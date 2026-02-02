Noem anuncia que todos los agentes de Seguridad Nacional en Minneapolis usarán cámaras corporales

Todos los agentes del Departamento de Seguridad Nacional que forman parte de las redadas migratorias en Minneapolis, incluidos los elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, recibirán de inmediato cámaras corporales, anunció la titular de la agencia Kristi Noem el lunes.

Se trata de la más reciente repercusión tras la indignación generalizada por la muerte a tiros de dos ciudadanos de Estados Unidos a manos de agentes federales.

Noem hizo el anuncio en la plataforma de redes sociales X. La secretaria de Seguridad Nacional aseguró que el programa de cámaras corporales se extenderá a nivel nacional a medida que se disponga de fondos.

"Adquiriremos y desplegaremos rápidamente cámaras corporales para las fuerzas del orden del DHS en todo el país", anunció Noem, usando las siglas en inglés del Departamento de Seguridad Nacional.

El anuncio se produce en momentos en que Minneapolis ha sido objeto de un intenso escrutinio sobre la conducta de los agentes migratorios después de que abatieron a tiros a dos ciudadanos de Estados Unidos que protestaban contra las redadas migratorias en la ciudad.

Los críticos han intensificado sus llamados en las últimas semanas para que el DHS obligue a todos sus agentes migratorios a portar cámaras corporales.

El expresidente Joe Biden ordenó en 2022 que todos los agentes federales en labores de seguridad portaran cámaras corporales como parte de una orden ejecutiva que incluía otras reformas policiales. El presidente Donald Trump rescindió esa orden poco después de comenzar su segundo mandato.

La medida de Noem se produce después de que Trump respaldó el fin de semana pasado la idea de que los agentes de inmigración portaran cámaras corporales.

Durante su vuelo de Florida a Washington, un reportero le preguntó a Trump si pensaba que era positivo tener muchas cámaras para captar los incidentes con las fuerzas del orden.

“Creo que ayudaría a las fuerzas del orden, pero tendría que hablar con ellos”, dijo Trump.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.