte público de la ciudad quedó suspendido después de que varios empleados resultaran heridos durante los disturbios.

Según informaron los bomberos, una escuela fue incendiada en la ciudad de Nantes, al oeste del país, y la fachada de otra sufrió daños por el fuego en Le Havre, al norte.

En el suburbio parisino de Saint-Denis, multitudes de jóvenes se congregaron frente a una línea policial y un estudiante alzó un cartel que decía: “¿Podemos dar explicaciones sin que nos lancen gases lacrimógenos?”.

Con informes adicionales de Reuters