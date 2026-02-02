India se mueve con rapidez para contener un brote del virus Nipah en el estado oriental de Bengala Occidental, después de que se confirmaran cinco casos, incluidos médicos y enfermeras que resultaron infectados.

Según reportes de medios locales, cerca de 100 personas recibieron la orden de aislarse en sus casas y los pacientes contagiados están siendo atendidos en hospitales de Calcuta y sus alrededores. Uno de ellos se encuentra en estado crítico.

El Nipah es un virus mortal que no tiene vacuna ni tratamiento y es considerado un patógeno de alto riesgo por la Organización Mundial de la Salud. Los expertos señalan que las infecciones en humanos son poco frecuentes y suelen producirse cuando el virus se transmite desde murciélagos, a menudo a través de fruta contaminada.

Aquí está todo lo que hay que saber sobre este virus:

Infección por el virus Nipah (NiV): ¿cuáles son los síntomas?

La infección por el virus Nipah suele comenzar con síntomas generales, lo que dificulta su detección temprana.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el período de incubación suele ser de entre cuatro y 21 días, aunque en brotes anteriores se han reportado, en casos excepcionales, plazos más largos entre la exposición y la aparición de la enfermedad.

En general, los pacientes presentan de manera repentina un cuadro similar al de la gripe, con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y cansancio. En algunos casos también se registran síntomas respiratorios, como tos, dificultad para respirar o neumonía, aunque su aparición y gravedad pueden variar.

La complicación más grave y característica del Nipah es la encefalitis, una inflamación del cerebro. Los síntomas neurológicos, entre ellos confusión, alteraciones de la conciencia, convulsiones o coma, suelen aparecer días o semanas después del inicio del cuadro.

En algunos pacientes también puede presentarse meningitis.

open image in gallery Archivo Un funcionario dirige el tránsito mientras otro fumiga la zona de Seelong, en el estado sureño de Johor, el 10 de mayo de 1999. Malasia amplió su operación de sacrificio de cerdos a Johor y al estado oriental de Kelantan después de que pruebas detectaran resultados positivos del letal virus Nipah en 40 animales ( AFP via Getty Images )

¿Qué tan mortal es?

El virus Nipah tiene una tasa de mortalidad elevada, que oscila entre el 40 % y el 75 %, según el brote y la variante involucrada.

Según la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, quienes sobreviven pueden presentar secuelas neurológicas a largo plazo, como convulsiones persistentes o cambios en la personalidad.

En casos poco frecuentes, la encefalitis puede reaparecer meses o incluso años después de la infección inicial, ya sea por una recaída o por la reactivación del virus.

¿Cómo se transmite?

El virus Nipah es un patógeno zoonótico, es decir, puede transmitirse de animales a personas y también entre humanos, según la Organización Mundial de la Salud.

Sus principales reservorios naturales son los murciélagos frugívoros del género Pteropus. Las personas pueden contagiarse por contacto directo con murciélagos u otros animales infectados, o al consumir alimentos contaminados con su saliva, orina o heces.

También se ha registrado transmisión entre personas, sobre todo a través del contacto cercano con los fluidos corporales de alguien infectado.

open image in gallery Archivo Trabajadores de la salud con equipo de protección trasladan a un hombre con síntomas del virus Nipah a una sala de aislamiento en un hospital público de Kozhikode, en el estado de Kerala, al sur de India, el 16 de septiembre de 2023 ( AFP via Getty Images )

¿Dónde se detectó por primera vez?

El virus Nipah (NiV) fue identificado por primera vez en 1999, tras un brote de encefalitis y enfermedades respiratorias entre criadores de cerdos y otras personas que tuvieron contacto cercano con animales infectados en Malasia y Singapur. Ese episodio permitió reconocer al Nipah como un patógeno zoonótico grave, capaz de pasar de animales a humanos.

