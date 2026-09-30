Piloto intenta secuestrar un vuelo a Israel y apuñala al copiloto antes de ser sometido por los pasajeros

El miércoles por la mañana, un piloto que cubría la ruta entre Dubái e Israel apuñaló a su copiloto y presuntamente intentó secuestrar el avión, en un incidente investigado como un posible ataque terrorista.

Pasajeros cubiertos de sangre relataron los momentos de terror que vivieron a bordo del vuelo FZ1073 de Flydubai, que se desvió de su ruta el miércoles por la mañana y descendió de forma abrupta casi 4.270 metros en menos de 30 segundos, según datos de FlightRadar.

“Estamos en medio del secuestro de un avión”, afirmó un pasajero con el rostro ensangrentado en un video publicado en redes sociales y traducido por The Times of Israel. “En este momento neutralizamos a los terroristas y nos estamos preparando para aterrizar. Quienquiera que esté escuchando, necesitamos ayuda”.

El primer ministro Benjamin Netanyahu informó que uno de los pilotos fue detenido y estaba siendo interrogado por las autoridades saudíes, después de que presuntamente apuñalara al copiloto e intentara estrellar el avión.

Si tú o alguien que conoces se vio afectado por este incidente y desea compartir su historia, pueden escribir a alex.croft@independent.co.uk.

open image in gallery Imágenes difundidas por medios israelíes muestran a un pasajero de un vuelo de flydubai cubierto de sangre tras presuntamente ayudar a frustrar el secuestro del avión ( Israeli media )

Según las autoridades israelíes, miembros de la tripulación lograron entrar en la cabina y tomar el control del avión, con lo que habrían frustrado un presunto intento de atentado terrorista. El vuelo aterrizó en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudita.

“Todos los pasajeros están fuera de peligro”, aseguró Netanyahu en un comunicado difundido el miércoles por la tarde.

“El piloto que apuñaló al otro fue detenido y está siendo interrogado por las autoridades saudíes. Mantenemos un estrecho contacto con las autoridades pertinentes para garantizar la seguridad de los pasajeros y su regreso a Israel”, agregó.

Entre los testimonios de quienes viajaban a bordo, Yasmin Abu Kasis contó que su hija Miriam escuchó gritos y vio a un hombre empuñar un cuchillo y derribar al piloto. Según su relato, había sangre por todas partes. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a varios pasajeros con la ropa manchada de sangre.

Meital, otra pasajera, relató al Canal 12 de Israel que su esposo intervino cuando se desató el caos.

“Alguien gritó que estaban apuñalando a una persona y mi esposo se dio cuenta de inmediato de lo que ocurría. Corrió hacia la parte delantera del avión y, con ayuda de otros israelíes, logró reducir al atacante”, relató.

“Todo fue muy violento y había sangre por todas partes. Estamos muy conmocionados y todavía bajo muchísimo estrés. Apenas puedo hablar”.

“Aterrizamos en Tabuk, al parecer en Arabia Saudita. Estamos en un lugar que no conocemos. Todos los que viajamos en el avión estamos sanos y salvos, excepto el piloto. Necesitamos ayuda”.

Un portavoz de flydubai declaró a The Independent que se produjo un “altercado en la cabina de mando” antes de que la tripulación que se encontraba de servicio lograra “tomar el control de la aeronave”.

Según la compañía, todos los pasajeros y miembros de la tripulación están a salvo y fueron localizados. Dos aviones de reemplazo fueron enviados a Tabuk para trasladarlos. El portavoz añadió que todavía se desconocen las causas del incidente y que lo ocurrido será objeto de “una investigación formal”.

Por otra parte, datos de FlightRadar muestran que un segundo vuelo de flydubai, el FZ1081, que también viajaba de Dubái a Tel Aviv, fue desviado y emprendió el regreso a Dubái. Por el momento, se desconoce si la decisión se tomó como medida de precaución o estuvo relacionada con otro incidente.

open image in gallery El Boeing 737 de flydubai, matrícula A6-FKF, en Arabia Saudita, sin el timón de dirección tras un presunto intento de secuestro ( Social media )

Flightradar informó que el primer vuelo emitió una alerta de emergencia por “interferencia ilícita” a la 1:38 a. m. (hora del Este).

