Un piloto de un vuelo con destino a Israel apuñaló a otro piloto y es posible que intentara estrellar el avión deliberadamente antes de que los pasajeros recuperaran el control y la aeronave aterrizara sin problemas en Arabia Saudita.

El vuelo FZ1073 de la aerolínea Flydubai viajaba de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, a Tel Aviv el miércoles cuando, de repente, se precipitó más de 4.000 m en menos de 30 segundos, antes de emitir una señal de emergencia y cambiar de rumbo sobre Jordania.

Según las autoridades israelíes, se cree que el copiloto del avión Boeing 737 apuñaló al capitán en un posible intento de “ataque terrorista” con alrededor de 150 pasajeros israelíes a bordo.

El incidente ha aumentado los temores en materia de seguridad en Israel a pocas semanas de que los israelíes voten en las primeras elecciones desde el ataque del 7 de octubre liderado por Hamás, siendo la seguridad un tema fundamental.

The Independent repasa todo lo que sabemos hasta ahora sobre el incidente:

open image in gallery El timón roto del avión de Flydubai “secuestrado”, tal y como se vio el miércoles ( Redes sociales )

¿Qué ocurrió a bordo del vuelo a Israel?

El vuelo FZ1073 despegó del Aeropuerto Internacional de Dubái poco después de las 3:00 a. m. hora UTC (Tiempo Universal Coordinado) del miércoles y se dirigía a Israel cuando emitió una señal de emergencia dos horas después de haber iniciado su viaje, según el sitio web de seguimiento FlightRadar24.

Los datos de la aeronave parecían indicar que había descendido repentina y rápidamente más de 4.000 m en menos de 30 segundos, a una velocidad de 150 m por segundo, antes de que se enviara la primera señal de emergencia.

El vuelo activó momentáneamente la alarma con un código utilizado para reportar un secuestro, antes de volver a la alerta general de emergencia. La señal sonó durante siete minutos antes de que el avión cambiara bruscamente de ruta y descendiera sobre Arabia Saudita.

open image in gallery “Estamos aquí durante el secuestro de un avión. En este momento hemos reducido a los terroristas, nos estamos acercando al aterrizaje. Quienquiera que me esté escuchando, necesitamos ayuda”, dijo un pasajero con la cara ensangrentada en un video publicado en las redes sociales ( Redes sociales )

Un portavoz de la oficina del primer ministro israelí declaró inicialmente que no se creía que el incidente fuera un secuestro.

Pronto surgieron informes de que se había producido una pelea entre el piloto y el copiloto durante el vuelo. Un video que circulaba en las redes sociales mostraba a dos hombres en el suelo del avión, con heridas sangrantes. Un pasajero afirmó que otros habían ayudado a someter a uno de los pilotos y a inmovilizarlo.

Otro pasajero, Almog Itali, declaró a la BBC que dos pilotos de relevo que se encontraban a bordo en ese momento, uno de ellos británico, habían entrado entonces en la cabina y habían estabilizado el avión antes de aterrizarlo sin problemas en Arabia Saudí poco antes de las 7:00 a. m.

Flydubai confirmó rápidamente que había sufrido un “incidente”, pero aseguró que todos los pasajeros estaban a salvo y localizados.

open image in gallery Los pasajeros del vuelo aplauden tras el aterrizaje del avión en Arabia Saudí ( i24 Israel News )

¿Qué sabemos del atacante?

Testigos a bordo del avión relataron a los medios israelíes que un piloto había sido apuñalado por otro, antes de que los pasajeros que se encontraban cerca de la parte delantera del avión ayudaran a sacar al atacante de la cabina y lo derribaran.

El atacante aún no ha sido identificado formalmente, pero un funcionario israelí declaró a Reuters que el hombre detenido era de nacionalidad omaní. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que el sospechoso había sido arrestado tras el aterrizaje del avión.

Funcionarios que hablaron con los periodistas bajo condición de anonimato dijeron que, según la evaluación de Israel hasta el miércoles por la tarde, el incidente había sido un intento de “ataque terrorista” y no estaba relacionado con ningún tipo de problema de salud mental de ninguno de los pilotos.

