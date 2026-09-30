Harry y Meghan tachan a los paparazzi de imprudentes por espiar los terrenos de la escuela de sus hijos

El duque y la duquesa de Sussex criticaron duramente a los paparazzi internacionales que fueron vistos espiando en los terrenos de la escuela de sus hijos y calificaron sus acciones de “extraordinariamente imprudentes”.

Dos jóvenes con mochilas, que se cree que eran fotógrafos de una agencia de prensa europea, fueron vistos tanto por personal de seguridad privada como por empleados de la escuela recorriendo el perímetro del colegio del príncipe Archie y la princesa Lilibet, deteniéndose en varios puntos y observando los terrenos.

Inicialmente, se los vio por separado y luego juntos antes de regresar a una furgoneta blanca, que la policía posteriormente determinó que era un vehículo de alquiler. Los agentes determinaron más tarde que se trataba de fotógrafos internacionales.

El portavoz del príncipe Harry y Meghan condenó sus acciones y afirmó que los hombres eran responsables de una “intromisión inaceptable en la privacidad de los niños”.

La pareja se mudó al Reino Unido a finales de agosto y matriculó a su hijo de siete años y a su hija de cinco años en colegios británicos.

Un portavoz de los duques de Sussex declaró: “La decisión de los fotógrafos de comportarse de esta manera en las inmediaciones de una escuela es extraordinariamente imprudente”.

open image in gallery El príncipe Harry y Meghan regresaron al Reino Unido en agosto ( Reuters )

“Existe una gran diferencia entre la actividad legítima de los medios de comunicación y los fotógrafos que recorren el perímetro de una escuela, se detienen a observar el recinto y vigilan a los niños mientras realizan sus actividades diarias”.

“Ya es bastante preocupante que ciertos paparazzi europeos parezcan reacios a respetar la privacidad de los niños en la escuela. Pero comportarse de esta manera en estas circunstancias particulares, y tan poco después del incidente en la base aérea de Fairford, demuestra una extraordinaria falta de criterio”.

Y agregó: “Independientemente de las fotografías que buscaran, esto no solo fue una intrusión inaceptable en la privacidad de los niños, sino también una forma irresponsable y poco meditada de comportarse en las inmediaciones de una escuela”.

El regreso de la familia al Reino Unido tras seis años en Estados Unidos estuvo acompañado de desacuerdos públicos con el Palacio de Buckingham sobre su estatus oficial, además de ajustes logísticos en la educación de sus hijos.

Tras solo dos días en su primera escuela, los niños fueron trasladados a una nueva escuela, cuya ubicación no se reveló debido a problemas de seguridad. Según los informes, el intenso tráfico y el largo trayecto diario habían puesto a prueba al equipo de seguridad.

open image in gallery El príncipe Harry y Meghan, duque y duquesa de Sussex ( Reuters )

Aunque se decía que el rey estaba encantado de pasar tiempo con la familia antes de su llegada en agosto, al parecer mantuvo que un acuerdo de “mitad dentro, mitad fuera” no era una opción, y descartó rotundamente volver a sus obligaciones oficiales como miembro de la realeza.

A las dos semanas de su llegada, resurgieron las tensiones después de que una carta enviada por el lord chambelán a funcionarios gubernamentales y militares reafirmó que ambos son “ciudadanos privados” y estableció pautas de conducta.

En su propio comunicado, los duques de Sussex dijeron estar “sorprendidos” por el memorándum y, según se informa, prefieren ser reconocidos como “figuras públicas”.

A principios de este mes, el tío de Harry, el conde Spencer, describió la cobertura mediática de la pareja como una “influencia cancerígena en sus vidas” y dijo que tenía “ecos” de lo que le sucedió a su hermana Diana, la princesa de Gales.

En una entrevista con Laura Kuenssberg de la BBC en su finca de Althorp, se le preguntó al conde Spencer si creía que Diana se “identificaría” con el escrutinio al que se enfrentan el duque y la duquesa de Sussex.

“Si lees un artículo en un tabloide sobre Diana o la pareja que mencionabas, Harry y Meghan, ya sabes, pueden ser realmente muy desagradables”, respondió.

“Y creo que sería muy importante que la gente aprendiera del ejemplo de Diana”.

Y concluyó: “No estoy aquí para hablar en nombre de Harry y Meghan, sino que para cualquiera que esté siendo destruido de esta manera a diario, debe ser una influencia realmente cancerígena en su vida”.

Traducción de Olivia Gorsin