Según el sitio de seguimiento aéreo, el Boeing 737 volvió a activar poco después la señal general de emergencia antes de aterrizar en el aeropuerto de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita.

El copiloto está siendo interrogado mientras aumentan los indicios de que pretendía tomar el control del avión y estrellarlo con los pasajeros a bordo, declaró un alto funcionario al corresponsal de N12 News, Amit Segal.

open image in gallery Los pasajeros de un vuelo de flydubai aplauden después de que el avión aterrizara a salvo en Arabia Saudita tras desviarse por un presunto intento de secuestro ( i24 Israel News )

Kasis relató que el piloto pidió ayuda cuando el avión comenzó a perder el control. “El avión empezó a perder el control y todos gritaban porque pensaban que íbamos a caer”, declaró a The Associated Press.

El aeropuerto de Tabuk informó que tanto el piloto como el copiloto fueron hospitalizados después del aterrizaje. Además, señaló que coordinaba con flydubai el envío de un avión de reemplazo para trasladar a los cerca de 180 israelíes que, según los informes, viajaban a bordo.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue informado sobre el incidente. Su oficina había señalado en un comunicado que la situación estaba “bajo control” y que se hacían todos los esfuerzos posibles para garantizar el regreso de los pasajeros israelíes a Israel.

open image in gallery Este mapa de Flightradar24 muestra un vuelo de flydubai con destino a Israel que fue desviado a Arabia Saudita ( Flightradar24.com )

En un primer momento, la oficina de Netanyahu señaló que no se creía que el incidente fuera un intento de secuestro. Sin embargo, medios israelíes informaron después que las autoridades de seguridad ahora consideran esa posibilidad.

Un portavoz de flydubai confirmó que uno de sus vuelos sufrió un incidente cuando se dirigía a Tel Aviv y tuvo que desviarse a Tabuk, donde aterrizó sin contratiempos. Añadió que todos los pasajeros estaban a salvo, pero no ofreció más detalles. Hasta el momento, Emiratos Árabes Unidos no se pronunció sobre lo ocurrido.

Por su parte, un funcionario israelí, que habló bajo condición de anonimato, aseguró que los pilotos emitieron las señales de emergencia después de un enfrentamiento físico entre ambos. Por el momento, no está claro si alguno de ellos activó la alerta de forma intencional.

Netanyahu, quien ya había mantenido consultas de seguridad sobre el incidente, despejó su agenda para el resto del día con el fin de gestionar la crisis, según otro funcionario israelí.

open image in gallery Un gráfico de Flightradar24 muestra la drástica y repentina pérdida de altitud del avión ( Flightradar24 )

El primer ministro se reunió el domingo con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, durante una inusual visita al país del Golfo. Israel y Emiratos Árabes Unidos mantienen estrechos vínculos en materia de seguridad, defensa y economía desde que establecieron relaciones diplomáticas en 2020.

A principios de este año, Israel proporcionó a Emiratos Árabes Unidos sistemas de defensa aérea Cúpula de Hierro y envió personal israelí para operarlos, con el objetivo de reforzar sus defensas frente a los ataques iraníes lanzados en represalia por las ofensivas israelíes y estadounidenses contra Irán.

Esta no es la primera vez que un vuelo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos aterriza en Arabia Saudita. En septiembre de 2025, un avión de flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv realizó un aterrizaje de emergencia en Riad debido a una urgencia médica, según informaron entonces medios israelíes.

Flydubai opera vuelos diarios entre Dubái y Tel Aviv, una ruta muy utilizada por viajeros israelíes. The Independent se puso en contacto con la aerolínea para solicitar comentarios.

Con informes adicionales de Reuters

Traducción de Leticia Zampedri