Flydubai declaró en un comunicado que, por el momento, se desconocían las “razones y motivos subyacentes” del ataque, y que estos están siendo objeto de una investigación formal.

open image in gallery Las fotos publicadas en los medios de comunicación israelíes muestran a un pasajero del vuelo cubierto de sangre tras, según se informa, haber intentado derribar al sospechoso ( Medios israelíes )

¿Qué han dicho las autoridades hasta ahora?

Netanyahu afirmó que el copiloto había intentado estrellar el avión deliberadamente tras apuñalar al piloto, pero que los pasajeros lo habían inmovilizado mientras otros pilotos aterrizaban la aeronave, confirmando así los testimonios de los testigos.

Netanyahu describió el suceso como “un incidente de seguridad sumamente grave” y afirmó que las autoridades saudíes interrogarían al copiloto.

El líder israelí citó a un pasajero para explicar que, después de que el avión “entrara en barrena y comenzara a caer en picado”, los pasajeros, junto con un miembro de la tripulación, habían irrumpido en la cabina y habían encontrado al copiloto “intentando sabotear los sistemas del avión”.

“Salvaron muchas vidas. Evitaron una gran catástrofe”, dijo.

open image in gallery Netanyahu (en la foto, tomada a principios de este mes) afirmó que las autoridades saudíes interrogarían al copiloto ( AP )

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, de extrema derecha, afirmó en las redes sociales que un “terrorista” había “planeado estrellar un avión y asesinar” a los pasajeros a bordo.

Insistió en que la “doctrina de seguridad” de Israel debía “subir de nivel” tras el incidente.

¿Qué han dicho las personas a bordo?

Varios pasajeros, cubiertos de sangre, describieron la aterradora experiencia como un “secuestro” inmediatamente después del suceso.

En un video publicado en redes sociales y traducido por el periódico The Times of Israel, un pasajero dijo: “Estamos aquí durante el secuestro de un avión. En este momento hemos reducido a los terroristas, nos estamos acercando al aterrizaje. Quienquiera que me esté escuchando, necesitamos ayuda”.

Itzhak Liber, otro pasajero del grupo, subió un video a Facebook describiendo la situación a su familia.

open image in gallery Los pasajeros embarcan en un avión de FlyDubai en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión, cerca de Tel Aviv ( AP )

“Tomamos el control de la situación en el vuelo”, dijo en el video, y continuó: “Había un atacante con un cuchillo que apuñaló a uno de los pilotos. Nos abalanzamos sobre él y lo inmovilizamos junto con el piloto”.

Un pasajero le contó a Benjamin Netanyahu que había sujetado por el cuello al secuestrador para evitar que el vuelo se estrellara.

En una conversación con el primer ministro israelí, un pasajero llamado Yaniv explicó lo sucedido.

En un video publicado en las redes sociales, se ve al pasajero diciéndole a Netanyahu: “El piloto que fue apuñalado estaba muy cerca de la puerta, así que nos resultó difícil abrirla”.

Pero agrega que “antes de que él (el piloto apuñalado) se desplomara” logró abrir la puerta.

“Cuando entré, vi al atacante en los controles, entre los dos asientos... no había pilotos en los asientos. Uno estaba en el suelo, el otro estaba tocando los controles. Otro tipo venía conmigo. Agarré al atacante, lo sujeté por el cuello y lo saqué a rastras; lo primero que hice fue sacarlo afuera”, describe.

Según él, el atacante estaba “intentando destruir los controles para inutilizar el avión”.

Yaniv declaró entonces que “[había tirado] de los controles [del avión]” para estabilizarlo, antes de que el piloto apuñalado tomara el control.

¿Qué desconocemos?

Las autoridades aún no han identificado al sospechoso arrestado e interrogado en Arabia Saudita.

Aún se desconocen los motivos del ataque y ningún grupo terrorista se ha atribuido la responsabilidad.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, calificó el incidente de “intento de atentado terrorista yihadista”, pero no aportó pruebas.

Se ignora cómo se produjo el ataque. No se han publicado detalles sobre el arma utilizada, sobre cómo el atacante logró introducirla de contrabando en el avión, o sobre cómo tuvo lugar el ataque.

Tampoco está claro cómo consiguieron los pasajeros someter a los pilotos, ni cómo lograron entrar en la cabina para que un piloto de relevo pudiera aterrizar el avión.

Traducción de Sara Pignatiello