Desde entonces, se han registrado brotes recurrentes en el sur de Asia. Regiones del noreste de India y varios distritos de Bangladesh han reportado casos, y en Bangladesh se han producido brotes casi todos los años desde 2001.

En el sur de India, el estado de Kerala informó su primer brote de Nipah en 2018, seguido de casos aislados en años posteriores.

Fuera del sur de Asia, también se han registrado infecciones en Filipinas, según investigaciones que las atribuyen al virus Nipah o a una variante muy similar.

De acuerdo con estudios científicos, los murciélagos frugívoros son el reservorio natural del virus. El Nipah fue aislado en la orina de murciélagos en Malasia y se detectaron anticuerpos en al menos 23 especies de murciélagos en Asia y en partes de África, incluidos Ghana y Madagascar.

Pese a este amplio reservorio animal, los brotes confirmados en humanos se han limitado hasta ahora al sur y sudeste de Asia. Según la Organización Mundial de la Salud, suelen darse en zonas rurales o semirurales, donde el contacto entre personas, murciélagos y animales domésticos es más frecuente.

La OMS también ha señalado que se ha documentado transmisión de persona a persona, especialmente entre familiares y cuidadores de pacientes infectados.

¿Existe algún tratamiento?

Actualmente, no existe un tratamiento específico comprobado para la infección por el virus Nipah (NiV), ni una vacuna aprobada para prevenirla.

La atención médica se basa principalmente en cuidados de apoyo, enfocados en aliviar los síntomas y tratar las complicaciones conforme aparecen.

El virus figura en la lista de patógenos prioritarios de la Organización Mundial de la Salud, dentro de su plan de Investigación y Desarrollo, que identifica amenazas epidémicas que requieren estudios urgentes.

Reducción del riesgo de infección por el virus Nipah

Ante la ausencia de una vacuna, la prevención de la infección por el virus Nipah depende de la información y de medidas de protección básicas, según recomiendan agencias de salud a nivel mundial. Las indicaciones de salud pública se centran en reducir el contacto con el virus, ya sea a través de murciélagos, animales o personas infectadas.

Prevención de la transmisión de murciélagos a humanos: los murciélagos son los principales portadores del Nipah. Según las directrices de la Organización Mundial de la Salud, se recomienda evitar el consumo de savia cruda de palma datilera y de frutas que puedan haber sido contaminadas por murciélagos.

Además, hervir la savia fresca y lavar o pelar bien las frutas ayuda a reducir el riesgo.

Por último, se aconseja desechar cualquier fruta con signos de mordeduras de murciélagos.

Prevención de la transmisión de animales a humanos: las personas que manipulan animales enfermos, sus tejidos o participan en el sacrificio deben usar guantes y ropa de protección. Se recomienda minimizar el contacto con cerdos infectados, y que las granjas porcinas ubicadas en zonas con presencia de murciélagos frugívoros adopten medidas para proteger el alimento y las instalaciones.

Prevención de la transmisión entre personas: se debe evitar el contacto cercano y sin protección con personas infectadas con Nipah. El lavado frecuente de manos después de cuidar o visitar a personas enfermas es una medida clave para evitar la propagación del virus.

El virus Nipah en la cultura popular

La película Contagio (2011), que muestra la rápida propagación de un virus a escala mundial, tomó inspiración de patógenos reales como el virus Nipah. Se trata de un virus transmitido por murciélagos, identificado por primera vez en Malasia en 1999, según la organización internacional de salud PATH.

El Nipah puede causar enfermedades respiratorias graves e inflamación del cerebro, conocida como encefalitis, y se transmite de animales a personas, a través de alimentos contaminados o por contacto con personas infectadas.

Su elevada tasa de mortalidad, el riesgo de brotes y la ausencia de una vacuna lo convirtieron en un referente de cómo un virus zoonótico podría desencadenar una pandemia, un enfoque que los realizadores usaron para construir la crisis global que retrata la película.

Traducción de Leticia Zampedri