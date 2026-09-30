China concede a cantante rara exención de censura tras canción tributo no aprobada

Las autoridades de la ciudad de Chengdu, en el suroeste de China, concedieron una exención poco habitual a una cantante el martes, después de que añadiera una canción no aprobada a su lista de temas en un concierto del fin de semana, lo que volvió a llamar la atención sobre el endurecimiento de los controles de China sobre el entretenimiento.

El contenido de las actuaciones en vivo, incluidas canciones y guiones de monólogos de comedia, debe ser aprobado con antelación por las autoridades locales, un requisito de larga data que refleja la estricta censura de China sobre la industria del entretenimiento. Los artistas que infringen las normas pueden ser multados o vetados de futuras actuaciones e incluso de apariciones públicas.

La actuación de la cantante Na Ying fue “una interpretación breve y fragmentaria durante un segmento de interacción con el público, en lugar de una versión completa de la canción” y, por lo tanto, no requirió una aprobación adicional, señaló la Oficina Municipal de Cultura, Radio, Televisión y Turismo de Chengdu en un comunicado.

Na, una de las cantantes más influyentes de China, interpretó “Curved Moon” en su concierto en Chengdu el sábado en memoria de su amigo y cantante Liu Huan, una figura muy conocida que murió el día anterior.

“Quiero cantar una canción que él cantó antes en este escenario, para rendirle homenaje”, dijo Na, vestida de negro, al público, según videos publicados en redes sociales. Su voz se entrecortó mientras cantaba.

Algunos comentaristas calificaron la actuación como un “homenaje caro”, manifestando admiración por Na y, al mismo tiempo, expresando preocupación por la posibilidad de que pudiera ser multada.

Liu, uno de los músicos más conocidos de China durante casi cuatro décadas, murió el viernes a los 63 años, según un obituario publicado el domingo por la Universidad de Economía y Negocios Internacionales. Profesor de historia de la música, Liu enseñó en la universidad durante más de tres décadas antes de jubilarse.

Liu interpretó la canción principal de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 junto con la soprano Sarah Brightman durante la ceremonia de apertura.

Brightman calificó a Liu como “un talento increíble y un verdadero caballero” y afirmó que “se le echará mucho de menos” en publicaciones en Facebook y X el domingo.

La decisión de Chengdu se produjo semanas después de que las autoridades de la ciudad de Wuhan, en el centro de China, multaran a uno de los comediantes más conocidos del país por cambiar la letra de una canción patriótica durante una actuación.