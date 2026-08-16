El ministro israelí Ben Gvir aboga por matar de "30 a 40" personas diario en Gaza

Un legislador israelí extremista de la coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu abogó públicamente por matar de “30 a 40” personas en Gaza cada noche, comentarios que salieron a la luz el domingo y que los medios palestinos difundieron rápidamente.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, hizo la declaración mientras hablaba con un exrehén retenido en Gaza, Rom Braslavski, en el podcast de Braslavski. Ambos conversaban sobre la recuperación de Israel tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, cuando Ben-Gvir criticó la reciente reducción de ataques en Gaza por parte de Israel.

“No es ningún secreto, discrepo con el primer ministro”, manifestó. “Creo que deberían llevarse a cabo asesinatos selectivos en Gaza, eliminando a 30 o 40 cada noche. No solo a quienes representan una amenaza inmediata: hay gente allí que no es digna de vivir. No deberían vivir. Ni siquiera son personas”.

En el pasado, declaraciones similares de Ben-Gvir y de otros funcionarios israelíes fueron ampliamente condenadas. Muchas se han presentado ante el tribunal mundial de la ONU como prueba de intención genocida. Israel niega haber cometido genocidio en Gaza.

Los medios israelíes han mencionado escasamente la declaración, lo que pone de relieve cómo ideologías antes marginales como la de Ben-Gvir están cobrando fuerza de cara a las elecciones israelíes del 27 de octubre.

Figuras como Ben-Gvir se han vuelto más populares entre los israelíes desde el brutal ataque de Hamás en 2023, cuando los milicianos mataron a unas 1.200 personas y tomaron a 251 como rehenes. Muchos rehenes han relatado hambre prolongada, abusos físicos y psicológicos y, en algunos casos, abusos sexuales.

Ben-Gvir supervisa la policía y las prisiones de Israel

Ben-Gvir no tiene poder sobre las fuerzas armadas del país y no puede ordenar ataques contra Gaza. Pero, tras operar durante décadas dentro del margen de la extrema derecha israelí, ahora es una de las personas más influyentes del país.

Tiene un control considerable sobre partes clave del aparato de seguridad de Israel, al dirigir las prisiones del país —donde están encarcelados miles de palestinos de Gaza y de Cisjordania—, así como la fuerza policial nacional.

Anteriormente se ha jactado de haber reducido las raciones de comida para los presos palestinos. El máximo tribunal de Israel dictaminó en 2025 que el servicio penitenciario bajo Ben-Gvir estaba privando a los palestinos de una dieta mínima de subsistencia.

Ben-Gvir critica la reducción de ataques israelíes en Gaza

Hasta hace poco, Israel atacaba Gaza casi todos los días, ofensivas que han matado a más de 1.250 personas desde que entró en vigor un acuerdo de tregua en octubre, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El ejército israelí, que afirma que los ataques han tenido como objetivo a milicianos de Hamás, pareció aflojar las ofensivas en una discreta concesión al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que Netanyahu rechazó el más reciente intento del mandatario de impulsar la tregua.

Los medios israelíes informaron la semana pasada que la autoridad para llevar a cabo ataques ahora se ha limitado al jefe del Estado Mayor del ejército, lo que provocó la indignación de legisladores de derecha como Ben-Gvir.

Ben-Gvir aboga por la emigración masiva y la expulsión de palestinos de Gaza

En la misma aparición grabada, el legislador defendió la emigración masiva de palestinos de Gaza —una propuesta que, según abogados internacionales, podría equivaler a una limpieza étnica— y el reasentamiento de Gaza por parte de Israel.

Hace 20 años, Israel se retiró de la Franja de Gaza, desmanteló un bloque de 21 asentamientos judíos conocido como “Gush Katif” y retiró a sus fuerzas.

“Veo toda Gaza como nuestra”, afirmó Ben-Gvir en la entrevista. “Asentamientos no solo en Gush Katif sino en toda Gaza, fomentando tanta emigración como sea posible, enviándolos a sus países, y para los terroristas, nada de emigración, nada, solo matarlos uno por uno”.

La propuesta más reciente de Trump contempla que Hamás entregue gradualmente sus armas mientras las fuerzas israelíes detienen sus ataques y comienzan a retirarse de Gaza. Hamás aceptó el acuerdo, aunque el grupo vinculó la entrega de sus armas más pesadas a la creación de un Estado palestino, algo que el actual gobierno de Israel y la mayoría de su clase política rechazan tajantemente.

Netanyahu sostiene que Israel no se retirará de ninguna de sus posiciones en Gaza hasta que Hamás haya sido completamente desarmado. Esa postura deja en suspenso otros elementos del alto el fuego, incluido el despliegue de fuerzas internacionales y cualquier reconstrucción del territorio devastado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.