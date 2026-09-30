Un avión rumbo a Israel se desvía a Arabia Saudí por emergencia y otras noticias en Oriente Medio

La preocupación por el posible secuestro de un avión se apoderó brevemente de Israel el miércoles por la mañana, mientras el ejército libanés afirmó que el último ataque israelí en el sur del país hirió a un soldado y a tres civiles.

En Irán, las autoridades ejecutaron a dos personas acusadas de violencia contra las fuerzas de seguridad durante las protestas de enero.

A continuación, las últimas noticias de Oriente Medio el miércoles. .

Avión a Israel realiza aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí

Un avión comercial que viajaba desde Emiratos Árabes Unidos a Israel realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí, lo que por un momento despertó preocupaciones sobre un posible secuestro y llevó a Israel a desplegar aviones de combate.

Un funcionario regional con información sobre el incidente, que habló bajo condición de anonimato para poder informar a la prensa, explicó que se desató una pelea en la cabina y que, al parecer, involucró a los pilotos. El motivo de la trifulca no estaba claro.

Pasajeros del avión contaron por teléfono al Canal 12 de Israel que escucharon gritos de otros viajeros en la cabina delantera durante el altercado, y señalaron que el avión descendió bruscamente antes de aterrizar en Arabia Saudí.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó más tarde que la situación estaba bajo control.

Ejército libanés: un soldado sufre heridas graves en ataque israelí

Un ataque israelí alcanzó un vehículo militar libanés en la aldea de Nabatiyeh al-Fawqa el miércoles e hirió de gravedad a un soldado, informó el ejército libanés. Tres civiles también sufrieron lesiones.

El motivo del ataque al vehículo militar no estaba claro. El ejército israelí no respondió a una solicitud de comentarios.

Los gobiernos de Líbano e Israel alcanzaron un acuerdo en junio según el cual el ejército israelí debía retirarse gradualmente del sur del país y permitir que el ejército local tomara el control, a cambio del desarme del grupo político-paramilitar libanés Hezbollah, respaldado por Irán. La implementación del acuerdo se ha estancado.

La última guerra entre Hezbollah e Israel comenzó el 2 de marzo, cuando el grupo disparó misiles al otro lado de la frontera dos días después de que Israel y Estados Unidos iniciaran su guerra con Irán. Israel respondió con bombardeos y una invasión terrestre y ahora ocupa una amplia franja del sur del país.

El ejército libanés no combate en esa guerra.

Irán ahorca a 2 acusados de violencia durante las protestas

Irán ejecutó el miércoles a dos hombres por lo que, según dijo, fue su papel en la violencia durante las protestas nacionales contra el gobierno en enero, reportó la prensa local.

IRNA, que citó al poder judicial, indicó que los hombres participaron en disturbios en la ciudad nororiental de Mashhad en los que fallecieron cuatro agentes de seguridad. El poder judicial sostuvo que los hombres confesaron actos de violencia, incluidos incendios y daños a la propiedad pública. También afirmó que uno dijo haber apuñalado a un miembro de las fuerzas paramilitares de Irán. El Tribunal Supremo de Irán ratificó las condenas antes de que se ejecutaran el miércoles por la mañana.

Los disturbios comenzaron el 28 de diciembre en medio del enojo por el colapso de la moneda iraní y el deterioro de la economía, y se extendieron rápidamente por el país, con manifestantes que reclamaban el derrocamiento del sistema clerical gobernante. Las autoridades iraníes respondieron con una represión letal.

Desde entonces, decenas de iraníes han sido ejecutados en relación con las protestas, según medios estatales.

Las ejecuciones no son inusuales en Irán y a menudo se reservan para presos políticos. Grupos de derechos humanos afirman que los acusados suelen ser juzgados en tribunales herméticos, basándose en confesiones forzadas obtenidas mediante tortura.

Las últimas tropas de EEUU abandonan Irak

El ejército de Estados Unidos anunció el miércoles que había completado la retirada de sus tropas de Irak, poniendo fin a una misión de 12 años para combatir al grupo Estado Islámico.

Bagdad presentó la medida como una señal de la creciente fortaleza y soberanía del país. También fue celebrada por grupos respaldados por Irán, pero generó preocupación entre otros iraquíes, particularmente en la región kurda.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, dijo en un comunicado que fue una “salida ordenada” y afirmó que la retirada “marca una transición de una misión de coalición en tiempos de guerra a un esfuerzo de seguridad liderado por Irak, respaldado por una relación bilateral de seguridad más normal”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.