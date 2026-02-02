Guionista nominado al Oscar es arrestado en Irán por criticar la brutal represión a manifestantes

Un guionista iraní nominado al Oscar fue arrestado tras pronunciarse contra la brutal represión del país contra los manifestantes.

Mehdi Mahmoudian coescribió Un simple accidente, un thriller sobre tres presos políticos iraníes que debaten si vengarse de su torturador, nominado a mejor guion original y mejor película internacional en los Premios Oscar 2026.

El guionista y activista firmó la carta junto a otras 16 personas, en la que se condenan los “asesinatos masivos y sistemáticos de ciudadanos” por parte del gobierno iraní.

Mahmoudian fue detenido el sábado junto con otros dos firmantes, según informaron Neon, la distribuidora estadounidense de la película, y la agencia Human Rights Activists News Agency, con sede en Estados Unidos. La BBC Persia añadió que el guionista ya habló con un abogado.

Desde su cuenta en redes sociales se confirmó que logró comunicarse brevemente con su familia para informarles de su arresto y de su estado de salud, aunque no se le permitió dar más detalles. Un simple accidente fue la primera película que estrenó tras salir de prisión, donde había sido encarcelado bajo cargos de “propaganda” contra el régimen.

open image in gallery Mehdi Mahmoudian fue arrestado por firmar una carta que condena las “matanzas masivas” del gobierno iraní ( Facebook )

Miles de personas han muerto durante la represión. Aunque la República Islámica reconoce unas 3.000 muertes, organizaciones de derechos humanos estiman que la cifra real podría situarse entre 7.000 y más de 30.000.

En la carta, los firmantes advierten que este sistema autoritario recurrió a ”asesinatos masivos” para garantizar su supervivencia, al tiempo que ignora los derechos básicos e inalienables de los ciudadanos, incluido el derecho fundamental a buscar un cambio en el sistema político.

Entre quienes suscriben el documento figuran la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi y la ganadora del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, Nasrin Sotoudeh, junto a otros destacados abogados, escritores y activistas.

open image in gallery ‘Un simple accidente’ recibió dos nominaciones al Oscar en la ceremonia de este año ( AP )

El coguionista de Mahmoudian, Jafar Panahi, también firmó la carta, aunque permanece en el exilio fuera de Irán.

En un comunicado difundido tras el arresto, Panahi recordó que conoció a Mehdi Mahmoudian en prisión y que desde el inicio destacó por su serenidad, su trato amable y un sentido poco común de responsabilidad hacia los demás. Según relató, cada vez que llegaba un nuevo preso,

Mahmoudian intentaba ayudarlo con lo básico y, sobre todo, transmitirle tranquilidad. Con el tiempo, se convirtió en un apoyo silencioso dentro de la cárcel, alguien en quien confiaban reclusos de distintas creencias y orígenes.

Panahi también evocó la última vez que habló con su amigo. Contó que 48 horas antes de su detención conversaron por teléfono y luego intercambiaron algunos mensajes. “Le envié mi último mensaje a las cuatro de la mañana”, relató.

“Al mediodía del día siguiente, al no recibir respuesta, me preocupé y contacté a amigos en común, pero nadie sabía nada”. Horas más tarde, BBC Persian confirmó oficialmente que Mehdi Mahmoudian había sido arrestado junto con Abdollah Momeni y Vida Rabbani.

Traducción de Leticia Zampedri